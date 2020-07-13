Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 14 областях Украины, - СНБО

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло за минувшие сутки в 14 из 24 областей Украины и в Киеве, еще в 5 областях не изменилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (104 случая), Ривненской (99) и Закарпатской областях (79) и в Киеве (56 случаев).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19, один случай смерти и 13 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 531 человек (на 11 больше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 29 новых случаев заболевания Covid-19, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас в области болеют 1 381 человек (на 29 больше за сутки);

- в Днепропетровской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеет 88 человек.

- в Донецкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеет 500 человек.

- в Житомирской области 10 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано. Сейчас, как и днем ранее, болеет 379 человек;

- в Закарпатской области 79 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления, сейчас болеют 2 584 человека (на 72 больше за сутки);

- в Запорожской области 1 новый случай заболевания и 9 - выздоровления, сейчас болеют 84 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 42 новых случая заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеют 1 733 человека (на 41 больше за сутки);

Читайте также: За сутки в Украине выявили 678 новых случаев COVID-19

- в Киеве 56 новых случаев заболевания и 50 - выздоровления, сейчас болеют 4 006 человек (на 6 больше за сутки);

- в Киевской области 42 новых заболевших, 1 человек умер и 17 выздоровели, сейчас болеют 1 172 человека (на 24 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 случай заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеют 56 человек (на 1 больше, чем днем ранее);

- в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеет 20 человек.

- во Львовской области подтверждено 104 новых случая заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 56 случаев выздоровления, сейчас болеют 5 808 человек (на 45 больше за сутки);

- в Николаевской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 102 человека (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 34 новых случая заболевания, 3 смерти и 41 выздоровления, сейчас болеет 1 190 человек (на 10 меньше, чем днем ранее);

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеют 24 человека (на 3 больше, чем днем ранее);

- в Ривненской области 99 новых случаев заболевания и 35 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 844 человека (на 64 больше за сутки);

Читайте: За сутки на Львовщине выявили 104 новых случая COVID-19, всего 7107 инфицированных и 186 умерших, - горсовет

- в Сумской области 1 новый случай заболевания и 1 – смерти, сейчас, как и сутки ранее, болеют 40 человек;

- в Тернопольской области 29 новых случаев заболевания и 24 – выздоровления, сейчас болеют 811 человек (на 5 больше за сутки);

- в Харьковской области 28 новых случаев заболевания, 4 – смерти и 33 человека выздоровели, сейчас болеют 1 123 человека (на 9 меньше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеют 15 человек;

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 30 человек выздоровели, сейчас болеют 132 человека (на 30 меньше за сутки);

- в Черкасской области 6 человек заболели, 1 умер и 2 – выздоровели, сейчас болеют 129 человек (на 3 больше за сутки);

- в Черновицкой области 21 новый случай заболевания, 1 ранее заболевший умер, 67 человек выздоровели, сейчас болеет 2 168 человек (на 47 меньше за сутки);

- в Черниговской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 312 человек (на больше за сутки).

Читайте: За сутки COVID-19 заболели 52 ребенка и 68 медработников, всего 3 880 детей и 7 425 медиков, - Степанов