Рада планирует заслушать Тарана по поводу проведения призыва на военную службу, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада хочет заслушать министра обороны Андрея Тарана в пятницу, 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы поддерживаем предложение вызвать министра обороны. Это действительно важно и важная тема. Сейчас призыв и распространяются слухи", - заявил Корниенко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Министерство образования и науки Украины и Министерство обороны Украины скоординировать свои действия относительно предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании.

Напомним, Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

