РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9807 посетителей онлайн
Новости
5 311 71

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!"

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах:

Президент Украинв Владимир Зеленский поздравил президента Польши Анджея Дуду с победой на выборах.

Соответствующее поздравление Зеленский обнародовал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю господина Президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!" - написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее! 01

Автор: 

выборы (24774) Зеленский Владимир (21616) поздравление (1068) Дуда Анджей (788)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
головне, щоб воно не поїхало у Польщу вітати Дуду.
Бо сусідів шкода..
показать весь комментарий
13.07.2020 10:05 Ответить
+21
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!" - Цензор.НЕТ 5865
показать весь комментарий
13.07.2020 10:10 Ответить
+18
поки карантин - не поїде.
почав Зе світ облітати, отак воно і позакривалось все.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головне, щоб воно не поїхало у Польщу вітати Дуду.
Бо сусідів шкода..
показать весь комментарий
13.07.2020 10:05 Ответить
поки карантин - не поїде.
почав Зе світ облітати, отак воно і позакривалось все.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:06 Ответить
противогаз и вперед
показать весь комментарий
13.07.2020 10:07 Ответить
"Приглашаю на концерт "квартала" вместе поржать".
показать весь комментарий
13.07.2020 10:09 Ответить
тоді на зрозумілом "ізике":
Умом зєбила на понять
Аршином общим не измерить
У них особенная стать:
Пожрать, поржать, посрать, поспать..(с)
показать весь комментарий
13.07.2020 10:18 Ответить
Не поїде! ЗЕ-мендель в "луцькій" області заблудився!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:04 Ответить
а не рано , чтоб не получилось как с путиным
показать весь комментарий
13.07.2020 10:05 Ответить
В Польщі так не вийде - там вчора відбулись вибори а сьогодні вже підраховано 99% голосів. Це в нас рахують місяцями і можна "намалювати" все що захочеться різного роду "кідаловим".
показать весь комментарий
13.07.2020 11:06 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/13/662867/ В мире возник дефицит велосипедов - СМИ
показать весь комментарий
13.07.2020 10:07 Ответить
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!" - Цензор.НЕТ 1598
показать весь комментарий
13.07.2020 10:11 Ответить
Беня скупил ?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:17 Ответить
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!" - Цензор.НЕТ 5865
показать весь комментарий
13.07.2020 10:10 Ответить
)))) душевно
показать весь комментарий
13.07.2020 10:21 Ответить
Это убожество искренне считает себя президентом, жесть просто.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:11 Ответить
Та воно вже рік, як не президент, заспокойся нарешті!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:58 Ответить
Так пусть костюмчик снимет.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:07 Ответить
Костюмчик - не костюмчик, а штаны снять обязан. Поскольку это настоящий дресс-код нынешнего ...........писианиста
показать весь комментарий
13.07.2020 11:14 Ответить
Штаны ему сняли еще перед инаугурацией, сказали не понадобятся, а если "вдруг", дадим спортивные и тоже без резинки.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:40 Ответить
В штаны он должен пиджак заправлять, как настоящий президент
показать весь комментарий
13.07.2020 12:49 Ответить
Под самым носом у Зеленского https://368.media/2020/07/13/zamglavy-ofisa-prezidenta-zarabatyvaya-milliony-griven-obratilsya-za-materialnoj-*********/ замглавы Офиса президента, зарабатывая миллионы гривен, обратился за материальной помощью. Некоторые ещё не понимают почему у нас самые маленькие зарплаты и пенсии.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:22 Ответить
У порохоботів черговий ранковий приступ діареї. Все ніяк не можуть змиритись що їх божок вже ніхто, а за "жму руку, абнімаю" ще буде відповідати перед українським суспільством.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:25 Ответить
Во буду ржати, якщо остаточний підрахунок змінить переможця
показать весь комментарий
13.07.2020 10:25 Ответить
Ти точно чабан з полонини?Навіть твій баран і то щось трохи думає:29.06.2020 03:57 Дуді гарантована перемога у другому за рахунок націоналістів Польщі,які голосували за свого кандидата Кшиштофа Босака(5-7%-ів голосів)
показать весь комментарий
13.07.2020 10:45 Ответить
Угу, пам'ятаю як тут Клінтон Трампа перемагала...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:47 Ответить
https://www.unian.ua/world/vibori-u-polshchi-2020-rezultati-ekzit-polu-novini-svitu-11071784.html

Може я і "чабан", а ось ти, явно баран.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:48 Ответить
Не читай ти всіляку жовтуху чабан The state electoral commission said that Duda had 51.21% of the vote based on a count of votes from 99.97% districts. His opponent, Rafal Trzaskowski trailed with 48.79% of the vote.
https://www.nhregister.com/news/article/Near-final-results-show-Polish-president-Duda-15403557.php https://www.nhregister.com/news/article/Near-final-results-show-Polish-president-Duda-15403557.php,
показать весь комментарий
13.07.2020 11:18 Ответить
Авторитет президента Порошенко в Мире высок,до такой степени что СкреПОНОСия КГБшного Мудака до сих пор Поносом дрыщет... Стадо баранов
показать весь комментарий
13.07.2020 10:28 Ответить
Це від яких речовин такі видіння бувають?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:01 Ответить
НовоОтсоссия Путлера сказала,от Харькова до Одессы,лично для тебя....
показать весь комментарий
13.07.2020 11:25 Ответить
Дуда розумна людина і тому швидка зустріч із Зе неможлива.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:29 Ответить
У пустого места разыгралась фантазия про "вместе" и про "сильнее". Но сколько пустое место не фантазировало бы, оно так и останется пустым местом и будет порождать только пустоту.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:30 Ответить
Анджей Дуда перебрасывает из Германии контингент американских войск в полном составе,это значит ЧТО РАБссия плешивого Хмыря...в глубоком ЖО....
показать весь комментарий
13.07.2020 10:31 Ответить
С августа в Украине тарифы на электроэнергию увеличатся почти на 55%. Один МВт-ч обойдется украинцам в 240 гривен. Это ударит не только по кошельку граждан, но и по промышленности. Решение о повышении цен было принято НКРЭКУ в субботу, 11 июля. Зебидло, святкуйте перемогу !
показать весь комментарий
13.07.2020 10:32 Ответить
Проблема не у підвищенні цін-тарифів...
Проблема в тому, що перестала рости зарплата! Як середня (в першу чергу) так і мінімалька! А також невідповідно до зростання тарифів змінюється пенсія (практично - стоїть на місці).
показать весь комментарий
13.07.2020 10:37 Ответить
нихрена
проблема в рукожопых клоунах при власти
показать весь комментарий
13.07.2020 10:40 Ответить
ну, якщо глобальніше глянути, - то проблема в придуркуватих 73/43%зебілах, які привели до влади цих рукожопих...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:52 Ответить
типичный представитель зе

Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах: "Запрошую відвідати Україну. Разом ми сильніші!" - Цензор.НЕТ 2085
показать весь комментарий
13.07.2020 10:59 Ответить
Це не той самий https://censor.net/user/82985, який на гілці https://censor.net/news/3207703/simvolicheskaya_data_slugi_naroda_poluchili_temniki_dlya_otcheta_o_gode_raboty_v_rade_skrinshotdokumenty/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74185512 тебе в https://censor.net/comments/locate/3207703/019214d6-b3fe-71aa-bf3a-9bdfd9222e36 дойопує?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:22 Ответить
Хм, то ким треба бути, щоб маючи адмінресурс програти з нищівним рахунком?)))))))))))
показать весь комментарий
13.07.2020 11:04 Ответить
тебе, 73/43%-ний, адмінресурс не примусив. Хоча - до вас не дійде, що той самий згаданий тобою адмінресурс не застосовувався.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:24 Ответить
Петром Мародером
показать весь комментарий
14.07.2020 02:54 Ответить
То подякуй синьоносому, за 0.15 Євро за кВт*год "зеленої" енергії на 10 років!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:03 Ответить
синеносый это ты потому что не просыхаешь
а если ты про пороха то ты сможешь пояснить всем почему при порохе небыло проблем ни с зелеными тарифами ни с АЭС ни с бюджетом. а при вазелине оманском все летит в большую зеленую жопу?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:05 Ответить
Президент Петр Порошенко 18 мая подписал Закон № 2712-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (проект №8449-д), который принят ВР 25 апреля.

Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.

А тепер голосно скажи:
- Дякую, Петро Олексійович!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:14 Ответить
25 апреля 2019 года

а чего ж твои зебараны в ВР его не отменили? времени не хватило?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:16 Ответить
повторяю вопрос - почему при порохе небыло проблем ни с зелеными тарифами ни с АЭС ни с бюджетом?
и это - ты бы закон почитал про что он.... он никак не про увеличение тарифов для населения и предприятий
просто с бюджета все спиз..ли зеленые макаки и теперь платить и поддерживать будешь ТЫ
показать весь комментарий
13.07.2020 11:17 Ответить
Ни хера вы не понимаете,что такое политика... мне вас жаль...ЧЕСНО
показать весь комментарий
13.07.2020 10:33 Ответить
Він Байдена ще не вітав?
Можливо, пора йому з Байденом наводити контакти... Інакше - Ростов, ростов...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:34 Ответить
Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах: "Запрошую відвідати Україну. Разом ми сильніші!" - Цензор.НЕТ 6699
показать весь комментарий
13.07.2020 10:35 Ответить
Леонид Кучма вам обещал Золотые горы при сдаче ядерного оружия Ельцыну Сегодня по факту Леонид Данилович у власти,без его слова,Зеля запрещает летать даже мухам,не говоря о КоровиRUSe Путлера
показать весь комментарий
13.07.2020 10:38 Ответить
Вже є результат виборів??
показать весь комментарий
13.07.2020 10:38 Ответить
Вместе мы сильнее!

- Ну, кто на меня?
- Ну, я на тебя...

- А как тебя зовут?
- Вася...
- Ну, кто на нас с Васей?

(с)
показать весь комментарий
13.07.2020 10:41 Ответить
Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах: "Запрошую відвідати Україну. Разом ми сильніші!" - Цензор.НЕТ 3627
показать весь комментарий
13.07.2020 10:41 Ответить

Вулиці Кривого Рогу завжди славились видатними географами..
показать весь комментарий
13.07.2020 10:53 Ответить
Когда вода Всемирного Потопа
Вернулась вновь в границы берегов
Из пены уходящего Потока
На Сушу тихо выбралась любовь...
Владимир Высоцкий.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:48 Ответить
Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах: "Запрошую відвідати Україну. Разом ми сильніші!" - Цензор.НЕТ 7330

Це на рахунок "разом"...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:54 Ответить
США обещают Украине вернуть Украине 470 миллиардов долларов,украденных Коломойским в период с 2005 по 2018 год.
я бы на месте США дал бы вам один цент на развитие бизнеса...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:57 Ответить
что за бред ?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:10 Ответить
Читай газеты омериканские на сей счет...Балтимор сан.или Нью-Йорк Таймс,ОСТОЛОП Путлерский
показать весь комментарий
13.07.2020 11:14 Ответить
"«Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить» (світова преса) "https://www.radiosvoboda.org/a/30723082.html
показать весь комментарий
13.07.2020 11:04 Ответить
та да. Радио свобода - помойка Сороса
показать весь комментарий
13.07.2020 12:51 Ответить
Байдануті на городі косять маковиння В Арізоні Трамп догнав Байдена по рейтингу 46-ть на 46-ть.І де хвалене 11-и пунктове лідерство Байдена?(The CBS / YouGov poll In Arizona, they are tied at 46 per cent.)
показать весь комментарий
13.07.2020 11:06 Ответить
То така ж перевага, яку колись мала клінтонша...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:37 Ответить
Банковский Кредит который недавно получил Зеленский,до осени хватит....а потом ...будет вторая волна КоронвиRUSa готовим муку и соль...будет осенью совсем не сладко...
показать весь комментарий
13.07.2020 11:08 Ответить
Дуда напрягся...
Ведь окончательный подсчет голосов только завтра, а перевес в экзитполе - 1% голосов - на уровне статистической погрешности.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:15 Ответить
А до чого тут екзитпол, там вже пораховано 99 відсотків бюлетнів.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:49 Ответить
Понимаю тревогу КГБшных уродов,а вдруг Дуда победит быдло кремлевское
показать весь комментарий
13.07.2020 11:17 Ответить
Поздравление от убожества выглядит смешно.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:22 Ответить
Для козлощелепних тут на цензорі це дуже погана новина-поляки при Дуді зміцнили суттєво свої оборонні можливості і будуть продовжувати.Україні це на руку також-все ж сильний сусід краще слабкого димократа.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:49 Ответить
Скоріше за все, Дуда приїде але зустрінеться з новим президентом України!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 13:15 Ответить
О чем вообще могут разговаривать давний национально ориентированный политик и выскочка чмошник-вненационал?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:27 Ответить
 
 