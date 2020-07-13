Комитет ВР будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы, - нардеп "Голоса" Лозинский

Народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства проведет внеочередное заседание для принятия постановления о проведении местных выборов только в областные советы.

Об этом Лозинский сообщил изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Срочно собирают внеочередное заседание комитета для принятия постановления о назначении местных выборов за 20 минут до голосования за назначение выборов на внеочередном заседании. Абсолютная некомпетентность, которая может сорвать местные выборы, потому что неконституционно "Слуга народа" решила, что не будет назначать местные выборы по всей стране, а только в областные советы, а там ЦИК разберётся и назначит во все советы и все районы, которые, к слову, еще не созданы", - рассказал Лозинский.

