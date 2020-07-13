Трамп не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы Соединенные Штаты выходили из НАТО, но ему важно, чтобы партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% от ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США заявил в интервью изданию The Washington Post.

"Нет, я не хочу выходить (из НАТО. - Ред.). Но я хочу, чтобы они (партнеры. - Ред.) честно платили бы свою долю", - заявил Трамп, отвечая на вопрос обозревателя газеты, хотел бы он вывести США из Североатлантического альянса.

В разговоре с The Washington Post он подчеркнул, что, по его мнению, даже взносы в 2% от ВВП на оборону, которых он добивается от всех членов НАТО, - это мало. Он отметил, что благодаря его усилиям восемь стран НАТО сейчас выполняют свои финансовые обязательства по взносам на оборону.

"И, кстати, 2% - это тоже слишком мало. Были и такие, кто вообще почти ничего не платил, а сейчас они платят. Они мне задавали большой вопрос: "Ушел бы я (из альянса. - Ред.), если бы...", и я ответил: "Да, ушел бы". Если бы я им дал не такой ответ, они бы и не собирались платить", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ

Трамп в июне пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону. "Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.