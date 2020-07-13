РУС
Комитет ВР будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы, - нардеп "Голоса" Лозинский

Комитет ВР будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы, - нардеп

Народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства проведет внеочередное заседание для принятия постановления о проведении местных выборов только в областные советы.

Об этом Лозинский сообщил изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Срочно собирают внеочередное заседание комитета для принятия постановления о назначении местных выборов за 20 минут до голосования за назначение выборов на внеочередном заседании. Абсолютная некомпетентность, которая может сорвать местные выборы, потому что неконституционно "Слуга народа" решила, что не будет назначать местные выборы по всей стране, а только в областные советы, а там ЦИК разберётся и назначит во все советы и все районы, которые, к слову, еще не созданы", - рассказал Лозинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников

Топ комментарии
+9
зеленые макаки пытаются сорвать всеми силами местные выборы? я почему то не удивлен
13.07.2020 12:07 Ответить
+9
13.07.2020 12:09 Ответить
+9
13.07.2020 12:14 Ответить
якщо так, якщо лише в облради (навіть міста оминуть виборами) - то це буде 73/43%зебільний зашквар куди там капітуляції перед споконвічним ворогом... Тому що капітуляцію армія не сприйме - буде воювати (безліч прикладів в історії: Петен капітулював; а деГоль - воював); а от не провести вчасно виборів - це вже ознака диктатури...
13.07.2020 12:06 Ответить
13.07.2020 12:14 Ответить
отмена местных выборов без всяких на то оснований - это нарушение Конституции Украины, и каждый кто за это проголосует - будет в итоге судим. Причем любая последующая власть отыграется на них по полной)
13.07.2020 12:14 Ответить
зеленые макаки пытаются сорвать всеми силами местные выборы? я почему то не удивлен
13.07.2020 12:07 Ответить
13.07.2020 12:09 Ответить
Стеснюсь спросить, сколько годков этому ЗЕуроду, что на фото? 18,19,20???
Оно в армии служило? Где-то до депутатства эта ЗЕлёная сопля ручками работала??????
13.07.2020 12:14 Ответить
на фото депутат "Голоса"
13.07.2020 12:19 Ответить
Ты текст способен прочитать? Или бухой с утра?
Так хоть заглавие осиль перед тем как клаву насиловать!
13.07.2020 12:34 Ответить
тот же вопрос можно адресовать к 20-летним соплякам любой фракции и партии пикуй...
13.07.2020 13:26 Ответить
The Washington Post: «Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить».

Провідне американське видання публікує матеріал «Голова банку України подав у відставку і отримав труну як попередження. Це скандал, який загрожує економічному здоров'ю»

Вашингтонський часопис пише, що Україна шукає нового голову НБУ, проте ті, хто бажає подати свою заяву на заміщення посади, мають бути обережними.

Тут будуть потрібні міцні нерви. Посада, за словами американського щоденника, передбачає постійні напади з боку телеканалів та впливових осіб.
Також тут існує тиск з боку політиків. Проплачені демонстрації цілком можливо прийдуть до ваших дверей. І це не теоретичні погрози. Видання повідомляє, як до домівки Якова Смолія, який залишив, за його словами, внаслідок тиску на голову НБУ, принесли символічну труну. Все це, на думку часопису, пробило ще одні «дірку» в обіцянках незаплямованого врядування, які лунали від Зеленського.
Зрештою, уряд Зе може постати перед серйозним конфліктом з тими, кого Україна потребує якнайбільше. Йдеться про її друзів у Європі, США та світових фінансових установах.
Криза, пов'язана з НБУ, як зазначає американська газета, різко піднімає ставки в Україні. Згідно з фахівцями, сумніви у незалежності українського центробанку ставлять під сумнів мільярди потенційної фінансової допомоги від МВФ, а також Євросоюзу.
На думку фахівця з нових ринків Тімоті Еша, напад на НБУ надходить з боку впливового олігарха Ігоря Коломойського у намаганнях повернути контроль над його колишнім банком, який було націоналізовано 2016 року.
Видання принагідно вказує, що саме Коломойський намагався позбутися Якова Смолія як голови НБУ.
На додаток, Тімоті Еш відверто каже, що «реформи в Україні померли». Більше того, існує серйозне занепокоєння тим, що ми стаємо свідками повернення до руйнівної економічної політики в Україні, яку свого часу проводив президент-втікач Віктор Янукович.
Вашингтонський часопис завершує, зазначаючи, що часові рамки гіркої відставки голови українського центробанку також постають певним ударом, бо ж лише три тижні тому Зе підписав меморандум з МВФ, погодившись на всі умови для того, аби фінансова допомога почала надходити в Україну. З огляду на це, газета стверджує, що «слово Зеленського геть нічого не значить».
* * *
Про беспрєдел і невігластво зеленої влади у світі не пише лише ледачий. Але щоб відволікти інформаційну увагу від цього, Зермак організує вкиди змонованих записів та нові справи проти Порошенка. Не допоможе, сидіти будете ви, а не він.
13.07.2020 12:21 Ответить
«Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить» (світова преса)
13.07.2020 12:23 Ответить
Якщо лсуги урода порушать конституцію і зірвуть чергові місцеві вибори, то нарвуться позачергові парламентські вибори!
13.07.2020 12:28 Ответить
Они и внеочередные отменят.
13.07.2020 12:38 Ответить
Тоді й самих слуг урода скасують, ЯнуОвоч знає як.
13.07.2020 12:52 Ответить
ЗЕвлада знає що пролетить на місцевих і шукає якийсь вихід.
13.07.2020 12:30 Ответить
нардеп голоса забыл, как голосовал с Порошенком и слугамиурода за земельный дерибан ?
13.07.2020 12:36 Ответить
А это к выборам к чему? Козломордый юлиеб.
13.07.2020 12:41 Ответить
так проголосует и за отмену выборов, не привыкать ...
14.07.2020 09:11 Ответить
А на Конституцию они, получается, положили?1
13.07.2020 12:37 Ответить
13.07.2020 13:07 Ответить
Наступний крок, обнуління терміну діючої ВР.
13.07.2020 13:15 Ответить
зелені потвори скасовують вибори...
13.07.2020 13:21 Ответить
 
 