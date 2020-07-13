Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно

Украина пока не отвечает критериям ЕС по заболеваемости коронавирусом.

Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список в ближайший пересмотр. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".

"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий. Впрочем, будем откровенны и честны, что пока мы не отвечаем базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС", - отметил Кулеба.

Отметим, для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. в Украине должен быть равен или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, в Украине - 62,4.