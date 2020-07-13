В течение недели подразделения ГСЧС спасли 28 человек и ликвидировали 1 907 пожаров, - МВД

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибло 5 граждан и пострадало 34.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Зарегистрированы 2555 чрезвычайных событий.

В результате принятых мер спасены 120 человек. На пожарах спасены 28 граждан и не допущено уничтожение огнем 391 здания и 56 единиц техники. На пожарах погибли 15 человек. Ориентированные убытки, по оперативным данным, составляют 8 млн. 119 тыс. грн.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 385 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1342 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

На водных объектах погибли 60 человек.

