РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8743 посетителя онлайн
Новости
1 096 0

В течение недели подразделения ГСЧС спасли 28 человек и ликвидировали 1 907 пожаров, - МВД

В течение недели подразделения ГСЧС спасли 28 человек и ликвидировали 1 907 пожаров, - МВД

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибло 5 граждан и пострадало 34.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Зарегистрированы 2555 чрезвычайных событий.

В результате принятых мер спасены 120 человек. На пожарах спасены 28 граждан и не допущено уничтожение огнем 391 здания и 56 единиц техники. На пожарах погибли 15 человек. Ориентированные убытки, по оперативным данным, составляют 8 млн. 119 тыс. грн.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 385 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1342 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

На водных объектах погибли 60 человек.

Также читайте: 23 населенных пункта в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Автор: 

МВД (9343) спасение (172) ГСЧС (5102)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 