Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно
Украина пока не отвечает критериям ЕС по заболеваемости коронавирусом.
Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список в ближайший пересмотр. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".
"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий. Впрочем, будем откровенны и честны, что пока мы не отвечаем базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС", - отметил Кулеба.
Отметим, для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. в Украине должен быть равен или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, в Украине - 62,4.
денбабла (попрошайки в "форменной одежде" в общественных местах). Костяк поддержки борова, в основном состоит из потерявших золотую жилу "волонтеров" такого типа.
Пытаются построить мировую Римскую империю с патрициями и плебеями... - но как говориться, что быстро делается слепым рождается.
Предлагаю Лукашенко выбрать мировым лидером, а остальные правительства стран отправить в Китай в деревни на перевоспитание...
Мир театр, а люди актеры. Противно читать эти страшилки для маразматиков!
Надо отстранять любое правительство от власти, которое через СМИ раздувает не существующую "пандемию"
Тогда будет и отдых в Турции,и образование и медицина и работа и благосостояние.
Во вторых - хотелось бы посмотреть, каким образом поступят с Израилем, где официально число больных в четыре раза больше, чем у нас.
Но, это не главное
Главное, в ЕС не доверяют ни нашим цифрам, ни нашей медицине.
Такая ситуация возникла в результате беспорядочных конвульсий наших властей по противостоянию вирусу.
Тогда и работающим можно зарплату уменьшить.
учитываются инфицированные за последние 2 недели а не за месяц! прекратите дезинформацию
кто там проверит?
че мелочишься?
кто там проверит?
че мелочишься?
Народ - нынешняя пандемия- это попытка установить новый мировой порядок под видом
заботы о человеке.
На деле это избавление от некоторой части населения ( пенсионеров, больных, с низким образованием, с плохим здоровьем итд итп) Кто осудит, припустим , отстрел бомжей, если завтра СМИ скажут что они распространяют какой -то вирус или чуму?
а там кидають та не платять,бо свинособакам самим нема чого жерти i роботи за межами масквабаду фактично нема, та й в самому масквабадi вже багато сидять без роботи...
https://censor.net/video_news/3207776/vahtoviki_stroyaschie_rossiyiskiyi_gazoprovod_sila_sibiri_ustroili_pogrom_trebuya_vyplatit_zarplatu
вахтовики разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе из-за длительных невыплат зарплаты
А что вы применяете какие-то меры?