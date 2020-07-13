За сутки на Львовщине выявили 104 новых случая COVID-19, всего 7107 инфицированных и 186 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 104 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 7107 человек, 186 человек умерли, 1113 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6607 человек, госпитализированы - 1216, на амбулаторном лечении - 5391 человек, выписаны - 1040 человек. Сейчас в больнице находятся 176 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 548 ПЦР-теста, из них 104 - положительные. Среди них львовян - 51.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца, - ученые Королевского колледжа Лондона

Всего в работу взяли 400 проб, остаток в холодильнике - 132 пробы.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.