"Символическая дата": "Слуги народа" получили темники для отчета о годе работы в Раде. СКРИНШОТ+ДОКУМЕНТЫ

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук разослала коллегам документ с описанием инструментов и тезисами для общения с избирателями по итогам года работы в парламенте.

Об этом сообщил источник Цензор.НЕТ.

"Коллеги, 21 июля - символическая для нас дата, ровно год со времени проведения парламентских выборов. Поэтому есть предложение отчитаться о годе работы. Период отчета и распространение информационных продуктов можно и стоит "растянуть" во времени на несколько недель. Ниже общий документ с описанием инструментов, итоги работы и тезисы для общения с избирателями в формате вопросы-ответы. В ближайшее время пришлю примеры отчетных газет, роликов и инфографики. Всем хорошей рабочей недели!" - написала Кравчук.

Символическая дата: Слуги народа получили темники для отчета о годе работы в Раде 01

В распоряжении Цензор.НЕТ оказались упомянутые рекомендации для нардепов.

В документе в частности указаны рекомендуемые ответы на вопросы: когда в стране начнутся реформы, поддерживает ли фракция отставку Авакова, где обещанный "конец эпохи бедности", сколько будет длиться карантин, где посадки коррупционеров, состоится ли второй этап медреформы и другие.

Кроме того, в темнике подаются тезисы о ремонте дорог, а также о ситуации с гривней на фоне отставки Смолия с поста главы НБУ.

Автор: 

темники (44) Слуга народа (2656) Кравчук Евгения (368)
Топ комментарии
+78
Це не темники. Просто баранам рекомендують, що говорити іншим баранам.
13.07.2020 11:04 Ответить
+49
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 9791
13.07.2020 11:12 Ответить
+42
Слуги настолько тупые, что им нужно говорить или по методичке или вообще молчать. Уже и так много наговорили и про собаку, которую нужно продать и про корабельную сосну и про детей низкого качества и т.д.
13.07.2020 11:07 Ответить
Ещё в 19-м предлагал зебилам делать тату на башке, потому что через год-два хрен кто признается,что голосовал за это недоразумение.
13.07.2020 15:06 Ответить
""Символическая дата": "Слуги народа" получили темники для отчета о годе работы в Раде." - ничего удивительного, а то если начнут сами говорить, то рейтинг Зеленского упадёт до -36,6. - https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС .
Сказал, что есть сумасшедшие и психически больные, но не сказал сколько таких и кто именно. Можно подумать на любого из "Слуг народа".
13.07.2020 15:12 Ответить
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 3620
13.07.2020 15:17 Ответить
13.07.2020 16:04 Ответить
Буратинам выдали шпаргалки.

Тому, кто не сможет списать, бородатая бабушка Беня лично засадит по попе.
13.07.2020 21:03 Ответить
да то не темники.
вот в патрии порошенка темникики ""інформація щодо актуальних питань" каждую неделю уже много лет подряд.
13.07.2020 21:24 Ответить
