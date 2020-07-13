Максимальная ставка по "0% кредиту", которую мы встречали - 1702% годовых: в НБУ призвали граждан быть осторожными с займами
Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают средства просто так. Скучный, но жизненно важный совет: внимательно читайте договоры и проверяйте все условия кредита.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook, об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук в эфире одного из украинских телеканалов.
"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сообщила она.
По словам Лобайчук, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями: " Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд".
Также она отметила, что с января этого года в Украине заработала защите прав потребителей финансовых услуг.
"Мы начали активную работу с банками. Установили требования к рекламе и информации на сайте. Банки должны будут их выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываем к финансовым компаниям. Но это не делается за один день. Это долгий и сложный процесс", - сообщила начальник управления защиты прав потребителей НБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Умные таких кредитов не возьмут, а для зебилов виноватой будет Гонтарева.
осенью выборы .......
- Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил.
- Эрнестуля! Хамишь!
- Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!
- Шутите!
- Да, да. Вы живете не по средствам:
- Не учите меня жить!
- Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей:
- Мрак!
- Взяток не беру: Денег не краду и подделывать их не умею:
- Жуть!..(с)
Як це не обманює? Що ж по твоєму є обманом? Це спонукання людини вірити у вигідність того, що вона вчиняє. Ти десь бачив банк, що з порогу скаже людині - ми даємо вам 1к, але через рік, ви залишитесь голі і босі? А так і є.
https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-1/3606/details
Палишся, лахтинцю.
Если в стране тупые граждане станут жить хорошо - они начнут активно размножаться, что приведёт к увеличению количества тупых граждан.
Таких людей надо защищать не от кредитов, а от самих себя.
Ну и оградить нормальных людей от них. Взял "кредит под 0" - не имеешь права голосовать на выборах.
- Нет.. У меня кредит, меня откачают.
Мне то нормально, а вот каково моим кредиторам...
Стільки - питаю - в місяць? - Та всього двісті гривень.
Ну я в надії, що з такою страховкою мені пролонгують мій кредит для бізнесу, погодився. Кредит не пролонгували: мало оборотів на рахунку та карантин. А двісті з пенсії виплачую. Так шо, нічого банк не боїться. У мене техніки і обладнання достатньо, аби вернути кредит навіть коли все забрати по ціні металолому.
Хоча в принципі могли б зобов'язати законом банки розписувати для клієнтів суми щомісячних платежів по кредиту...
Обяжите банки публиковать формуляр - сводную таблицу описывающий кредит, где будет наглядно видно годовую процентную ставку, период, штрафы и т.д.
Не предупреждать нас надо - а самим мониторить рынок услуг и лишать лицензии с применением штрафных санкций
Точнее для его населения - рекламу даром не вешают!