Языковой омбудсмен Креминь: Аваков выступает на украинском, но может использовать любой язык. Его "роль очень важна для современной истории" страны

Новоназначенный Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что роль министра внутренних дел Арсена Авакова "очень важна для современной истории Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Здесь нужно говорить о роли личности в истории. Вы знаете, у нас также было очень много министров образования и науки, но часть из них вошла в историю, а часть из них, к сожалению, так и не смогла дотянуться, часть даже не живет в Украине. Поэтому то, что касается роли МВД и непосредственно роли Арсена Борисовича, она очень важна для современной истории Украины", - заявил Креминь.

Он отметил, что Аваков может использовать другие языки, но все же он выступает на украинском.

"Я могу привести такие примеры. Вчера (интервью записывалось 9.07. - Ред.) состоялось заседание Кабмина Украины. Арсен Борисович выступал на этом заседании украинском языке. Во время своего последнего выступления в Верховной Раде Украины министр внутренних дел, докладывая на заседании и во время часа вопросов к правительству, выступал на украинском языке. Поэтому у меня здесь, скажем так, свое отношение. Министр выступает на украинском языке. Он может использовать в том числе и другие языки", - добавил Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка, - омбудсмен Креминь

Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.

В 2014-2019 годах Креминь был народным депутатом от "Народного фронта".

Аваков работает в должности министра внутренних дел с февраля 2014 года. Его обвиняют в провале реформы полиции. В конце мая после обвинений в адрес полицейских в изнасиловании женщины в отделении в Кагарлыке и стрельбы в Броварах в Украине проходили акции за отставку Авакова.