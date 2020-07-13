РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8743 посетителя онлайн
Новости Языковой вопрос
10 249 167

Языковой омбудсмен Креминь: Аваков выступает на украинском, но может использовать любой язык. Его "роль очень важна для современной истории" страны

Языковой омбудсмен Креминь: Аваков выступает на украинском, но может использовать любой язык. Его

Новоназначенный Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что роль министра внутренних дел Арсена Авакова "очень важна для современной истории Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Здесь нужно говорить о роли личности в истории. Вы знаете, у нас также было очень много министров образования и науки, но часть из них вошла в историю, а часть из них, к сожалению, так и не смогла дотянуться, часть даже не живет в Украине. Поэтому то, что касается роли МВД и непосредственно роли Арсена Борисовича, она очень важна для современной истории Украины", - заявил Креминь.

Он отметил, что Аваков может использовать другие языки, но все же он выступает на украинском.

"Я могу привести такие примеры. Вчера (интервью записывалось 9.07. - Ред.) состоялось заседание Кабмина Украины. Арсен Борисович выступал на этом заседании украинском языке. Во время своего последнего выступления в Верховной Раде Украины министр внутренних дел, докладывая на заседании и во время часа вопросов к правительству, выступал на украинском языке. Поэтому у меня здесь, скажем так, свое отношение. Министр выступает на украинском языке. Он может использовать в том числе и другие языки", - добавил Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка, - омбудсмен Креминь

Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.

В 2014-2019 годах Креминь был народным депутатом от "Народного фронта".

Аваков работает в должности министра внутренних дел с февраля 2014 года. Его обвиняют в провале реформы полиции. В конце мая после обвинений в адрес полицейских в изнасиловании женщины в отделении в Кагарлыке и стрельбы в Броварах в Украине проходили акции за отставку Авакова.

Аваков Арсен (3445) омбудсмен (605) язык (3786) Креминь Тарас (137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
як це "може використовувати інші мови"?!! Він держслужбовець, в робочий час повинен спілкувтися викоючно українською мовою.
А цей кремінь виявився звичайним підлабузником, подаріть йому рюкзак
показать весь комментарий
13.07.2020 09:39 Ответить
+23
Ахкакойминистр Аваков!))
показать весь комментарий
13.07.2020 09:37 Ответить
+23
Українці безумовно надовго запам'ятають та оцінять вклад Авакова в спецоперацію проти України. Історики зафіксують.

Олигарх https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел https://file.liga.net/persons/arsen-avakov Арсена Авакова .
Об этом Коломойский сказал в https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&fbclid=IwAR0Yi1TUdf2llQ5EyfF0eCCs-8mCRoL4ERR4iCPs1h1ucUl7paaI8qckCUE интервью Bihus.info.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"сбросят"?? Та ці вилупки взагалі нічого не можуть. Вони звикли все робити руками інших людей, революцію, воювати, протестувати - все руками інших людей. Ці обсоси спромоглись тільки на вибори збігати та нав'язати нам отого зеленого кретина, нікчему.
показать весь комментарий
14.07.2020 00:37 Ответить
А ты у себя спроси, что ты будешь делать, а не смотреть по телевизору как делают другие.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:59 Ответить
Пустое. На подначки не ведусь.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:07 Ответить
Так не подначивай других, без тебя разберутся кому что делать. Такие как ты вообще ни на что не ведутся.Хитрооппо ждут пока им разжуют и в рот положат
показать весь комментарий
13.07.2020 12:14 Ответить
Так разбирайтесь, уже больше года слышу это шоколадное нытьё. Или трусы оденьте, или крестик снимите.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:24 Ответить
Разберутся без твоих советов
показать весь комментарий
13.07.2020 12:36 Ответить
Ага, как раз к президентским выборам. Ну, вуаляйте, разбируны, а поулыбаюсь с комментов.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:37 Ответить
Ну вот сиди на диване и улыбайся. На большее ты не способен
показать весь комментарий
13.07.2020 12:39 Ответить
Тогда покажи на что способен ты. Или у тебя тоже диван?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:57 Ответить
Так я ж не раздаю советов кому что делать, пока я на диване
показать весь комментарий
13.07.2020 13:14 Ответить
Так и я не раздаю, а жду от ваших единомышленников хоть каких-то мало-мальских вменяемых действий, направленных на улучшение страны.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:17 Ответить
це ми чекаємо, поки ви нажеретесь вашого зеленського. До кривавих шмарклів. І за вас ніхто нічого робити не буде. Винні - відповідайте.
показать весь комментарий
14.07.2020 00:41 Ответить
чого ж ні на що?? Ведуться: на обіцянки, на дурнуваті експеременти. Тільки відповідати ніколи не хочуть за свої вчинки та вибір. Сцикливі тому що, та байдужі.
показать весь комментарий
14.07.2020 00:39 Ответить
Вовремя предать- это значит предвидеть. (С) Рюкзаков
показать весь комментарий
13.07.2020 10:22 Ответить
А какая его роль в этом зеленом цирке???
показать весь комментарий
13.07.2020 10:24 Ответить
Судя по заявлению языкового омбудсмена, одна из ведущих.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:26 Ответить
Зачетно лизнул.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:25 Ответить
Лизнул так лизнул. Зачет.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:27 Ответить
схоже, він не читав закон про мову, який зобов"язує Авакова, як держмужа, говорити державаною.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:47 Ответить
"может использовать любой язык" - на фарси или вьетнамском - свободно, не министр а полиглот, твою мать. Даже по козлиному может - бэ-бэ-бэ
показать весь комментарий
13.07.2020 10:36 Ответить
Креминь даже не скрывает, что он лакей авакорюкзака, и выглядит это не красиво, должность конечно не денежная, и ему приходится выкручиваться, но эффект жалкий.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:37 Ответить
Что за бред они так дружно несут? Что они там курят? Неужели то же самое, что и бубочка?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:39 Ответить
Пан Аваков має розмовляти виключно українською, бо він є міністр. Вдома хай базарить по армянські, чи бе-бе-бе, або ме-ме-ме із саакашвілі. Але він цього не робить. За його участю всі колегії і робочі наради проводяться на російській мові. В поліції міст пропала українська, як державна, всі спілкуються на російській і це його заслуга, як малороса. Спочатку я чув, що поліцейські (патрільні) спілкувалися українськогою і старалися лише нею говорити і в них виходило. А потім подивилися "какая разница" і приклад мінастра і стали спілкуватися не нержавною. Я про Одесу,Миколаїв,Херсон,Дніпро,Запоріжжя.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:43 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 00:26 Ответить
Уж точно языковой омбудсмен. Вернее языководлязадный.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:48 Ответить
Нєеее, ну ну навіть мовний омбудсмен в зесранців і той ідіот!
Де зелебенські таких беруть!
Який ПреЗедент, такі недолугі і чиновники!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:50 Ответить
Пиз-ц....
Они этого авакяна уже тычут куда не попадя.....
Наверно ему уже зализали!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:51 Ответить
Невже нова історична постать ******** історії України затьмарила постать найвеличнішого лідера **********? Вряд чи Кремінь довго втримається на своїй посаді, з такою мовою треба за язиком слідкувати.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:52 Ответить
Взагалі то протести проти Януковича розпочалися із мовного протесту молоді!
Зелебенські хоча б це враховували, тупарі!!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:54 Ответить
З тобою Кремінь все зрозуміло...ніякий ти не кремінь а Кізяк.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:56 Ответить
Оказался с овна пуля
показать весь комментарий
13.07.2020 12:01 Ответить
Языковой омбудсмен хорошо работает языком
показать весь комментарий
13.07.2020 11:02 Ответить
То на россии язьіком..
А в Україні, МОВНИЙ омбудсмен.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:06 Ответить
Причем в нужном месте...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:01 Ответить
Без рюкзакава не одна поліцайка не народить...дуже потрібен світові
показать весь комментарий
13.07.2020 11:07 Ответить
Тобто,ми можеш послухати виступ авакова англійською,німецькою чи іспанською ? Ану ану,хотів би послухати .
показать весь комментарий
13.07.2020 11:09 Ответить
Аваков історична реліквія? )))
показать весь комментарий
13.07.2020 11:11 Ответить
Мумия
показать весь комментарий
13.07.2020 12:15 Ответить
Шо,и на латыни может шпрехать на заседании кабмина?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:16 Ответить
...ні...на латині вдома на кухні розмовляє...
показать весь комментарий
13.07.2020 11:21 Ответить
Тарасику, язик побрив перед тим як лизнути Мусору?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:27 Ответить
"Здесь нужно говорить о роли личности в истории"?? так одна "личность в истории" вроде говорила что незаменимых людей нет
показать весь комментарий
13.07.2020 11:30 Ответить
мне казалось что "Языковой омбудсмен" должен защищать украинский язык, а не Авакова.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:35 Ответить
В засос лизнул!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:39 Ответить
Объясните "языковому омбудсмену", что он не там языком работает.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:03 Ответить
Слизняк этот омбудсмен в зеленом болоте. Даже на помойку истории попасть не удосужится
показать весь комментарий
13.07.2020 12:04 Ответить
Мовного омбудсмена у нас НЕТ! Это мерзкий образец хохла-малороса!
Тьфу, блевотно
показать весь комментарий
13.07.2020 12:11 Ответить
Що воно меле? Влада, клоунів, дурнів та холуїв.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:17 Ответить
Аваков став власником вілли в Італії, скориставшись фірмою від «Інституту Горшеніна».
У 2017 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії. Про це свідчать документи з бізнесового та майнового реєстрів Італії.
Вілла нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі. Приблизна вартість нерухомості, як показує https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-valore-catastale-immobili-asse-ereditario.php#Res калькулятор на сайті avvocatoandreani.it, становить близько 774 тис євро.
Google Maps за цією адресою показує будинок з басейном:
http://nashigroshi.org/2018/02/28/palatstso-avakova-v-italiji/

За такую "красивую жизнь" можно было бы поднапрячься и на госязыке говорить
показать весь комментарий
13.07.2020 12:25 Ответить
А в чому тут гімно? Є підстави відібрати? План Б?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:01 Ответить
У Авакова нарешті є можливість вивчити мову. Нє, появляється дятєл, який йому все перебиває. відстань від людини, нехай вчиться, скрєпное чмо!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:40 Ответить
Аваков не разговаривает на украинском. Его суржик еще более комичен, чем у Азирова. Правильнее бы было бы вначале вышколить на знание украинского языка президента, депутатов и министров. А потом чиновников ступеньками ниже. И только после этого приниматься за весь остальной народ.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:42 Ответить
прям отэц нации, никуда без него.
что они там курят?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:41 Ответить
Писав і писатиму - кращого кандидата на мовного обмудсмена ніж Святослав Літинський не було і не буде. Але зелена шобла знала що робить.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:18 Ответить
Думаєте, йому дали б нормально працювати ?
показать весь комментарий
14.07.2020 00:27 Ответить
Але крові він би їм попив.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:42 Ответить
какао не любит Авакова за то, что он пете на выборах "сетку" поломал.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:30 Ответить
Кремінь виявився звичайним коров'ячим коржем. Шкода.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:50 Ответить
С 2014 года пристально наблюдаю за событиями в Украине. Непотопляемость Авакова при любой власти вызывает как минимум удивление! Почти так же, как у Медведчука!
показать весь комментарий
13.07.2020 16:37 Ответить
Не нужно так сразу после назначения публично "вылизывать очко" своему старшему со-партийцу. Если Кремень и Аваков - члены одной партии, это не значит, что Авакову можно нарушать Закон Украины и будучи Министром говорить на кацапском наречии.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:39 Ответить
Якщо ,наприклад, буде депутат ВР з Берегівського району , не знатиме української мови, то я хотів би побачити криві фейси решти депутатів, коли почують виступ з трибуни угорською..)))))
показать весь комментарий
13.07.2020 18:33 Ответить
я вот что заметил, как только в стране задница, говнополитики сразу же подымают языковой вопрос.только политиканам пора запомнить в Украине государственный украинский. а в быту пользуйся каким хочешь.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:26 Ответить
Що це було ?
показать весь комментарий
14.07.2020 00:17 Ответить
Якась дивна риторика, пане Кремінь. Чи то обсяг повноважень дозволяє вам надавати преференції у виборі мови державному службовцю чи просто людське бажанні «підлизатися». Якою б великою та історично значущою особою не був чиновник, він не має перед законом жодних переваг. Чи я помиляюся, пане омбудсмене? А в свою заяву, як захисник державної мови за посадою, ви вкладали зовсім іншій зміст🤔
показать весь комментарий
14.07.2020 00:42 Ответить
Кремінь, а не омбуд'с мен!
"Камні би дєлать із етіх людєй, мягчє би нє било в мірє камнєй!" (с)
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
Вытащи язык из зада Авакова, уже скрипит
показать весь комментарий
14.07.2020 14:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 