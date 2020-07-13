"Символическая дата": "Слуги народа" получили темники для отчета о годе работы в Раде. СКРИНШОТ+ДОКУМЕНТЫ
Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук разослала коллегам документ с описанием инструментов и тезисами для общения с избирателями по итогам года работы в парламенте.
Об этом сообщил источник Цензор.НЕТ.
"Коллеги, 21 июля - символическая для нас дата, ровно год со времени проведения парламентских выборов. Поэтому есть предложение отчитаться о годе работы. Период отчета и распространение информационных продуктов можно и стоит "растянуть" во времени на несколько недель. Ниже общий документ с описанием инструментов, итоги работы и тезисы для общения с избирателями в формате вопросы-ответы. В ближайшее время пришлю примеры отчетных газет, роликов и инфографики. Всем хорошей рабочей недели!" - написала Кравчук.
В распоряжении Цензор.НЕТ оказались упомянутые рекомендации для нардепов.
В документе в частности указаны рекомендуемые ответы на вопросы: когда в стране начнутся реформы, поддерживает ли фракция отставку Авакова, где обещанный "конец эпохи бедности", сколько будет длиться карантин, где посадки коррупционеров, состоится ли второй этап медреформы и другие.
Кроме того, в темнике подаются тезисы о ремонте дорог, а также о ситуации с гривней на фоне отставки Смолия с поста главы НБУ.
Сказал, что есть сумасшедшие и психически больные, но не сказал сколько таких и кто именно. Можно подумать на любого из "Слуг народа".
Тому, кто не сможет списать, бородатая бабушка Беня лично засадит по попе.
вот в патрии порошенка темникики ""інформація щодо актуальних питань" каждую неделю уже много лет подряд.