Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца, - ученые Королевского колледжа Лондона

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевания, снижается через три месяца.

Таким образом ученые из Королевского колледжа Лондона опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19. Специалисты отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов.

При этом в 60 % на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 % пациентов.

За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а в некоторых совсем не смогли зафиксировать наличие иммунитета. Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах.