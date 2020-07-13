COVID-19: впервые в человеческой истории образование у целого поколения детей в мире было дезорганизовано, - правозащитники

Первый раз в истории человечества в 2020 году образовательный процесс в школах и университетах по всему миру был нарушен - из-за пандемии коронавируса, заявили в международной организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые в человеческой истории образование у целого поколения детей в мире было дезорганизовано", - цитируют западные СМИ выдержки из доклада организации.

Save the Children приводит данные ЮНЕСКО, согласно которым 1,6 млрд молодых людей - 90% обучающихся в мире - пришлось покинуть учебные заведения из-за эпидемиологической опасности.

При этом в организации отметили, что из-за сопутствующих пандемии социально-экономических проблем от 7 - 9,7 млн человек могут бросить образование. Кроме этого, указали в Save the Children, экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также, вероятно, скажется на посещаемости учебных заведений.

Согласно докладу, наиболее сложная обстановка с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре.

В Save the Children также полагают, что странам с низким и средним уровнем доходов теперь может грозить нехватка $77 млрд на образование. В организации призвали страны-доноры и другие структуры направить средства на то, чтобы помочь детям с внедрением дистанционного образования, пока школьников и студентов не удастся безопасно вернуть в учебные учреждения. Save the Children также считает необходимым ввести мораторий на выплату долгов для стран с низким уровнем доходов, чтобы они смогли направить высвободившиеся $14 млрд на финансирование образовательных программ.

В организации напомнили, что до нынешнего эпидемиологического кризиса примерно 258 млн детей и подростков в мире уже были лишены возможности посещать учебные заведения.