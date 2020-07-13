Регионам планируют поставить лекарств на 4,2 млрд грн к концу года, - Минздрав

До конца 2020 года Министерство здравоохранения ожидает поставки лекарств региональным медучреждениям на сумму 4,2 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила во время онлайн-брифинга.

"Сейчас в большинстве программ централизованных закупок мы видим достаточно стабильную ситуацию. Уровень обеспеченности лекарств относительно имеющихся остатков в регионах составляет около 75-85% по различным программам. К концу года мы ожидаем поставки в региональные больницы за бюджет 2018-2019 годов на сумму 4,2 млрд гривен. Из которых лекарства на 700 млн поступили в конце прошлого месяца, и планируется распределение в регионы", - сообщила Шаталова.

Она отметила, что одновременно Минздрав рассматривает ситуацию относительно некоторых поставок по направлениям туберкулеза, антиретровирусной терапии и имуносепресии в предыдущие годы. По ее словам, некоторые обращения международных поставщиков не обрабатывались в течение долгого времени, например, вопрос по программе трансплатации нуждался в урегулировании.

