В Черновцах решили смягчить карантин и запустить общественный транспорт в обычном режиме

В Черновцах городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС смягчила карантинные ограничения, в частности, отменила работу общественного транспорта в режиме спецперевозок, восстановив обычный докарантинний режим перевозок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал заместитель Черновицкого городского головы Владимир Середюк.

"На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было отменено решение о приостановлении общественного транспорта и, соответственно, ликвидированы спецперевозки", - сказал Середюк.

Однако пока неизвестно, с какого именно числа вступают в силу принятые положения об отмене режима спецперевозок, поскольку нужно еще соответствующее решение исполкома, которым утверждался временный тариф.

"Точную дату и другие детали смогу разъяснить только после получения протокола комиссии. Поскольку это решение влечет за собой другие решения исполкома. Поэтому, скорее всего еще завтра созываться заседание исполнительного комитета, где будут окончательно решены нюансы по оплате и т.п. Сейчас этот вопрос изучают юристы", - добавил заместитель городского головы.

Также он сообщил, что на этом заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС не поднимали вопрос об открытии детских садов в Черновцах, как планировали ранее. По словам чиновника, открытие садов запретила областная комиссия.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 13 июля лабораторно подтвердили 54 133 случая COVID-19, из них за сутки - 612.

В Черновицкой области зафиксировали 5161 случай инфицирования COVID-19. Из них 2792 человека выздоровели, а 201 пациент умер.