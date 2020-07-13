РУС
Принимать программу деятельности Кабмина на год не совсем логично, потому что через 1-3 месяца ситуация может быть другой, - Разумков

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине и мире принимать программу действий Кабмина нелогично, поскольку она может кардинально изменяться в течение нескольких месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина".

"Мы находимся пока, к сожалению, в уникальной ситуации, когда Программа действий правительства сегодня, и то, что необходимо будет делать через месяц или через два могут быть кардинально разными вещами", - отметил глава парламента.

Разумков добавил, что сейчас Украина и весь мир находится в режиме борьбы с коронавируом.

"Ситуация меняется достаточно быстро, вы видите негативные тенденции, которые есть в экономическом плане. Поэтому сегодня принимать программу на год, фактически, это не совсем логично. Потому что через месяц или через три месяца ситуация может быть совершенно другой", - сказал он.

Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

18 июня Верховная Рада не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета Министров Украины. В связи с этим правительство потеряло годовой иммунитет.

ВР (29385) Кабмин (14095) программа (184) Разумков Дмитрий (1522)
+12
когда главному клоуну "некогда думать стратегически", но и остальные зелюки - на это не способны))
Да и розумков намекает, что через 1-3 месяца не только кабмин может быть другой, но и ВР с презЕком
13.07.2020 11:17 Ответить
+10
и как это раньше ухитрялись и принимать и работать и выполнять.... нипанятна
13.07.2020 11:13 Ответить
+5
оно понятно, ... ни у шмаркли, ни у правительства, ни у кабмина, и т.д. никаких планов нет ...
плывут как г...... по течению ...
13.07.2020 11:18 Ответить
и как это раньше ухитрялись и принимать и работать и выполнять.... нипанятна
13.07.2020 11:13 Ответить
когда главному клоуну "некогда думать стратегически", но и остальные зелюки - на это не способны))
Да и розумков намекает, что через 1-3 месяца не только кабмин может быть другой, но и ВР с презЕком
13.07.2020 11:17 Ответить
Та тут вже не стратегічно, а на 1- 3 місяці.
13.07.2020 11:32 Ответить
Да Вы шо
13.07.2020 11:15 Ответить
Естественно ситуация во время войны резко меняется. У Путина паранойя насчет немедленного восстановления СССР и наступления этой осенью. Нужно серьезно готовиться к отражению этого наступления. Не представляю как зеленый клоун готовится и как он будет главнокомандовать. Это все равно что он есть, что его нет.
13.07.2020 11:15 Ответить
У Путина паранойя насчет немедленного восстановления СССР и наступления этой осенью.

...............................................................................................................................................................

Оказывается не только у путина паранойя.
13.07.2020 11:31 Ответить
Кацапский тролль, вон отсюдова.
13.07.2020 11:58 Ответить
"Это все равно что он есть, что его нет." - ні, те що Клоун головнокомандувач - це дуже погано.
13.07.2020 11:31 Ответить
Логично было бы поменять весь кабмин вместе с бубочкой, тогда и программы стали более "долговечными".
13.07.2020 11:15 Ответить
Какой ужас.
Ситуацию нужно менять, а не ждать когда они измениться.
Для управление ситуацией и нужно правительство.
13.07.2020 11:16 Ответить
оно понятно, ... ни у шмаркли, ни у правительства, ни у кабмина, и т.д. никаких планов нет ...
плывут как г...... по течению ...
13.07.2020 11:18 Ответить
Діма, терміново віднови військову юстицію без допуску цивільних! Кацап не спить!
13.07.2020 11:20 Ответить
Программу развития Украины команда Голобородьки разработала еще при Леониде Кучме.... Данилыч старалс аж 2 свои Каденции
13.07.2020 11:22 Ответить
1-3? Я все же думал 2-3. Он меня пугает. Хотелось лето спокойно провести в заботах про консервацию помидор. А тут и это могут отменить...
13.07.2020 11:25 Ответить
Сразу переработайте в томатный сок.Перестрахуйтесь.
13.07.2020 11:32 Ответить
Тоді нашо її взагалі приймати? Он повінь - треба зміни вносити, пожежа - знову, каміння з неба полетить - знову змінюй, Бєня попросить купувати в московії шось - знову викручуйся... Нашо та стратегія? Спитайте в Бєні та Гудка - і все!
13.07.2020 11:25 Ответить
Шмигло незабаром фсьо?
13.07.2020 11:26 Ответить
Да принимать эту программу и на 1-3 месяца тоже не логично.Логичнее принимать её почасово.Потом,если чё-можно и продлить.
13.07.2020 11:30 Ответить
А на хрена її взагалі приймати? Можна просто в кінці кожного місяця відзвітуватись "Всё идет по плану".
13.07.2020 11:35 Ответить
Наперстки, наша любимая игра.
13.07.2020 11:43 Ответить
Это тупэ знает что такое стратегия, тактика, долго, средне и краткосрочное планирование?
Понабирали идиотов блин.....
13.07.2020 11:53 Ответить
Точно! Сперва снимаем главу Нацбанка, а потом жалуемся на непредсказуемость!
13.07.2020 11:56 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Епоха "бідності" скінчилася Почався комунізм для декого!

Ухвалювати програму діяльності Кабміну на рік не зовсім логічно, бо через 1-3 місяці ситуація може бути іншою, - Разумков - Цензор.НЕТ 1424
13.07.2020 12:10 Ответить
По сути он прав, Ну принимали программы и шо? Кто из них выполнил хоть одну, попробуйте ответить.Есть программа, нет, а потихоньку нищаем, вот и все планы развития.Вот взять последнего, была программа воровать 10 лет, но все изменилось, пришли другие, хотя и без программы, а там, как бог даст.
13.07.2020 12:13 Ответить
«Велике будівництво» доріг в Україні ризикує стати «чорною міткою» для президента Володимира Зеленського.

Ідею поремонтувати шосе та мости, щоби зв'язати країну, висунув та розпочав екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Тому усе те, що нинішній очільник уряду Денис Шмигаль та персонально Володимир Зеленський записали у проєкт «Велике будівництво», було розпочато ще при попереднику.
Цікаво, що жодного урядового документа, який би містив перелік об'єктів, умови участі та відбору в цій програмі, немає. Бажання Зеленського і «Слуг народу» отримати бонуси на темі потужних ремонтів було настільки великим, що на цю програму виділили понад 100 мільярдів гривень - безпрецедентно велику суму. Цьому на заваді не стали ані коронавірус, ані два місяці жорсткого карантину, ані різке падіння економіки.

«1 березня 2020 року, довго чекати не будемо, ми починаємо великий, серйозний, потужний проєкт «Велике будівництво». Ми хочемо з'єднати якісним сполученням усі куточки нашої країни - схід, захід, північ, південь», - таку заяву зробив Володимир Зеленський про «Велике будівництво» 11 лютого під час стратегічної зустрічі в «Укравтодорі». Проте, якщо подивитися на календар, можна констатувати, що ремонт у більшій мірі відбувається за рахунок відео та фотосупроводу.

Нещодавно Служба автомобільних доріг Львівщини першою в Україні відзвітувала про підсумки I півріччя 2020 року Великого дорожнього будівництва на Львівщині. Відповідно до плану Укравтодору, 2020 року заплановано відремонтувати 242,8 км автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області. Зокрема ремонтно-будівельні роботи провести на 16 об'єктах, з яких 1 об'єкт будівництва, 6 об'єктів відремонтувати в рамках реконструкції і капітального ремонту та 9 - в рамках поточного середнього ремонту. Крім цього, відремонтувати 16 штучних споруд. За словами очільника Служби автомобільних доріг Львівщини Олега Берези, впродовж останніх чотирьох місяців роботи відремонтувано 78,9 км дороги, відповідно на сьогодні виконали 32% запланованого.

Дивись.info - https://dyvys.info/2020/07/13/velyke-budivnytstvo-chy-manipulyatsiya-yak-na-lvivshhyni-tryvaye-remont-dorig/
13.07.2020 12:59 Ответить
Почти как когда-то в Китае - "Большой скачек", только в наших реалиях - в пропасть.
13.07.2020 13:32 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/velyke-budyvnyctvo-zelensky-sluga-naroda/30676319.html «Велике будівництво» Зеленського: урядова програма чи медійна кампанія?

Все більше у повідомленнях президента Володимира Зеленського та депутатів від «Слуги народу» можна побачити згадок про програму «Велике будівництво». Але що це за програма?

Втім, жодного урядового документа, який би містив перелік об'єктів, умови участі в конкурсі цієї програми, умови відбору і бодай якісь критерії - немає.
Це підтверджує в інтерв'ю Радіо Свобода міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
13.07.2020 13:01 Ответить
А зачем волку жилетка, всеравно в кустах порвет.
13.07.2020 13:26 Ответить
ущербы настолько тупы, что даже на 3 месяца ничего спланировать не могут.
наверно готовятся проиграть местные выборы или вообще их не проводить.
13.07.2020 13:31 Ответить
И ПреЗЕдента нелогично выбирать на 5 лет, потому что неизвестно что с ним будет через год
13.07.2020 13:40 Ответить
 
 