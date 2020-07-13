Комитет ВР будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы, - нардеп "Голоса" Лозинский
Народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства проведет внеочередное заседание для принятия постановления о проведении местных выборов только в областные советы.
Об этом Лозинский сообщил изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Срочно собирают внеочередное заседание комитета для принятия постановления о назначении местных выборов за 20 минут до голосования за назначение выборов на внеочередном заседании. Абсолютная некомпетентность, которая может сорвать местные выборы, потому что неконституционно "Слуга народа" решила, что не будет назначать местные выборы по всей стране, а только в областные советы, а там ЦИК разберётся и назначит во все советы и все районы, которые, к слову, еще не созданы", - рассказал Лозинский.
Оно в армии служило? Где-то до депутатства эта ЗЕлёная сопля ручками работала??????
Так хоть заглавие осиль перед тем как клаву насиловать!
Провідне американське видання публікує матеріал «Голова банку України подав у відставку і отримав труну як попередження. Це скандал, який загрожує економічному здоров'ю»
Вашингтонський часопис пише, що Україна шукає нового голову НБУ, проте ті, хто бажає подати свою заяву на заміщення посади, мають бути обережними.
Тут будуть потрібні міцні нерви. Посада, за словами американського щоденника, передбачає постійні напади з боку телеканалів та впливових осіб.
Також тут існує тиск з боку політиків. Проплачені демонстрації цілком можливо прийдуть до ваших дверей. І це не теоретичні погрози. Видання повідомляє, як до домівки Якова Смолія, який залишив, за його словами, внаслідок тиску на голову НБУ, принесли символічну труну. Все це, на думку часопису, пробило ще одні «дірку» в обіцянках незаплямованого врядування, які лунали від Зеленського.
Зрештою, уряд Зе може постати перед серйозним конфліктом з тими, кого Україна потребує якнайбільше. Йдеться про її друзів у Європі, США та світових фінансових установах.
Криза, пов'язана з НБУ, як зазначає американська газета, різко піднімає ставки в Україні. Згідно з фахівцями, сумніви у незалежності українського центробанку ставлять під сумнів мільярди потенційної фінансової допомоги від МВФ, а також Євросоюзу.
На думку фахівця з нових ринків Тімоті Еша, напад на НБУ надходить з боку впливового олігарха Ігоря Коломойського у намаганнях повернути контроль над його колишнім банком, який було націоналізовано 2016 року.
Видання принагідно вказує, що саме Коломойський намагався позбутися Якова Смолія як голови НБУ.
На додаток, Тімоті Еш відверто каже, що «реформи в Україні померли». Більше того, існує серйозне занепокоєння тим, що ми стаємо свідками повернення до руйнівної економічної політики в Україні, яку свого часу проводив президент-втікач Віктор Янукович.
Вашингтонський часопис завершує, зазначаючи, що часові рамки гіркої відставки голови українського центробанку також постають певним ударом, бо ж лише три тижні тому Зе підписав меморандум з МВФ, погодившись на всі умови для того, аби фінансова допомога почала надходити в Україну. З огляду на це, газета стверджує, що «слово Зеленського геть нічого не значить».
* * *
Про беспрєдел і невігластво зеленої влади у світі не пише лише ледачий. Але щоб відволікти інформаційну увагу від цього, Зермак організує вкиди змонованих записів та нові справи проти Порошенка. Не допоможе, сидіти будете ви, а не він.