Паводки на Западной Украине: разрушенными остаются более 200 км автодорог и 95 мостов, - ГСЧС

В результате паводков на Закарпатье разрушенными остаются более 200 км дорог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 13 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Также повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек", - добавили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки спасателями работы по ликвидации последствий наводнения не проводились.

печально...
а как же они теперь древисину вывозить будут?
13.07.2020 08:32 Ответить
Сплавлятимуть по воді.
13.07.2020 08:36 Ответить
https://censor.net/user/27028 -
13.07.2020 09:01 Ответить
Нужно думать по-новому.
Им нужно переходить на экспорт пресной воды.
13.07.2020 08:43 Ответить
Паводками на Западной Украине уничтожено 218 км автомобильных дорог, 98 мостов, 24 инфраструктурных объекта, повреждено около 11 тысяч домов. Деньги в размере 1,2 млрд .гривен выделение которых анонсировал Кабинет министров на счета не поступало. Материальная помощь пострадавшим не выплачивается.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
13.07.2020 09:00 Ответить
Автор статті - БЕЗГРАМОТНА ІСТОТА. Не існує ніяких "Западних Украін".
Є тільки Україна і Захід України.
13.07.2020 20:40 Ответить
 
 