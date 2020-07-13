В Украине 612 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего - 54 133 случая

По состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 612 человек (сутками ранее - 678).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 54 133 человека.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 11), всего - 1 398. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Харьковской (4, Львовской (3) и Одесской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 385 человек (сутками ранее - 457), всего - 26 503.

Всего в Украине сейчас болеют 26 232 человека, что на 212 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (99), Закарпатской (79) областях и Киеве (56).

В Днепропетровской, Хмельницкой, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.











