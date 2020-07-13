"Символическая дата": "Слуги народа" получили темники для отчета о годе работы в Раде. СКРИНШОТ+ДОКУМЕНТЫ

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук разослала коллегам документ с описанием инструментов и тезисами для общения с избирателями по итогам года работы в парламенте.

Об этом сообщил источник Цензор.НЕТ.

"Коллеги, 21 июля - символическая для нас дата, ровно год со времени проведения парламентских выборов. Поэтому есть предложение отчитаться о годе работы. Период отчета и распространение информационных продуктов можно и стоит "растянуть" во времени на несколько недель. Ниже общий документ с описанием инструментов, итоги работы и тезисы для общения с избирателями в формате вопросы-ответы. В ближайшее время пришлю примеры отчетных газет, роликов и инфографики. Всем хорошей рабочей недели!" - написала Кравчук.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказались упомянутые рекомендации для нардепов.

В документе в частности указаны рекомендуемые ответы на вопросы: когда в стране начнутся реформы, поддерживает ли фракция отставку Авакова, где обещанный "конец эпохи бедности", сколько будет длиться карантин, где посадки коррупционеров, состоится ли второй этап медреформы и другие.

Кроме того, в темнике подаются тезисы о ремонте дорог, а также о ситуации с гривней на фоне отставки Смолия с поста главы НБУ.