Трамп не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы Соединенные Штаты выходили из НАТО, но ему важно, чтобы партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% от ВВП.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США заявил в интервью изданию The Washington Post.
"Нет, я не хочу выходить (из НАТО. - Ред.). Но я хочу, чтобы они (партнеры. - Ред.) честно платили бы свою долю", - заявил Трамп, отвечая на вопрос обозревателя газеты, хотел бы он вывести США из Североатлантического альянса.
В разговоре с The Washington Post он подчеркнул, что, по его мнению, даже взносы в 2% от ВВП на оборону, которых он добивается от всех членов НАТО, - это мало. Он отметил, что благодаря его усилиям восемь стран НАТО сейчас выполняют свои финансовые обязательства по взносам на оборону.
"И, кстати, 2% - это тоже слишком мало. Были и такие, кто вообще почти ничего не платил, а сейчас они платят. Они мне задавали большой вопрос: "Ушел бы я (из альянса. - Ред.), если бы...", и я ответил: "Да, ушел бы". Если бы я им дал не такой ответ, они бы и не собирались платить", - отметил он.
Трамп в июне пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону. "Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.
Президент США в интервью The Washington Post признал, что в 2018 году санкционировал хакерскую атаку на Агентство интернет-исследований. Трамп сослался на разведданные о вмешательстве России в американские выборы.
Президент США Дональд Трамп в 2018 году одобрил проведение кибератаки, нацеленной на российское Агентство интернет-исследований, также известное как "фабрика троллей". Об этом обозреватель издания The Washington Post Марк Тисен пишет в своей колонке в субботу, 11 июля. По словам журналиста, который несколькими днями ранее провел интервью с главой Белого дома, Трамп в ответ на вопрос, санкционировал ли он атаку, произнес: "Верно".
Президент объяснил, что действовал на основании предоставленных ему разведданных о вмешательстве российской стороны в выборы в Соединенных Штатах. Издание сообщало о хакерской атаке еще в феврале 2019-го, однако глава государства прежде не подтверждал ее проведение.
По словам Трампа, кибератака являлась лишь одним из элементов политики американских властей в отношении РФ. "Никто не проявляет к России больше жесткости, чем я", - подчеркнул президент. Он отнес к списку действий, нацеленных на противодействие России, поставки вооружений Украине, превращение США в "государство номер один по добыче нефти", а также неоднократную критику газопровода "Северный поток - 2".Российские власти многократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.
Ні - китайському обладнанню
Федеральна комісія зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei Technologies Co. Ltd і ZTE загрозою національній безпеці. Рішення вступило в дію 30 червня ц. р. Відтепер гроші з фонду загальних послуг не можна використовувати для придбання, обслуговування та підтримування будь-якого обладнання або послуг, які надають або виробляють ці компанії. Регулятор зазначив, що Huawei і ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю і військовими відомствами КНР, а також співпрацюють із розвідувальними службами країни. «Ми не можемо і не дозволимо Комуністичній партії Китаю використовувати мережеві уразливості та поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру», - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що дешеве обладнання Huawei і ZTE активно використовували реґіональні американські компанії, що працювали в сільській місцевості. Однак тепер обладнання китайських компаній у своїх мережах їм доведеться замінити.