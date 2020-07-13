Принимать программу деятельности Кабмина на год не совсем логично, потому что через 1-3 месяца ситуация может быть другой, - Разумков

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине и мире принимать программу действий Кабмина нелогично, поскольку она может кардинально изменяться в течение нескольких месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина".

"Мы находимся пока, к сожалению, в уникальной ситуации, когда Программа действий правительства сегодня, и то, что необходимо будет делать через месяц или через два могут быть кардинально разными вещами", - отметил глава парламента.

Разумков добавил, что сейчас Украина и весь мир находится в режиме борьбы с коронавируом.

"Ситуация меняется достаточно быстро, вы видите негативные тенденции, которые есть в экономическом плане. Поэтому сегодня принимать программу на год, фактически, это не совсем логично. Потому что через месяц или через три месяца ситуация может быть совершенно другой", - сказал он.

Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

18 июня Верховная Рада не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета Министров Украины. В связи с этим правительство потеряло годовой иммунитет.

Также читайте: Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности