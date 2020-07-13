Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!"
Президент Украинв Владимир Зеленский поздравил президента Польши Анджея Дуду с победой на выборах.
Соответствующее поздравление Зеленский обнародовал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю господина Президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!" - написал Зеленский.
Топ комментарии
+29 Вла
показать весь комментарий13.07.2020 10:05 Ответить Ссылка
+21 Стрелок
показать весь комментарий13.07.2020 10:10 Ответить Ссылка
+18 Ksenia VB
показать весь комментарий13.07.2020 10:06 Ответить Ссылка
Бо сусідів шкода..
почав Зе світ облітати, отак воно і позакривалось все.
Умом зєбила на понять
Аршином общим не измерить
У них особенная стать:
Пожрать, поржать, посрать, поспать..(с)
Може я і "чабан", а ось ти, явно баран.
https://www.nhregister.com/news/article/Near-final-results-show-Polish-president-Duda-15403557.php https://www.nhregister.com/news/article/Near-final-results-show-Polish-president-Duda-15403557.php,
Проблема в тому, що перестала рости зарплата! Як середня (в першу чергу) так і мінімалька! А також невідповідно до зростання тарифів змінюється пенсія (практично - стоїть на місці).
проблема в рукожопых клоунах при власти
а если ты про пороха то ты сможешь пояснить всем почему при порохе небыло проблем ни с зелеными тарифами ни с АЭС ни с бюджетом. а при вазелине оманском все летит в большую зеленую жопу?
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
А тепер голосно скажи:
- Дякую, Петро Олексійович!
а чего ж твои зебараны в ВР его не отменили? времени не хватило?
и это - ты бы закон почитал про что он.... он никак не про увеличение тарифов для населения и предприятий
просто с бюджета все спиз..ли зеленые макаки и теперь платить и поддерживать будешь ТЫ
Можливо, пора йому з Байденом наводити контакти... Інакше - Ростов, ростов...
- Ну, кто на меня?
- Ну, я на тебя...
- А как тебя зовут?
- Вася...
- Ну, кто на нас с Васей?
(с)
Вулиці Кривого Рогу завжди славились видатними географами..
Вернулась вновь в границы берегов
Из пены уходящего Потока
На Сушу тихо выбралась любовь...
Владимир Высоцкий.
Це на рахунок "разом"...
я бы на месте США дал бы вам один цент на развитие бизнеса...
Ведь окончательный подсчет голосов только завтра, а перевес в экзитполе - 1% голосов - на уровне статистической погрешности.