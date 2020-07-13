За сутки COVID-19 заболели 52 ребенка и 68 медработников, всего 3 880 детей и 7 425 медиков, - Степанов

За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 110 человек.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 612 человек, из них 52 ребенка и 68 медработников. Были госпитализированы 110 человек. Зафиксированы 15 летальных случаев. Выздоровели 385 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 54 133 человека, из них 3 880 детей и 7 425 медработников. За минувшие сутки всего были сделаны 10 524 теста, из них 6 976 методом ПЦР и 3 548 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 104 новых случая COVID-19, всего 7107 инфицированных и 186 умерших, - горсовет