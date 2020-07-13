Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!"

Президент Украинв Владимир Зеленский поздравил президента Польши Анджея Дуду с победой на выборах.

Соответствующее поздравление Зеленский обнародовал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю господина Президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!" - написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше