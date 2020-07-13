РУС
За сутки COVID-19 заболели 52 ребенка и 68 медработников, всего 3 880 детей и 7 425 медиков, - Степанов

За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 110 человек.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 612 человек, из них 52 ребенка и 68 медработников. Были госпитализированы 110 человек. Зафиксированы 15 летальных случаев. Выздоровели 385 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 54 133 человека, из них 3 880 детей и 7 425 медработников. За минувшие сутки всего были сделаны 10 524 теста, из них 6 976 методом ПЦР и 3 548 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 104 новых случая COVID-19, всего 7107 инфицированных и 186 умерших, - горсовет

Автор: 

дети (6679) карантин (16729) статистика (2312) врачи (1525) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Так сколько же медработников из 7000 заболевших умерло ? Не говорят . Тупо народ разводят .
13.07.2020 09:29 Ответить
За добу COVID-19 захворіли 52 дитини і 68 медпрацівників, загалом 3 880 дітей і 7 425 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 6201
13.07.2020 09:37 Ответить
Короли лжи, автор этого коронодейства без сомнения заслуживает Нобелевской премии.
13.07.2020 10:07 Ответить
 
 