За сутки в Киеве зафиксировали 56 новых случаев COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко
На сегодняшний день в столице уже 6 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них четверо медиков. На сегодняшний день в столице уже 6 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.
Среди заболевших 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет. И 12-летняя девочка. А также 31 мужчина в возрасте от 19 до 80 лет. И трое мальчиков - от 4 до 17 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус побороли 2 109 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13. В Шевченковском - 11, в Днепровском районе - 7 случаев.
