18 878 62

Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно

Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно

Украина пока не отвечает критериям ЕС по заболеваемости коронавирусом.

Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список в ближайший пересмотр. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство возобновило пешее пересечение границы с РФ в пяти пунктах пропуска

"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий. Впрочем, будем откровенны и честны, что пока мы не отвечаем базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС", - отметил Кулеба.

Отметим, для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. в Украине должен быть равен или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, в Украине - 62,4.

Автор: 

граница (5329) карантин (16729) Евросоюз (17490) Кулеба Дмитрий (2881) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+14
А фонд у боротьбі з коронавірусом вже закатують в асфальт.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:29 Ответить
+12
Ковид тут не причем. Порох добился бы открытия границ. Дело в Вовочке на полшестого. Импотент конченный.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:36 Ответить
+10
А деньги для медицины Клоун перекинул на строительство дорог . Что то подсказывает что не будет ни медицины ни дорог . Ну какой с Шута строитель автобанов? Никакого личного примера
Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно - Цензор.НЕТ 7637
показать весь комментарий
13.07.2020 12:33 Ответить
А фонд у боротьбі з коронавірусом вже закатують в асфальт.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:29 Ответить
весело...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:32 Ответить
А деньги для медицины Клоун перекинул на строительство дорог . Что то подсказывает что не будет ни медицины ни дорог . Ну какой с Шута строитель автобанов? Никакого личного примера
Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно - Цензор.НЕТ 7637
показать весь комментарий
13.07.2020 12:33 Ответить
ни медицины, ни дорог, ни поездок в Европу..
показать весь комментарий
13.07.2020 21:25 Ответить
Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно - Цензор.НЕТ 1775
показать весь комментарий
13.07.2020 12:34 Ответить
Збирати полуницю фсьо?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:34 Ответить
канешно всьо, бо вже сезон закінчився.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:06 Ответить
Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа."Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - отметил эксперт, признав, что "существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка". Профессор также отметил, что ученые "серьезно обеспокоены", что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
показать весь комментарий
13.07.2020 12:35 Ответить
Т.е. уже создали новую химеру, будут ждать удобного случая, чтобы выпустить!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
Перший пройшов, нові будуть ліпити тепер кожний рік, величезні прибутки для фармкомпаній, хто від такого відкажеться, а створити новий вірус при теперішніх технологіях можна за місяць разом з випробовуванням на тваринах..
показать весь комментарий
13.07.2020 13:25 Ответить
што за херня? сами придумывают мыролюбную статистику и сами же потом жалуются что на них как на зачумленных смотрят.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:38 Ответить
Та да, завжди тре щось підправити в консерваторії, а не в голові(((
показать весь комментарий
13.07.2020 12:42 Ответить
Цифры фальсифицируются. Причин много - удержать рабочую силу в Украине например. А ещё подумайте сами и напишите.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:46 Ответить
именно так. только не ясно зачем это делается? ведь арбайтеры просто начнут их на части, устроят им мыролюбный карантин с вытикающим из этого народным реформизмом.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:48 Ответить
Заробітчан сама Європа не пускає ...!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:51 Ответить
Не смешите мои тапочки, кому там устраивать? Не, ну кое-кто конечно надеется, что Байден победит на выборах в Штатах и подкинет этому кое-кому денюжек для организации возврата на престол
показать весь комментарий
13.07.2020 12:59 Ответить
Вата дурная - Революции за деньги не делаются. В. И. Ленин.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:53 Ответить
О, дааа! И эту гениальную фразу сказал тот, который на деньги сионистов сделал революцию в российской империи
показать весь комментарий
13.07.2020 21:45 Ответить
так ви ж казали що той "коєхто" намародерил стільки бабла за 5 років, що сам будь де революцію може влаштувати. Ні? Не так вже?
показать весь комментарий
13.07.2020 21:42 Ответить
Ага, ща, конечно, будет он свои кровные вкладывать, если можно партньоров поразводить!
показать весь комментарий
13.07.2020 21:49 Ответить
ну вкладав же ж зі свого власного благодійного фонду. Невже вважаєш, що для того, щоб "накрасти" ще більше він не вкладе свої гроші? Щось в вас, порохофобів, не складається якось з висновками..
показать весь комментарий
13.07.2020 23:24 Ответить
Так в том то и дело, что с благотворительного фонда, в который скидывались другие, а не он. В том то и фишка этих фондов - можешь создать, назвать своим именем и призывать в него всех скидываться под благовидным предлогом. Затем часть средств переводится на заявленные цели, ну, а то что осталось, как говорится " сам Бог велел"!😁 Так работают все "благотворительные" фонды, без привязки к личностям
показать весь комментарий
14.07.2020 07:12 Ответить
В общем идеальная схема для отмывания бабла
показать весь комментарий
14.07.2020 07:21 Ответить
Скажем так, что некоторые "волонтеры", сделали неплохие подъемы, постепенно увеличивая процент "премиальных" себе любимым, а в конце каденции мародеров, довели волонтерство до профессионального уровня зарабатывания ден бабла (попрошайки в "форменной одежде" в общественных местах). Костяк поддержки борова, в основном состоит из потерявших золотую жилу "волонтеров" такого типа.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:42 Ответить
Хто "другіє"?? Благодійний фонд Петра Порошенка. Вважаєш в такий фонд буде "скидиваться" якийсь шухріч/каламойша чи інша якась гидота? А навіщо? Вони створюють власні фонди, і з них платять куди і кому хочуть. Я працюю на великому підприємстві. В нас є свій власний благодійний фонд. Ми навмисно його створили 14 років тому, і на його відправляємо гроші (СВОЇ, до речі), щоб допомагати лікарням, дітиячим будинкам, юнацьким спортивним школам, та багатьом іншим нужденним.. То в тебе якийсь напевно твій особливий "хвонд", до гори дригом перевернутий. Тому і вважаєш що всі інші такі самі.. Іноді вас аж жалко стає, такі ви убогі, морально - убогі.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:08 Ответить
Возможно кто-то пытается спровоцировать Майдан в Украине раньше чем он начнётся в параше.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:00 Ответить
А ещё подумайте сами и напишите.

Пытаются построить мировую Римскую империю с патрициями и плебеями... - но как говориться, что быстро делается слепым рождается.
Предлагаю Лукашенко выбрать мировым лидером, а остальные правительства стран отправить в Китай в деревни на перевоспитание...
Мир театр, а люди актеры. Противно читать эти страшилки для маразматиков!
показать весь комментарий
14.07.2020 08:06 Ответить
Да насрать на Европу. Откройте выезд в Турцию. Хочу нормально отдохнуть
показать весь комментарий
13.07.2020 12:54 Ответить
Так в Турцию ж вроде свободно можно лететь, турки пускают!
показать весь комментарий
13.07.2020 13:00 Ответить
...лучше бы пускали по факту голосования - голосовал за ЗЕчмо, значит, нефиг тебе делать за границей
показать весь комментарий
13.07.2020 14:10 Ответить
А кто признается???
показать весь комментарий
13.07.2020 18:21 Ответить
ще залишились довбні які ще й пишаються досі цим
показать весь комментарий
14.07.2020 07:11 Ответить
Турція відкрита. Тобі у аеропорту зроблять тест і при негативному - іди плавай, при позитивному - у лікарню загорать.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:09 Ответить
Европа ему не нужна. Вали на Магадан, зебил. Там "отдохнешь" по полной.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:38 Ответить
Да насрать на Европу. Откройте выезд в Турцию. Хочу нормально отдохнуть

Надо отстранять любое правительство от власти, которое через СМИ раздувает не существующую "пандемию"
Тогда будет и отдых в Турции,и образование и медицина и работа и благосостояние.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:14 Ответить
Оказуецца, не в транспорте с ресторанами дело. Вот нада жеж! Вот как эти загнивающие буржуи справляются, а у найвеличнейшего лидера с ляшком не выходит?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:57 Ответить
діло у виконанні інструкцій поведінки.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:08 Ответить
Tut nenado vynit drugix.Rezultati glavnoje znacyt teperesniajia vlast zelenskogo ploxo rabotala.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:16 Ответить
Чуєш козліна, мзс допомогу амерім і японам запропонувало? На часі це головне!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 13:18 Ответить
Ну, во первых, часть стран Евросоюза тупо перестала давать информацию о числе активных больных - этих считают, как 0?
Во вторых - хотелось бы посмотреть, каким образом поступят с Израилем, где официально число больных в четыре раза больше, чем у нас.

Но, это не главное
Главное, в ЕС не доверяют ни нашим цифрам, ни нашей медицине.
Такая ситуация возникла в результате беспорядочных конвульсий наших властей по противостоянию вирусу.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:34 Ответить
Ковид тут не причем. Порох добился бы открытия границ. Дело в Вовочке на полшестого. Импотент конченный.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:36 Ответить
Правільно - хай українці працюють дома за копійки, а то й зовсім хай сидять без роботи.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:40 Ответить
Правільно - хай українці працюють дома за копійки, а то й зовсім хай сидять без роботи.

Тогда и работающим можно зарплату уменьшить.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:17 Ответить
"...если нельзя, но очень хочется - то можно..."? Нет уж, шимпанЗЕ, у нормальных людей так не проканает...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:08 Ответить
Эти придурки кричалии ,Волки волки' и думали что у них все под контролем. Но писец прибежали с другой стороны. Не вышло и бублик сьесть и на мотоцикле покататься.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:09 Ответить
бубочка добыл нам в Европе "безебил" вместо "безвиза"
показать весь комментарий
13.07.2020 14:17 Ответить
это не цифры, а зевлада
показать весь комментарий
13.07.2020 14:40 Ответить
рабовладельцы не хотят отпускать своих рабов
показать весь комментарий
13.07.2020 14:43 Ответить
зачем публиковать откровенную ложь? количество инфицированных на 100 тыс в Украине это 25.1
учитываются инфицированные за последние 2 недели а не за месяц! прекратите дезинформацию
показать весь комментарий
13.07.2020 16:32 Ответить
пиши миллион
кто там проверит?
че мелочишься?
показать весь комментарий
13.07.2020 18:54 Ответить
пиши миллион
кто там проверит?
че мелочишься?

Народ - нынешняя пандемия- это попытка установить новый мировой порядок под видом
заботы о человеке.
На деле это избавление от некоторой части населения ( пенсионеров, больных, с низким образованием, с плохим здоровьем итд итп) Кто осудит, припустим , отстрел бомжей, если завтра СМИ скажут что они распространяют какой -то вирус или чуму?
показать весь комментарий
14.07.2020 08:24 Ответить
з ЗеБiльною шоблою шанси тiльки на сраний Тайожний мать його сАюз.


а там кидають та не платять,бо свинособакам самим нема чого жерти i роботи за межами масквабаду фактично нема, та й в самому масквабадi вже багато сидять без роботи...


https://censor.net/video_news/3207776/vahtoviki_stroyaschie_rossiyiskiyi_gazoprovod_sila_sibiri_ustroili_pogrom_trebuya_vyplatit_zarplatu


вахтовики разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе из-за длительных невыплат зарплаты


Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців із 14 липня: Шансів немає, наші цифри зараз значно гірші, ніж це потрібно - Цензор.НЕТ 7553




показать весь комментарий
13.07.2020 16:59 Ответить
Тщета слов и благо действия - Джек Лондон...
показать весь комментарий
14.07.2020 08:26 Ответить
Спасибо зелени за безвиз
показать весь комментарий
13.07.2020 17:19 Ответить
та скоріше за "віз", а не безвіз...
показать весь комментарий
13.07.2020 21:38 Ответить
6700 проходной при 42 млн. У нас 11000 тысяч за 14 дней, без шансов
показать весь комментарий
13.07.2020 17:21 Ответить
А то что 16 это в Европе за 14 дней а у нас 62 - это цифра за весь период с начала марта, это никого не беспокоит? По этой цифер в Европе сейчас кое где за две сотни перевал! Ничего такого?)) Клоуны!
показать весь комментарий
13.07.2020 17:48 Ответить
чогось в мене таке враження, що в такий засіб зелена пліснява бореться з безвізом.. Навмисно такі цифірі ліплять та оприлюднюють. Зато кордони з парашою відкривають, вражини чортові..
показать весь комментарий
13.07.2020 21:37 Ответить
о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом.Источник: https://censor.net/n3207725

А что вы применяете какие-то меры?
показать весь комментарий
14.07.2020 01:04 Ответить
''Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно'' Чувствую такие цифры будут держаться постоянно на таком уровне чтобы рабы не разбегались по заработкам в Европу. Украинские олигархи вначале не просчитали последствий безвиза и теперь он им как кость в горле ибо рабы уже не хотят за 200 баксов в Украине пахать... а тут как раз подвернулась возможность все исправить
показать весь комментарий
14.07.2020 02:31 Ответить
Зачто платят людям в Мукачево что бы сказали что больны короновирусом???
показать весь комментарий
14.07.2020 03:13 Ответить
 
 