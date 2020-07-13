В Украине 612 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего - 54 133 случая
По состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 612 человек (сутками ранее - 678).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 54 133 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 11), всего - 1 398. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Харьковской (4, Львовской (3) и Одесской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 385 человек (сутками ранее - 457), всего - 26 503.
Всего в Украине сейчас болеют 26 232 человека, что на 212 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (99), Закарпатской (79) областях и Киеве (56).
В Днепропетровской, Хмельницкой, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
На сторінці Чернівецької ОДА у ФБ уже декілька місяців поспіль щоденно публікуються жахливі цифри коронавірусної статистики. Їх льодяним голосом, з нагнітанням страху, багато вечорів підряд озвучував очільник ОДА. І досі з неймовірною спритністю передруковує інформаційне агенство АСС та інколи Молодий Буковинець
А тепер до цифр.
За минулу добу, 10 липня, на Буковині зафіксовано 21 новий випадок коронавірусу.
Станом на 11 липня:
всього 5117 випадків
одужали 2669
померли 200.
АСС тут же швиденько порахував, що 2248 хворіють. Все ніби правильно.
А далі рахуватиму я.
Якщо 2248 людей хворіють чи вважаються хворими на сьогодні, то логічно припустити, що в цифру входить той 21 новий випадок за 10 липня. Плюс 22 нових випадки за 9 липня (про які повідомляє ЧОДА), плюс 23 нових випадки за 8 липня, плюс 19 випадків за 7 липня, плюс 14 випадків за 6 липня, плюс за 5.., плюс за 4.., плюс.....
І так добавлятимемо доти, поки не отримаємо 2248 хворих, станом на сьогоднішний день.
При бажанні кожен може порахувати сам. Так, звичайно, це спосіб для тих, хто м"яко кажучи, рахувати вміє тільки на пальцях. але я спеціально так рахую, щоб відсікти будь-які звинувачення в маніпуляціях.
А тепер переходимо до дат Щоб отримати цифру 2248, потрібно взяти ВСІХ позитивних з 22 ТРАВНЯ! Тобто 63 інфікованих хворіють уже 50 (п"ятдесят!!!) днів, 59 людей хворіють 49 днів, 64 - хворіють 48 днів!, 55 людей - хворіють 47 днів! Згідно офіційних даних Чернівецької ОДА ці люди ще ХВОРІ!
Якщо ще враховувати померлих і тих, хто одужував за декілька днів, то випадково можна виявити, що чоловік з Гравітону та жінка з Колінківців ще хворіють (жарт). Але цифри будуть ще більш не на користь ОДА.
Потім ці дані включають у всеукраїнську статистику. А потім ідуть далі по світу.
І згідно цих даних ми ходимо в намордниках ! Наші діти закриті в чотирьох стінах, обмежені в спілкуванні і позбавлені освіти! Згідно цих даних нас залишили без роботи і позбавили медичної допомоги! Згідно цих даних нас на два місяці позбавили можливості виїжджати за межі області! І невідомо на скільки внесли в червону зону і відрізали від світу!
Кому і для чого це вигідно?! Не знаю... Знаю тільки одне - від самого початку цієї історії нас най...ють! І я не перестаю про це говорити.
Я знаю, що цей допис не переконає жодної людини, котра має бажання боятися коронавірусу. Але я мусила його написати!
Для розуміння ситуації. Андалусія - найспекотніша територія Іспанії. І це якесь жахіття. Спочатку уряд Іспанії найсуворішим карантином довів країну до наймасштабнішого перевищення смертності, тепер місцеві уряди іспанських автономій прагнуть робити теж саме, одягнувши маски на людей в жахливу спеку. Тільки жертв ціх ідіотських рішень вже ніхто рахувати не буде.
І в цей час, ( мабуть так співпало, ага) покидьок Ентоні Фаучі дає інтерв'ю іспанському популярному виданню "Ель паіс", в якому наполягає на носінні масок.
В той же час, Швеція, яка не вводила карантин і в якій ніхто не носить масок взагалі наближається до закінчення історії з ковідом.
Хто захоче почитати, що верзе це старе підріло для іспанців - посилання в моєму коментарі. Гугл нормально цю статтю перекладає з іспанської.
У нас теж цей дебілізм вводять з 27-го.
Я сподіваюся, що, може, змінять рішення. Ситуація стабільна, к-ть випадків зменшується, але ...
В п*ятницю мусила вийти в магазин - на вулиці можна зімліти, у нас ще вологий клімат, просто все пливе. Яка маска ? Щоб стало серце ?
Ви змінили тему не відповівши мені, а на ваш понос слів не то що відповідати не хочеться, його читати тяжко.
Так что они не пример для подражания.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/new_zealand/
Не выздоровело ни одного.
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
