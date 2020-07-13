РУС
Регионам планируют поставить лекарств на 4,2 млрд грн к концу года, - Минздрав

До конца 2020 года Министерство здравоохранения ожидает поставки лекарств региональным медучреждениям на сумму 4,2 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила во время онлайн-брифинга.

"Сейчас в большинстве программ централизованных закупок мы видим достаточно стабильную ситуацию. Уровень обеспеченности лекарств относительно имеющихся остатков в регионах составляет около 75-85% по различным программам. К концу года мы ожидаем поставки в региональные больницы за бюджет 2018-2019 годов на сумму 4,2 млрд гривен. Из которых лекарства на 700 млн поступили в конце прошлого месяца, и планируется распределение в регионы", - сообщила Шаталова.

Она отметила, что одновременно Минздрав рассматривает ситуацию относительно некоторых поставок по направлениям туберкулеза, антиретровирусной терапии и имуносепресии в предыдущие годы. По ее словам, некоторые обращения международных поставщиков не обрабатывались в течение долгого времени, например, вопрос по программе трансплатации нуждался в урегулировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две области до сих пор не отчитались о доплатах медикам за март, - Минздрав

лекарства (1239) Минздрав (4912) закупки (808) Шаталова Светлана (20)
+3
зебилы все время что-то планируют: то "вэсною садыты", то рост ВВП на 40%, то 100 детских садиков, то з/п по 4 000 баксов...

на практике получилось только обрюхатить меньдельшу.
13.07.2020 10:58 Ответить
+1
аспирину два вагона
13.07.2020 10:56 Ответить
+1
На первых этажах поликлиник прибавится аптек.🙂
13.07.2020 11:00 Ответить
ого
13.07.2020 10:56 Ответить
Степанов вещал, что коронавирус в Украине лечится бесплатно. Врал как дышал. В итоге все лечились платно, сами все оплачивали и тратили от 9 тыс до 27 тыс грн за лечение. Все что говорят зеленые - это сатанинская ложь.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:10 Ответить
Ошибаешься. Аптек более чем достаточно и подставит там свой товар не так просто. Сколько, кому и как уходят лекарства, которые должны быть в больницах ... это вопрос похлеще, чем тайна возникновения вселенной.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:12 Ответить
Если пациент хочет жить, то медицина тут бессильна.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:05 Ответить
у этих докторишек все равно лекарств не будет, покупайте в аптеке
показать весь комментарий
13.07.2020 11:41 Ответить
и вопрос: где бесплатные лекарства?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:44 Ответить
В аптеке. А ты их в своей попе искал?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:55 Ответить
я вижу ты спец поисков в чужих попах
показать весь комментарий
13.07.2020 14:53 Ответить
Ну, если ты настолько туп, что не знаешь о существовании аптек - где же ещё тибе лекарства искать, кроме как в собственной попе?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:19 Ответить
 
 