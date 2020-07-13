РУС
COVID-19: впервые в человеческой истории образование у целого поколения детей в мире было дезорганизовано, - правозащитники

Первый раз в истории человечества в 2020 году образовательный процесс в школах и университетах по всему миру был нарушен - из-за пандемии коронавируса, заявили в международной организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые в человеческой истории образование у целого поколения детей в мире было дезорганизовано", - цитируют западные СМИ выдержки из доклада организации.

Save the Children приводит данные ЮНЕСКО, согласно которым 1,6 млрд молодых людей - 90% обучающихся в мире - пришлось покинуть учебные заведения из-за эпидемиологической опасности.

При этом в организации отметили, что из-за сопутствующих пандемии социально-экономических проблем от 7 - 9,7 млн человек могут бросить образование. Кроме этого, указали в Save the Children, экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также, вероятно, скажется на посещаемости учебных заведений.

Согласно докладу, наиболее сложная обстановка с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре.

В Save the Children также полагают, что странам с низким и средним уровнем доходов теперь может грозить нехватка $77 млрд на образование. В организации призвали страны-доноры и другие структуры направить средства на то, чтобы помочь детям с внедрением дистанционного образования, пока школьников и студентов не удастся безопасно вернуть в учебные учреждения. Save the Children также считает необходимым ввести мораторий на выплату долгов для стран с низким уровнем доходов, чтобы они смогли направить высвободившиеся $14 млрд на финансирование образовательных программ.

В организации напомнили, что до нынешнего эпидемиологического кризиса примерно 258 млн детей и подростков в мире уже были лишены возможности посещать учебные заведения.

Топ комментарии
+3
А украинских детей в списке нет, там только страны дикарские:
"наиболее сложная обстановка с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре" Источник: https://censor.net/n3207724

Прочла сегодня один день россиянки из города Парижа, училки в школе для одаренных неблагополучном районе города. Она показала фотографии в автобусе - одни негры , ну и россиянка среди них.
Пишет, что каждому ребенку выдают в школе бесплатно ноутбук, да вот беда - "ломаются те ноутбуки": "сложный район, компьютеры есть не у всех, выданные государством ноутбуки ломаются на второй раз, родительский контроль дома отсутствует)" (С)

Лично я так думаю, что все дело в том, что ноутбуки некачественные, дикарям нужны такие, чтобы выдерживали удары об стены и удары топором и ногами.
13.07.2020 12:52 Ответить
+3
Хто зна... Може, якісь студенти з Кіт-д'Івуара та Сенегала побудують у Чаді бозонно-кваркову устанівку для миттєвої тірьямпампації на будь-яку екзопланету Всесвіту COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1680
13.07.2020 13:19 Ответить
+3
Такої назви обладнання для виготовлення пальмового самогону ще не чув.
13.07.2020 13:22 Ответить
во всём мире кроме Северной Кореи и Белорусской ССР
13.07.2020 12:27 Ответить
Белорусской ССР звучит, конечно, мощно, где-то необратимо ностальгически, но и у нас без карантина учебный процесс был полностью выбит из колеи. в классах было по пару человек, большинство тупо сидело дома. к дистанционности система образования оказалась тоже не готова от слова вообще.
13.07.2020 12:43 Ответить
Белорусской ССР звучит как дурдом Солнышко. Может для вас это и мощно, для нормальных людей нет
13.07.2020 12:55 Ответить
Большое спасибо. Жму руку. (с)
13.07.2020 13:09 Ответить
целую
13.07.2020 14:15 Ответить
Обнимаю (с)
13.07.2020 14:42 Ответить
Они и без того не блещут...только в свои десятые айфаки умеют тыкать пальцами.
13.07.2020 12:27 Ответить
хм.. а кста кто-то не хило эту деталь подметил... Мир кто-то поставил на паузу...
13.07.2020 12:29 Ответить
У наших детей есть выбор - дороги строить и сою для китайцев выращивать - ни ума, ни образования не надо.
13.07.2020 12:32 Ответить
А украинских детей в списке нет, там только страны дикарские:
"наиболее сложная обстановка с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре" Источник: https://censor.net/n3207724

Прочла сегодня один день россиянки из города Парижа, училки в школе для одаренных неблагополучном районе города. Она показала фотографии в автобусе - одни негры , ну и россиянка среди них.
Пишет, что каждому ребенку выдают в школе бесплатно ноутбук, да вот беда - "ломаются те ноутбуки": "сложный район, компьютеры есть не у всех, выданные государством ноутбуки ломаются на второй раз, родительский контроль дома отсутствует)" (С)

Лично я так думаю, что все дело в том, что ноутбуки некачественные, дикарям нужны такие, чтобы выдерживали удары об стены и удары топором и ногами.
13.07.2020 12:52 Ответить
У наших в селах и таких нет, и интернета нет. Просто кинули детей.
13.07.2020 13:09 Ответить
Так то же украинские дети, а не негры.
И не дети илитки ЛДНР, которые на бюджет без экзаменов теперь идти могут.
Получается так: уехал с Донбасса оккупированного, постоил свою жизнь с нуля в новом месте в Украине - дырка тебе от бублика, а не помощь детям в поступлении в ВУЗ.
Остался в Луганске, имеешь бизнес от барыжничания украинскими медикаментами - молодец, давай своего отрока на бюджет в Украину, как будущего ценного барыгу.
Диалектика.
13.07.2020 14:13 Ответить
Так и есть.
13.07.2020 14:42 Ответить
Не скажіть. Знайомі селяни-доярки зареєструвалися у фейсбуці Можливо, що оптоволоконного кабеля ще не кругом протягли, але вежі мобільногозвязку є повсюди. Але звісно ж дітям по телефлну чи навіть айфону(чи як там) незручно вчитися. Потрібний повноцінний екран і віндоуз чи лінукс.
13.07.2020 14:18 Ответить
Звичайно, зі смартфона не те пальто. Елементарно працювати з текстовим документом - тут потрібний десктопний девайс.
13.07.2020 14:33 Ответить
Той мобільний, шо є в селах - ніякий. І за всі села я не кажу.
13.07.2020 14:39 Ответить
Логично конечно подметили. Но! Но напомню времена когда на заочном и вечернем так наваляли инженеров! Как там пел Высоцкий:* кандидатов как собак не резаных---ведь погибает же картофель на корню...*. Это они первые после 1991г полезли на базары торговать, ламая трагедию что мол инженеры торгуют с табуретки! А значки синие ромбы как любили таскать! Так и рухнула та страна и индустрия с теми инженерами! Бетонщики с каменщикам нужнее сегодня, а дорожники позарез! Так везде, где прогрессируют давно. Соя кстати отличная штука, но не модифицированая.
13.07.2020 13:04 Ответить
Тогда, да и сейчас на заочку шли в основном по специальности, шоб какую-то "карьеру" на заводе, например, сделать или просто на стул в техбюро пересесть. А от дневников - технарей как раз толку немного, когда идут со школы, толком не понимая, куда идут.
13.07.2020 13:23 Ответить
Тема уже ушедшая---туда и дорога. Тут можно и про партбилетик но с техникумом напомнить и прочее. Смолоду, по инерции после школы случались и удачи, инженеры имею в виду. Если и правда кто сумел на заочном и вечернем что либо усвоить---то только в пределах своего производства. Куда далее---та дрова были. Так и сидели в тех бюро и прочих плановых отделах. На кагаты контингент.
13.07.2020 13:31 Ответить
Случались, изредка. И куда ты со своего завода уйдешь, если тебе там жилье наобещали через 15 лет? И не скучно же было некоторым по 40 лет в одно окно пялиться. Совок...
13.07.2020 13:36 Ответить
Букварь выучили, и этого достаточно. Деньги считать жизнь научит.
13.07.2020 12:32 Ответить
А, кстати, да.
13.07.2020 12:52 Ответить
"Согласно докладу, наиболее сложная обстановка с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре."
Источник: https://censor.net/n3207724

Я что-то не помню (давно нас Степанов не информировал), как там дела с ковидом в Кот-д'Ивуаре и Либерии? Очень волнуюсь, от нас то как "близко".

А если ЮНЕСКО так об образовании дикарей печется, то кто же им мешает лично ехать к дикарям да дикарей на месте образовывать? Что менжуется ЮНЕСКО? Боятся, что их съедят?
13.07.2020 12:47 Ответить
сложная обстановка с образованием складывается
...
Е-е-еее... перепрошую, з чим там у них складна ситуація? COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5998 COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3653 COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1419
13.07.2020 13:09 Ответить
Хіба вперше в історії ? А під час 1-2 світових воєн навчання проходило в штатному режимі ?
13.07.2020 12:56 Ответить
Під час 1-й світової да, звичайно крім районів бойових дій.
13.07.2020 13:09 Ответить
І от зараз епідемія ковідки добиває рештки пост-ялтинського світоустрою, що його 2014 р. підірвав хло в скорбях по есесеру

...Друга світова була закладена в "бомажках" Версальського миру. І як тільки на виборчі дільниці прийшло покоління, якому пощастило не викашлювати легені від бойових газів та не гнити в окопах Великої війни - воно одразу захотіло ту війну перевоювати. (Окрім переможців, звісно, їх той світ влаштовував.) Саме тому в більшості країн Європи у 1930-ті прийшли до влади ті, хто явно чи неявно обіцяли ту війну розпалити. - Ю. Камаєв
13.07.2020 13:39 Ответить
Щось мені підказує, що у 1350-х теж було якось швах.

COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1899
13.07.2020 13:11 Ответить
Хм, ну скажем так, 1350 особливо не відрізнявся рівнем освіти від 1320 чи 1370, а от від 320 відрізнявся в гірший бік.
13.07.2020 13:13 Ответить
"Согласно докладу, наиболее сложная обстановка с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре".

Я плакаль. )))
Страны с самым "высоким" и "профессиональным" уровнем образования лишатся "талантливейших" студентов и учеников.
Правозащитникам пора выезжать с помощью на места "гуманитарной катастрофы".
13.07.2020 13:11 Ответить
Хто зна... Може, якісь студенти з Кіт-д'Івуара та Сенегала побудують у Чаді бозонно-кваркову устанівку для миттєвої тірьямпампації на будь-яку екзопланету Всесвіту COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1680
13.07.2020 13:19 Ответить
Такої назви обладнання для виготовлення пальмового самогону ще не чув.
13.07.2020 13:22 Ответить
Ви їх недооцінюєте - вони якщо захочуть, то взагалі об'єднають Теорію Відносності з квантовою механікою!
(але для такого Чаду потрібні "наукові матеріали" з Ямайки) COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 561
13.07.2020 13:37 Ответить
P.S.: в тему жахливих африканських самогонів...

Чангаа (Changaa) - кенийский самогон, один из самых дешевых алкогольных напитков в мире. Наибольшую популярность чангаа приобрела в африканских трущобах. Употребление чангаа чрезвычайно губительно для организма и алкоголики, пристрастившиеся к этому напитку, обычно живут очень и очень недолго.
Буквальное значение слова чангаа - «убей меня быстро», что в полной мере отражает всю суть этого пойла, каждая стопка которого будет отнимать несколько лет вашей жизни.
Получают чангаа путем дистилляции зерновых культур, таких как кукуруза и сорго. Звучит не плохо, если не брать в расчет, что африканские горе-самогонщики совершенно не знакомы с таким понятием, как санитария и нормы качества, поэтому в готовом продукте можно найти все, что угодно, начиная от песка и заканчивая продуктами человеческой жизнедеятельности. Помимо этого, конкурирующие производители, желающие в выгодном свете представить свой продукт, добавляют в него для придания особого вкуса и аромата секретные ингредиенты, в роли которых выступают: аккумуляторная кислота, топливо, жидкость для бальзамирования и т.п.
Для того, чтобы «набраться по полной», достаточно всего-навсего 300-400 грамм чангаа, после чего человек чаще всего теряет сознание, а наутро испытывает сильнейшее похмелье, сопровождающееся ужасными головными болями и тошнотой. Зачастую употребление чангаа напрочь отбивает у человека память и миссия вспомнить о совершенных во время пьяного угара подвигах становится просто невыполнимой, что, впрочем, наверное, и к лучшему.

COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1769
13.07.2020 15:48 Ответить
Ой, новость! В самогон "для крепости" давно добавляют всякую хрень, от табака до извести...
13.07.2020 16:01 Ответить
Звичайно, але чангаа вважається одних з найбільш каральних алкоголів. Бо там екстремальний пздць.
13.07.2020 16:21 Ответить
13.07.2020 13:30 Ответить
Тавишо!?
Таневже?

COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 433
13.07.2020 14:37 Ответить
а нах я терпилам образование? тупой терпила намного лучше образованного.
13.07.2020 15:12 Ответить
Это...не впервые!....в человеческой истории. Учите матчасть. И правильно складывайте пазлы.
13.07.2020 18:36 Ответить
Ви до вашої мавпи ефіопської зверніться, а то вона в забутті.
14.07.2020 00:05 Ответить
 
 