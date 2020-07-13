Максимальная ставка по "0% кредиту", которую мы встречали - 1702% годовых: в НБУ призвали граждан быть осторожными с займами

Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают средства просто так. Скучный, но жизненно важный совет: внимательно читайте договоры и проверяйте все условия кредита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook, об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сообщила она.

По словам Лобайчук, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями: " Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд".

Также она отметила, что с января этого года в Украине заработала защите прав потребителей финансовых услуг.

"Мы начали активную работу с банками. Установили требования к рекламе и информации на сайте. Банки должны будут их выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываем к финансовым компаниям. Но это не делается за один день. Это долгий и сложный процесс", - сообщила начальник управления защиты прав потребителей НБУ.