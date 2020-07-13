Паводки на Западной Украине: разрушенными остаются более 200 км автодорог и 95 мостов, - ГСЧС

В результате паводков на Закарпатье разрушенными остаются более 200 км дорог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 13 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Также повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек", - добавили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки спасателями работы по ликвидации последствий наводнения не проводились.