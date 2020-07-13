Фракция "ЕС" требует создания ВСК по расследованию фальсификаций дел против Порошенко, - Геращенко
"Европейская Солидарность" требует создания временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства Офиса Президента и генерального прокурора в работу Государственного бюро расследований и фальсификации дел против лидера политсилы Петра Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Нардеп, в частности, напомнила о свидетельствах руководителя группы следователей ГБР Олега Корецкого, который заявил о давлении со стороны Венедиктовой и Соколова на следователей по делам против Порошенко.
"Если олигархические каналы не замечают "украинского Уотергейта", который развязался на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указаний Банковой, в том числе и Зеленского, относительно политических репрессий против оппозиции", - заявила Геращенко.
"Я хочу напомнить, что система, которая создавалась для внедрения в стране справедливости - сегодня формируется как карательно-репрессивная. И тот фарс, который состоялся в Печерском судилище на прошлой неделе, когда очередное дело против лидера оппозиции Петра Порошенко развалилось, только свидетельствует о позорности ситуации, которая происходит в стране, когда у Зеленского нет своей повестки дня в решении экономических, социальных проблем государства и поэтому остаются только репрессии", - подчеркнула Геращенко.
"Европейская Солидарность" требует создания временной следственной комиссии относительно фальсификации дел в отношении лидера оппозиции пятого Президента Петра Порошенко и давления на ГБР и другие силовые структуры", - подытожила сопредседатель фракции.
Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".
Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.
Ты же к таким не относишься?
Для этого и должна быть создана вск.
А напрягать Петю по поводу этого фейка - все равно, как проверять твою малолетнюю родственницу на девственность, после того, как кто-то заявил, что она %лять. Поведешь проверять, или сначала возьмешь за бары заявителя? М?
Втім,всю Україну за Визвільну Війну,в лиці Марківа, фашня засудила в Італії-Петро його не витягнув,а ви продовжуєте шоколадний зад вилизувати.Кому?Зрадникові,який за кожну зраду піднімався по карєрній драбині з 2001-го(Липецьку в окупанта купив(совок-совіцька окупація)?А зараз "любиш-не любиш",бо 5-а колона 5-го на 5-му,замість 5-го заповіту "Не Вбий!"? Що, Богом себе "чорт" з Придністровя уявляє,як накрав на 104-и компанії,з яких зараз підневільних до Києва зганяє при найменьшій йому загрозі?А це що?https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx
В июле 2019 года, по итогам рассмотрения дела, итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения
Его уже при Зеле осудили.
С помощью этой программы Путин своим голосом может даже поздравить вас с Днем рождения. Программа имеет множество шаблонов с различными российскими звездами в том числе, и непонятным образом туда попал и Зеленский
На https://replyua.net/video/ видео журналистка показала, как монтируются пленки и как правильно режется звук так, чтобы голос был похож на манеру разговора Путина.
Журналист воспользовался программой и записал сатирическое видео, на котором президент https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский в разговоре с Путиным признается, что это он публикует пленки, так как ему страшно.
«Мне снится Порошенко и его порохоботы. Они называют меня плохими словами и отправляют в Ростов. Владимир Владимирович, забери меня отсюда», - сказал он. Я думаю, что Порошенко может стать следующим президентом», - отвечает ему голос, напоминающий Путина.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.
Целовался Петя с путиным как минимум до 2016года! И охладел только когда понял, что не в состоянии отдать ему столько, сколько тот хочет. Ибо дома на вилы поднимут. Вот где-то с 16-го и началось- прочь от москвы, зубы не скаль... и прочая медийная мишура и фейсбучная бравада
Совершенно верно. И применить характерную для персонажа лексику.
Например "жму руку и обнимаю" - совершенно не в лексике Порошенко. И не только это.
Столько усилий, чтобы развенчать очевидный фейк?
Фотошопам уже разучились верить, разучитесь верить и имитациям голосов.
А вот распинаться за него не надо - и выглялите не очень, и функцию выполняете неблаговидную, "полезного идиота".
Мне плевать, как я выгляжу в глазах одураченных. И распинаюсь я не за него или неё, а исключительно за правду.
Ты не ссылками разбрасывайся, а попроси Подзыгун сделать копию разговора в онлайн режиме.)) Потом поговорим.
2) Подзыгун - это кто?
Обратите внимание: вас лайкают легкоаерные существа, типа Татьяны Лайф - и ВЫ персонально несете ответственность за совращение малых сих, - по Библии, лучше бы вам мельничный жернов на шею...
2) Потому что рукожопые даже фейк не умеют сваять толком.
И показал (ссылка на видео), как можно имитировать даже голос Лукашенко.
А в доказательство подлинности - ни одного аргумента, кроме святой веры "порошенко предатель и барына".
Простая цепочка: Гриша Сова - Таня Лайф - ее тетушка из-под Житомира.
Представляете, что по этой цепочке дойдет до тетушки?
А поумнеет Сова, перестанет быть верующим фанатиком "Анти-порошенко" - и тетя тоже прозреет.
Всё просто.
Интересная версия. Каким образом?
Таким образом, ты прндполагаешь, что власть Зеленского работает на опускание его рейтинга, и поднятие рейтинга ПАП?
1.Фейк,не фейк.
2.Откуда плёнки?
Один из сценариев,который можно обсуждать имея доказательства чего-либо.
1.Фейк,не фейк - нет ни одного доказательства его истинности, и есть серьезные возражения против (см. ниже, разговор с Совой, если еще не читал).
Не обсуждаю фантазии и стараюсь не читать,если там нет "предположим".
Нет доказательств ни за,ни против,так и обсуждать нечего.
И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.)
Откуда ТЫ знаешь (к сторонникам Петра обращаюсь исключительно на "ты". мой дипломатичный ответ тоннам грязи которые они изливают на инакомыслящих), что входит в лексикон, а что нет? Ты правда считаешь, что знаешь лексикон Путена или Порошенко. Ты правда думаешь, что политика и политики в реальности такие же, как в телевизоре? И ты кого-то ещё упрекаешь в легковерности.))
Подзыгун это та, на кого ты мне дал ссылку.))))))
Татьяна Лайф воспитанный комментатор. Возможно слишком добрый, но абсолютно разумный. Читаю и лайкаю, ибо чаще всего согласен.
тоннам грязи которые они изливают на инакомыслящих - причисляете себя к инакомылящим, к диссидентам? В какой-то мере, соглашусь.
Но, право дело, в чем Вы видите тонны грязи?
Татьяна Лайф - обсуждать я ее, разумеется, не буду. Но Вы должны помнить и понимать, что несете ответственность за таких. Передайте ей эти слова.
Резюме: доказывать должен утверждающий.
Я указал на существенные элементы подделки.
У Вас - ни одного доказательства подлинности.
Будете упорствовать в своей правоте?
Повторяю: доказывать должен утверждающий.
Я свое утверждение аргументировал, Вы - не привели ни одного аргумента, кроме святой веры "порошенко предатель и барыга".
доказывать что-то убеждённым сторонникам Петра не намерен ни я, ни инициатор публикации записи.
Это вообще ЛОЛ. Вы ничего не доказали.
Более того, Вы ничего и не собираетесь доказывать, судя по Вашим словам.
Я просто не знаю, что с такими людьми делать....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.
Да ладно, сколько отсидевших за сепаретизм? Штепа - самая известная, и куча других, неизвестных.
Про остальное - вообще твою мысль не уловил.
Вообще-то Порошенко следовало бы дать задание своим секретарям подать на него пару тысяч заявлений о преступлениях побессмысленнее, как семь тысяч поправок к закону про землю.
Это курица типо сравнивает барыгу с Никсоном?
https://censor.net/n3207729
Никсона с БеняДиктовой.