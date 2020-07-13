РУС
Фракция "ЕС" требует создания ВСК по расследованию фальсификаций дел против Порошенко, - Геращенко

"Европейская Солидарность" требует создания временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства Офиса Президента и генерального прокурора в работу Государственного бюро расследований и фальсификации дел против лидера политсилы Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Нардеп, в частности, напомнила о свидетельствах руководителя группы следователей ГБР Олега Корецкого, который заявил о давлении со стороны Венедиктовой и Соколова на следователей по делам против Порошенко.

"Если олигархические каналы не замечают "украинского Уотергейта", который развязался на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указаний Банковой, в том числе и Зеленского, относительно политических репрессий против оппозиции", - заявила Геращенко.

"Я хочу напомнить, что система, которая создавалась для внедрения в стране справедливости - сегодня формируется как карательно-репрессивная. И тот фарс, который состоялся в Печерском судилище на прошлой неделе, когда очередное дело против лидера оппозиции Петра Порошенко развалилось, только свидетельствует о позорности ситуации, которая происходит в стране, когда у Зеленского нет своей повестки дня в решении экономических, социальных проблем государства и поэтому остаются только репрессии", - подчеркнула Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует создания временной следственной комиссии относительно фальсификации дел в отношении лидера оппозиции пятого Президента Петра Порошенко и давления на ГБР и другие силовые структуры", - подытожила сопредседатель фракции.

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

13.07.2020 12:43 Ответить
13.07.2020 12:47 Ответить
Нарешті почали подавати до суду на гній.

13.07.2020 12:42 Ответить
То, что "пленки дерквча" - лапша на уши безграмотных лохов.

Ты же к таким не относишься?
13.07.2020 15:43 Ответить
Это не доказывает,что это лапша.Это показывает,что может быть лапшой.
Для этого и должна быть создана вск.
13.07.2020 15:48 Ответить
Я уже написал - ВСК должна быть создана. И Деркач - ответить за свой фейк - как минимум, политически ответить.
13.07.2020 15:50 Ответить
А хто проти?Нехай тягнуть Петю на поліграф,як Корецького.Не пройде-тоді на юх з Ради,як Корецького зі служби.
14.07.2020 01:54 Ответить
Сначала Деркача брать за бары - откуда он взял сверхсекретную прослушку? (если она не фейк).
А напрягать Петю по поводу этого фейка - все равно, как проверять твою малолетнюю родственницу на девственность, после того, как кто-то заявил, что она %лять. Поведешь проверять, или сначала возьмешь за бары заявителя? М?
14.07.2020 16:18 Ответить
Хіба варто стверджувати щось,якщо до суду Порошенко не подає за наклеп?
Втім,всю Україну за Визвільну Війну,в лиці Марківа, фашня засудила в Італії-Петро його не витягнув,а ви продовжуєте шоколадний зад вилизувати.Кому?Зрадникові,який за кожну зраду піднімався по карєрній драбині з 2001-го(Липецьку в окупанта купив(совок-совіцька окупація)?А зараз "любиш-не любиш",бо 5-а колона 5-го на 5-му,замість 5-го заповіту "Не Вбий!"? Що, Богом себе "чорт" з Придністровя уявляє,як накрав на 104-и компанії,з яких зараз підневільних до Києва зганяє при найменьшій йому загрозі?А це що?https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx
15.07.2020 00:02 Ответить
Маркива должен Зеля вытаскивать.
В июле 2019 года, по итогам рассмотрения дела, итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения
Его уже при Зеле осудили.
15.07.2020 17:25 Ответить
Марків був на Карачуні 14-го,коли десь далеко загинув підтримуючий окупантів італьянський журнашлюх,який був там навіть без укр.аккредетації.Марків навіть не мінометник.Його заарештували в Італії на прохання окупантів,які його і вбили,аби розпалити скандал.Поросяча влада за 2-а роки слідства не звільнила Марківа ,бо вона такаж виявилася антиукраїнська,але хто всрався -Зеленський.Тобто,тебе фашня відтарабанила в зад,а ти ще й в рот взяв?Цікаво,який ти нах.українець,якщо ти цього не бачиш?Чи може ти козлощелепний путлерас заскочив сюди,аби зеленим посрати?Тоді с облегченьецем!
16.07.2020 02:55 Ответить
Любой пользователь, воспользовавшись программой «Пародист», без проблем сможет заговорить голосом ставленника Кремля Владимира Путина.
С помощью этой программы Путин своим голосом может даже поздравить вас с Днем рождения. Программа имеет множество шаблонов с различными российскими звездами в том числе, и непонятным образом туда попал и Зеленский
На https://replyua.net/video/ видео журналистка показала, как монтируются пленки и как правильно режется звук так, чтобы голос был похож на манеру разговора Путина.
Журналист воспользовался программой и записал сатирическое видео, на котором президент https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский в разговоре с Путиным признается, что это он публикует пленки, так как ему страшно.
«Мне снится Порошенко и его порохоботы. Они называют меня плохими словами и отправляют в Ростов. Владимир Владимирович, забери меня отсюда», - сказал он. Я думаю, что Порошенко может стать следующим президентом», - отвечает ему голос, напоминающий Путина.
13.07.2020 14:32 Ответить
Лучше бы журналист не сатирическое видео состряпал, а воссоздал точную копию ранее опубликованного разговора. Так сказать- найди 10 отличий. Почему он этого не сделал?
13.07.2020 14:52 Ответить
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo

Всего одна минута, ознакомься.
13.07.2020 15:35 Ответить
Молчишь? А я тебе отвечу! Потому, что это не возможно. Программа создаёт звуковое сходство с голосом оригинала, но она не может вложить эмоцию в речь. Игра тембром, интонацией... Смешки, в конце концов...

Целовался Петя с путиным как минимум до 2016года! И охладел только когда понял, что не в состоянии отдать ему столько, сколько тот хочет. Ибо дома на вилы поднимут. Вот где-то с 16-го и началось- прочь от москвы, зубы не скаль... и прочая медийная мишура и фейсбучная бравада
13.07.2020 15:33 Ответить
но она не может вложить эмоцию в речь
Совершенно верно. И применить характерную для персонажа лексику.
Например "жму руку и обнимаю" - совершенно не в лексике Порошенко. И не только это.
Столько усилий, чтобы развенчать очевидный фейк?
Фотошопам уже разучились верить, разучитесь верить и имитациям голосов.
13.07.2020 15:37 Ответить
А мы не в верю-не верю играем.Вопрос-то очень серьёзный и требует создания вск.
13.07.2020 15:39 Ответить
Однозначно требует.
13.07.2020 15:44 Ответить
Поэтому я и не обсуждаю суть записи без подтверждения аутентичности.
13.07.2020 15:50 Ответить
ИМенно! Аутентичности нет.
13.07.2020 16:01 Ответить
Опять 25.
13.07.2020 16:01 Ответить
Пересмотрел я всё, что можно на эту тему!)) И ещё несколько раз прослушал "плёнки". Живой разговор отличается от имитации! Поэтому здесь и распинаюсь. А вот ты явно не удосужился(лась) прослушать запись до конца. Ибо обнимался путен.))
13.07.2020 15:45 Ответить
Где Вы слышали "жму руку и обнимаю" - от Порошенко, кроме этого фейка? Приведете пример?

А вот распинаться за него не надо - и выглялите не очень, и функцию выполняете неблаговидную, "полезного идиота".
13.07.2020 15:48 Ответить
Ещё раз, фраза "обнимаю"- реплика путина.) Петро только жал руку.
Мне плевать, как я выгляжу в глазах одураченных. И распинаюсь я не за него или неё, а исключительно за правду.
Ты не ссылками разбрасывайся, а попроси Подзыгун сделать копию разговора в онлайн режиме.)) Потом поговорим.
13.07.2020 15:59 Ответить
1) "обнимаю"- реплика путина - в его лексикон это точно не входит, от слова совсем.

2) Подзыгун - это кто?
Обратите внимание: вас лайкают легкоаерные существа, типа Татьяны Лайф - и ВЫ персонально несете ответственность за совращение малых сих, - по Библии, лучше бы вам мельничный жернов на шею...
13.07.2020 16:04 Ответить
Можно же по разному рассуждать,а именно.Для чего надо было создавать и выкладывать "фейк",который можно принять по стилю за фейк,когда можно было выложить фейк в стиле казённого разговора.?
13.07.2020 16:30 Ответить
1) Создан раньше, а запущен в момент, когда Порошенко победил в суде. Понятно, почему именно в этот момент?
2) Потому что рукожопые даже фейк не умеют сваять толком.
13.07.2020 16:59 Ответить
Та да,кругом рукожопые и только вы специалист.
13.07.2020 17:16 Ответить
Я же указал на существенные проколы в лексике.
И показал (ссылка на видео), как можно имитировать даже голос Лукашенко.
А в доказательство подлинности - ни одного аргумента, кроме святой веры "порошенко предатель и барына".
13.07.2020 17:31 Ответить
А я вам ещё раз пишу,что могли создать идеальную по стилю и тексту фальшивку,поэтому это всё не аргументы, а обсуждать пока нечего,как и рвать опу,что это фальшивка.
13.07.2020 17:37 Ответить
Не спорил бы - если бы на форуме не были свято верующие в нее люди. А таких людей в оффлайне гораздо больше. Что приводит у печальным последствиям в результате выборов - потому что людьми беззастенчиво манипулируют.
Простая цепочка: Гриша Сова - Таня Лайф - ее тетушка из-под Житомира.
Представляете, что по этой цепочке дойдет до тетушки?
А поумнеет Сова, перестанет быть верующим фанатиком "Анти-порошенко" - и тетя тоже прозреет.
Всё просто.
13.07.2020 19:46 Ответить
Пусть выяснят аутентичность,а затем источник.,потому что для меня цель этой плёнки пока неясна и может быть использована как для уничтожения рейтинга ПАП,так и для его поднятия.
13.07.2020 20:37 Ответить
так и для его поднятия
Интересная версия. Каким образом?
13.07.2020 20:56 Ответить
Легко.Вбрасывается правдоподобное фуфло и разгоняется волна,затем делается серьёзная экспертиза,которая говорит,что это фейк.Цель,посеять сомнения в правдивости подаваемой информации.Это даёт повод утверждать,что против патриота ПАП ведётся чёрная пропаганда для уничтожения его рейтинга,как по этому эпизоду,так и по тем которые могут появиться.Я бы так и сделал.
13.07.2020 21:52 Ответить
Возможно.
Таким образом, ты прндполагаешь, что власть Зеленского работает на опускание его рейтинга, и поднятие рейтинга ПАП?
14.07.2020 16:24 Ответить
С каких пор Деркач в команде Зе?
1.Фейк,не фейк.
2.Откуда плёнки?
Один из сценариев,который можно обсуждать имея доказательства чего-либо.
14.07.2020 16:45 Ответить
Деркач в кремлевской команде, в ней же и многие представители нынешней власти. Вроде так?
1.Фейк,не фейк - нет ни одного доказательства его истинности, и есть серьезные возражения против (см. ниже, разговор с Совой, если еще не читал).
14.07.2020 16:51 Ответить
Я слухами не кормлюсь и не знаю никого из кремлёвской команды в нынешней власти.
Не обсуждаю фантазии и стараюсь не читать,если там нет "предположим".
Нет доказательств ни за,ни против,так и обсуждать нечего.
14.07.2020 16:57 Ответить
Иоанна 9:7
И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.)

Откуда ТЫ знаешь (к сторонникам Петра обращаюсь исключительно на "ты". мой дипломатичный ответ тоннам грязи которые они изливают на инакомыслящих), что входит в лексикон, а что нет? Ты правда считаешь, что знаешь лексикон Путена или Порошенко. Ты правда думаешь, что политика и политики в реальности такие же, как в телевизоре? И ты кого-то ещё упрекаешь в легковерности.))
Подзыгун это та, на кого ты мне дал ссылку.))))))
Татьяна Лайф воспитанный комментатор. Возможно слишком добрый, но абсолютно разумный. Читаю и лайкаю, ибо чаще всего согласен.
13.07.2020 16:54 Ответить
Подзыгун - у нее другая фамилия. Специально исказили?
тоннам грязи которые они изливают на инакомыслящих - причисляете себя к инакомылящим, к диссидентам? В какой-то мере, соглашусь.

Но, право дело, в чем Вы видите тонны грязи?
Татьяна Лайф - обсуждать я ее, разумеется, не буду. Но Вы должны помнить и понимать, что несете ответственность за таких. Передайте ей эти слова.

Резюме: доказывать должен утверждающий.
Я указал на существенные элементы подделки.
У Вас - ни одного доказательства подлинности.
Будете упорствовать в своей правоте?
13.07.2020 17:08 Ответить
Ты указал лишь на то, что знаешь Путена и Порошенко вместе с их лексиконом.) Я тебя услышал. Но не услышал опровержений. Начал в этой теме с того, что доказывать что-то убеждённым сторонникам Петра не намерен ни я, ни инициатор публикации записи. Поэтому упорствовать не буду.) А тем более обсуждать третье лицо.
13.07.2020 17:30 Ответить
Но не услышал опровержений чего именно?
Повторяю: доказывать должен утверждающий.
Я свое утверждение аргументировал, Вы - не привели ни одного аргумента, кроме святой веры "порошенко предатель и барыга".

доказывать что-то убеждённым сторонникам Петра не намерен ни я, ни инициатор публикации записи.
Это вообще ЛОЛ. Вы ничего не доказали.
Более того, Вы ничего и не собираетесь доказывать, судя по Вашим словам.

Я просто не знаю, что с такими людьми делать....
13.07.2020 17:36 Ответить
з дурнями - не сперечаються і нічого їм не доводять. Це - даремна справа. Оскільки 73/43%-тні недарма отримали поганяло "зебіли" - з ними сперечатися не варто. Тим більше, цей форум їхню чухню дозволяє спамити. Спамити - не стільки тому, що вона придуркувата; а й тому що кожна придуркувата чухня по своїй сутті є брехливою.
14.07.2020 01:00 Ответить
Виводь дітей імпічити,як ігіловка ,баба яга.
13.07.2020 14:36 Ответить
Фракція "ЄС" вимагає створення ТСК з розслідування фальсифікацій справ проти Порошенка, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7640
13.07.2020 15:43 Ответить
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo

Всего одна минута, ознакомься.
13.07.2020 15:44 Ответить
"Лучшая защита - это нападение" (Александр Македонский).
13.07.2020 16:20 Ответить
Кто на кого напал?
13.07.2020 17:10 Ответить
на нари Гниду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.07.2020 16:50 Ответить
свинособаки ,когда нибудь вшей себе выведите? 21 век на дворе...а вы вечно в гнидах и ваши дети тоже
13.07.2020 17:24 Ответить
Лєра, крихітко, поговори зі мною, будь ласка....
13.07.2020 17:26 Ответить
Хватит уже делать из себя идиота, якобы ты веришь фейкам...
13.07.2020 17:37 Ответить
І в підсумку-пшик?Дзеркало шпиняєш,що лице криве?Таки Сова розумніша:Коли ворог напав-не вишиванку одіваеш,а гуртуєш УніюКиєРусів(укрів) у націю Законом любої нації,як Основою,а інакше розсиплешся порохом і матимеш 5-ть процентів підтримки-прийдеться перебіжчиками з МП до КП гуртувати ще 3-и проценти,аби лишитись хоч недоторканим.Так і сталося,як я тоді казав.Не послухались-на жодного колаборанта за "Пупін-введи!"не відкрили судове провадження,та не засудили,як в якійсь Австрії на 14-ть років. https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
15.07.2020 00:53 Ответить
на жодного колаборанта за "Пупін-введи!"не відкрили судове провадження
Да ладно, сколько отсидевших за сепаретизм? Штепа - самая известная, и куча других, неизвестных.
Про остальное - вообще твою мысль не уловил.
15.07.2020 17:22 Ответить
МУДРАЯ МЫСЛЬ
Вообще-то Порошенко следовало бы дать задание своим секретарям подать на него пару тысяч заявлений о преступлениях побессмысленнее, как семь тысяч поправок к закону про землю.
13.07.2020 18:32 Ответить
Зеленая власть замечательно с этим справляется....
13.07.2020 18:48 Ответить
Кста, а адвокати Порошенка отримали повний текст рішення судді Печерського райсуду Вовка, яким "https://censor.net/ua/news/3206941/klopotannya_pro_obrannya_zapobijnogo_zahodu_poroshenkovi_zalysheno_bez_rozglyadu"????
13.07.2020 18:58 Ответить
Если олигархические каналы не замечают "украинского Уотергейта", который развязался на прошлой неделеhttps://censor.net/n3207729

Это курица типо сравнивает барыгу с Никсоном?
https://censor.net/n3207729
13.07.2020 20:20 Ответить
Фальсификация уголовных дел на уровне генпрокурора, очевидно же.
Никсона с БеняДиктовой.
13.07.2020 20:58 Ответить
Звичайно перемагає і переможе Україна,але тоді,коли зрозуміє,що гібрид грейпфрут-це схрещене помело з апельсином.Два прези П+П-це такий самий,умовно, політичний гібрид,який утворився в 2001-му(Липецька фабрика)за яку Порошенко зрадив національні інтереси не тільки України,а й Молдови і написав план"вільного волевиявлення народу ПМР".А далі-пішло поїхало-його підняли окупанти до небес за чергові зради,використали мов ганчірку,потім різко опустили.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
14.07.2020 11:08 Ответить
О, ты так давно следишь за политикой: Спасибо за архивный материал, перечитал.
14.07.2020 16:22 Ответить
Что-то слишком много зеленожопых раскукарекалось.Значит правда глаза колет.Это приятно.Даже боты уже не спасают.Порошенко уже больше года не Президент,а их аж коробит от одной фамилии Порошенко.И это правильно.Прямо как святая вода для бесов)))Для всех сторонников зеленского тест один-за год вашей власти что в стране хорошего сделано,настолько хорошего,чтобы люди вам спасибо говорили.Ответ один-НИЧЕГО.Вот это и есть правда.А теперь поливайте всех помоями дальше.Инет как бумага-все стерпит.
13.07.2020 21:03 Ответить
На те вони й зелені клоуни-на корпоративах показувати те,чого від них хочуть ляльководи.
14.07.2020 11:14 Ответить
Все-то воно так,та трішечки не так,бо "варвар"споживає те,що він бачить та чує.Почув "Ми Руси с Кия",побачив,що ті сцять настоячки-дикарь і собі почав піднімати лопухи,якими обвязаний і сцяти настоячки(раніше присідав),примовляючи "мі русскія".А зараз що?Почув "Демократ і я" каже "Я-демократ-дай хліба і видовищ,бо ядерною золою станеш".Цивілізація.То може й від демократії відмовитись,бо самозванець зявився?Не думаю!УноКиєРусам достатньо стати тим,ким вони є -сполученою київською русю,на зразок інших уній-us,uk,стати державою ukr де-факто з міцною єдиною системою оборони,а не украми від слова "украв",навязаного тупим варваром-паразитом його улюлюканням з смітника цивілізації.Орда московії має бути за залізною завісою,як це було раніше-там немає ні українців,ні демократії-є окупант-терорист і його заручники.
14.07.2020 02:39 Ответить
