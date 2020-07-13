РУС
Новости
Рада планирует заслушать Тарана по поводу проведения призыва на военную службу, - "слуга народа" Корниенко

Рада планирует заслушать Тарана по поводу проведения призыва на военную службу, -

Верховная Рада хочет заслушать министра обороны Андрея Тарана в пятницу, 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы поддерживаем предложение вызвать министра обороны. Это действительно важно и важная тема. Сейчас призыв и распространяются слухи", - заявил Корниенко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Министерство образования и науки Украины и Министерство обороны Украины скоординировать свои действия относительно предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании.

Напомним, Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

ВР (29385) Минобороны (9546) призыв (744) Корниенко Александр (658) Таран Андрей (267)
+8
Цей поц хіба що лайфхайк може показати, як 4 рази мама губила повістку від воєнкому...
13.07.2020 12:01 Ответить
+7
Пусть заслушает гаранта.Он много чего интересного может рассказать.
13.07.2020 12:00 Ответить
+7
Рада планує заслухати Тарана з приводу проведення призову на військову службу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4405
13.07.2020 12:06 Ответить
Пусть заслушает гаранта.Он много чего интересного может рассказать.
13.07.2020 12:00 Ответить
Цей поц хіба що лайфхайк може показати, як 4 рази мама губила повістку від воєнкому...
13.07.2020 12:01 Ответить
Какую нах. военную службу? Вы же сами сказали что украинцы ето дебилы которым нельзя давать в руки оружие и право на самозащиту ато перестреляют друг друга. А теперь на службу хотите призвать тех кого вы считаете за тупых рабов?
13.07.2020 12:00 Ответить
Таку, там тоді дадуть зброю, може награєшся, якщо у дитинстві не награвся.
13.07.2020 12:02 Ответить
Вони про безпеку думають чи про "підготовку дипломованих фахівців" на збір полуниці у Польщі"?
13.07.2020 12:01 Ответить
А що заслуховувати? Скільки змогли сільських стільки і спіймали, а решта косять та відкупляються, бо наче військовий призов є обовязковим для всіх, але ухилятися від цього обовязку є маса варіантів, тай армії нашій під час війни не потрібна кількість більша за 250 тис. Якось так. Заслухали.
13.07.2020 12:06 Ответить
Рада планує заслухати Тарана з приводу проведення призову на військову службу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4405
13.07.2020 12:06 Ответить
Причиной т.н. "кадровой реформы" ВСУ является прямое указание Зеленского министру обороны Тарану на сокращение оборонных расходов на 10-12% от заявленного в бюджете -2020. Номенклатуру сокращения разрабатывает Хомчак.
13.07.2020 12:08 Ответить
А янелоха призовуть нарешті?
13.07.2020 12:09 Ответить
он на сносях
13.07.2020 12:12 Ответить
Разом з Манделею?
13.07.2020 12:17 Ответить
родится сын - будет новый Мендельсон
13.07.2020 12:19 Ответить
А навiщо, в окопи дзюрити? Краще квитка до Ростова нехай отримаэ!
13.07.2020 12:17 Ответить
Ещё одно совковое терпило попавшее под раздачу своей же плесени ))))
В то время, когда хомчак 30% всу сокращает , этот пытается дыру в численности срочниками залатать )))
ЗЭбилы, сэр!!! )))
13.07.2020 12:13 Ответить
Було б чесно, тим депутатам хто не служив срочку, заборонити бути присутніми на цьому засіданні.
13.07.2020 12:16 Ответить
Вы посмотрите на этого Тарана!! Ни вида , ни воинской выправки!! Министр обороны, хренов!! Столетний дед выглядит лучше него!! Наверняка пророссийский штабной чиновниа-коммуняка!! А вы хотите от него принятия адекватных решений!! Не дал бог ему этого!!
13.07.2020 16:33 Ответить
 
 