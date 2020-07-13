РУС
Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца, - ученые Королевского колледжа Лондона

Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца, - ученые Королевского колледжа Лондона

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевания, снижается через три месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таким образом ученые из Королевского колледжа Лондона опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19. Специалисты отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов.

При этом в 60 % на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 % пациентов.

За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а в некоторых совсем не смогли зафиксировать наличие иммунитета. Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах.

Мы все умрём. Но это не точно.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:50 Ответить
Або нам хочуть запропонувати вакцінуватися кожні 2-3 місяці.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:51 Ответить
Шоп ты ходил в маске до конца своих дней!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:03 Ответить
Як і до будь-якої респіраторки.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:51 Ответить
Найкраще це мати гарний імунітет. Я розповідав як це робити.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:06 Ответить
Віруси також сприяють імунітету.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:10 Ответить
Після того, як Ви перехворіли. А я говорю про методи підвищення імунітету до того.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:12 Ответить
Підбадьорювати свою імунку не зовсім корисно, навіть небезпечно.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:18 Ответить
Так...іммунітет - штука складна і комплексна. І стимілуючи нібито іммунітет - ми насправді стімулюємо лише якусь його частину (найчастіше - Т-хелперів), вносячи дисбаланс у роботу злагодженного організму.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:23 Ответить
Не знаю, Ведано.
Мої знайомі роблять щеплення і не скаржаться, не хворіють.
В кожного своя думка та враження.
Якщо імунітет до ковіду нетривкий, то проведення масової імунізації не має сенсу.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:15 Ответить
Абсолютно погоджуюся. Ми всі різні. Тому це так важливо: одному підходить, іншому - ні і завжди треба підходити індивідуально.

Якщо імунітет до ковіду нетривкий, то проведення масової імунізації не має сенсу.

Звичайно, але ж нас зомбують примусовою (обов*язковою) імунізацією.
І вперто це нав*язують. А так не може бути, враховуючи те, що летальність від даного вірусу не є чимось надзвичайним.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:18 Ответить
Людям дають надію. Це більше для заспокоєння.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:24 Ответить
Але, якщо вакцина не є дієвою, більше того, має (матиме) достатньо побічних еффектів - і тих же ускладень, у яких звинувачують вірус - це може вбити або серйозно підірвати здоров*я.

Я - людина розсудлива і мене заспокоювати подібними методами не потрібно. Я сама себе заспокою та й інших теж.

Хто хоче - хай бере. Але я категорично проти її примусовості (я маю всі необхідні прививки з дому і дитина моя теж вакцинована і в Україні, і тут). Але проти сезонних вірусів не брали і не беремо.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:29 Ответить
В тому то і річ, що ковід не сезонна зараза.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:57 Ответить
?
Серйозно ?
Ок, маєте право так вважати.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:29 Ответить
Не я так вважаю. А офіційна медицина.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:34 Ответить
Побачимо.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:11 Ответить
канадка - антипрививочница - это прикол)) с
кстати самое яркое доказательство что это рашкин-троляка на зарплате.
щас начнет доказывать что в канаде никто не прививается и это вообще делают только дебилы.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:38 Ответить
Брехун.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:28 Ответить
Они не болеют не по причине сделанной прививке а вопреки ей .
показать весь комментарий
13.07.2020 10:53 Ответить
Та ти маєш вихід - одвічний карантин. ><
показать весь комментарий
13.07.2020 09:09 Ответить
Важливо не те, що маю я, а які заходи будуть вживати лідери країн.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:20 Ответить
так само як і від грипу. Перед кожним новим сезоном.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:35 Ответить
ну, по гриппу хоть на 1 год дают, а тут 17% через 3 месяца - т.е., ничего, на уровне плацебо
показать весь комментарий
13.07.2020 09:36 Ответить
именно, только ранее выявление и лечение болезни
показать весь комментарий
13.07.2020 09:35 Ответить
Глобалісти платять продажним "науковцям" за вигідні для них результати "досліджень".
показать весь комментарий
13.07.2020 12:41 Ответить
Ну китайцы хорошо постарались.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:50 Ответить
У новосибірському центрі вірусології "Вектор" знали про коронавірус ще до того, як Китай повідомив про нього у Всесвітню організацію охорони здоров'я
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-odnokursnik-putina-shvets-jakshcho-spetssluzhbi-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-tse-shans-dlja-nastupnikiv-pribrati-putina-zvinuvativshi-jogo-v-zlodijstvi-1493860.html
показать весь комментарий
13.07.2020 08:53 Ответить
Гондон.уа ну, ну.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:02 Ответить
ага..китайцы надежней..
показать весь комментарий
13.07.2020 09:06 Ответить
и где г"ндон тв таких лохов как ти находит ?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:55 Ответить
SARS-CoV появился в Китае еще в 2002 году. За эти годы он мутировал и стал SARS-CoV-2.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:21 Ответить
и шо.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:39 Ответить
Обоснуешь появление SARS-CoV в Гуандуне в 2002 году? Или будешь дальше шокать?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:43 Ответить
Бо він організму непотрібен,як від грипу чи нежиттю ,чи діареї.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:54 Ответить
А зачем ему тогда ключ от оспы. Дурацкий пример.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:03 Ответить
Аналогично и для оспы и для всех других вирусов, иначе организ офуеет таскать в кармане тонны ненужного железа.
Начни образование с вирусологии для чайников, полезная книжонция.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:10 Ответить
https://censor.net/user/409452 "Как бы это пояснить на доступном для солдатов и матросов"

Форумные "професора" с легкостью могут все "пояснить" и говорить об уровне профессоров Королевского колледжа Лондона. Ведь форумному "професору" незачем переживать за свою репутацию и нести ответственность за свои слова
Короле́вский ко́лледж Ло́ндона (англ. King's College London, KCL, также King's) - один из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии. Колледж наряду с Оксфордским и Кембриджским университетами входит в так называемый «золотой треугольник», а также в элитное объединение университетов Великобритании Russell Group.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:35 Ответить
а це приклета зебілів - у них на все є прості рішення, он навіть сулугуні взяли керівником офісу прастих рішень
показать весь комментарий
13.07.2020 09:40 Ответить
А вот сельским мудрецам, для которых тяжело понять информацию в изложении для солдатов и матросов, рекомендую изучить серьезную специализированную литературу по иммунологии.
Хотя, вам это тяжело.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:49 Ответить
кухарка, ты тоже хочешь государство поуправлять? мне зелупы более чем достаточно, чтобы таких как ты еще терпеть
показать весь комментарий
13.07.2020 10:12 Ответить
вы забыли сказать: дбайливими руками виймає, ось так от, піу, і вірусу не має!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:38 Ответить
Пусть назовут хоть одного недоделанного "учёного", который прячется за вывеской Королевского коледжа Лондона. Пусть покажут его джидайскую морду.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:04 Ответить
Еще один "матрос"... Если ты даже по ссылкам на которые ссылаются статьи, не можешь найти https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.09.20148429v1 первоисточник , то о чем ты вообще здесь блеешь
показать весь комментарий
13.07.2020 09:43 Ответить
"Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах".

Так пусть она прямо скажет, что просто кровно заинтересована в прибыли фармакологических компаний.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:16 Ответить
имхо, он просто красиво сказал что вакцинация от ковида - муйня
показать весь комментарий
13.07.2020 09:39 Ответить
Да шота не похоже...
Она же ратует за то, "что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах".
Вот именно "этот процесс вакцинации в разных странах" и даёт повод подумать об её заинтересованности.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:03 Ответить
ну да, она говорит, что длительного иммунитета нет, вакцинация - бесполезно или надо делать ее часто, точно чаще чем 1 раз в 3 месяца.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:11 Ответить
Ну а я о чём?
Лобби для фарм. компаний почти открытым текстом. ))
показать весь комментарий
13.07.2020 10:17 Ответить
наоборот, она его рушит, никто в здравом уме на 2-3 месяца прививку не делает. Это фармакологи пытаются доказать, что прививка даст длительный эффект
показать весь комментарий
13.07.2020 10:20 Ответить
Может и так, с моей стороны это не утверждение, а предположение. Но тем не менее она не против вакцинации, хотя и кратковременной. А следовательно есть определённая заангажированность.
Существует такой мем: Коронавирус как религия - в него можно верить или не верить, но обряды нужно соблюдать обязательно. )))
показать весь комментарий
13.07.2020 10:38 Ответить
Он есть, но тут вопрос в другом. Есть люди, которые контролируют политические элиты, и которые на против на истерии заработать. Это - производители вакцин, фармлобби. Был бы, например, производитель кала, который на политиков бы влиял, то уже б были исследования, что регулярyное втирание кала в очи очинна памагаэ Хотя у нас 73% урину в очи принимают и рады, так что и с калом в очи прошло бы. Так что радоваться в некотором смысле надо.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:04 Ответить
Вот в чём я не могу согласится, так это с тем, что не существует производителей кала. Они существуют, и называются они - "независимые" СМИ. Причём производят его на любой вкус и цвет в зависимости от политической конъюнктуры. И потребляют его не 73% и не 8%, а поголовно все. И каждый себе выбирает именно тот сорт и вкус, который ему нравится, при этом ещё и рекламирует его от своего имени. Собственные мнения разумеется тоже присутствуют, но к ним мало кто прислушивается.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:20 Ответить
Получили новую малярию?
показать весь комментарий
13.07.2020 09:33 Ответить
Хто не вірить в щеплення а тобто в багатовікову медичну практику може лікуватися уринотерапією і до лікарів взагалі не ходити. Тільки паніку створюєте, кажете що лікарі некомпетентні а після невдалого самолікування повзете в лікарню щоб не подохнути.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:53 Ответить
Я не уверена, что нужно вакцинироваться от коронавируса, который до конца еще не изучен и как таковой вакцины еще нет. Я много читаю про этот вирус, чтобы быть в курсе событий и адекватно реагировать на болезнь. Так вот статья https://doc.ua/news/articles/chto-dumayut-vrachi-infekcionisty-o-koronaviruse где компетентные опытные врачи пишут про этот вирус свое мнение - советую прочитать всем и не сеять панику. Читайте, думайте и анализируйте прочитанное, тогда не будет возникать подобных вопросов.
показать весь комментарий
22.07.2020 12:00 Ответить
 
 