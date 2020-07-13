Фракция "ЕС" требует создания ВСК по расследованию фальсификаций дел против Порошенко, - Геращенко

"Европейская Солидарность" требует создания временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства Офиса Президента и генерального прокурора в работу Государственного бюро расследований и фальсификации дел против лидера политсилы Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Нардеп, в частности, напомнила о свидетельствах руководителя группы следователей ГБР Олега Корецкого, который заявил о давлении со стороны Венедиктовой и Соколова на следователей по делам против Порошенко.

"Если олигархические каналы не замечают "украинского Уотергейта", который развязался на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указаний Банковой, в том числе и Зеленского, относительно политических репрессий против оппозиции", - заявила Геращенко.

"Я хочу напомнить, что система, которая создавалась для внедрения в стране справедливости - сегодня формируется как карательно-репрессивная. И тот фарс, который состоялся в Печерском судилище на прошлой неделе, когда очередное дело против лидера оппозиции Петра Порошенко развалилось, только свидетельствует о позорности ситуации, которая происходит в стране, когда у Зеленского нет своей повестки дня в решении экономических, социальных проблем государства и поэтому остаются только репрессии", - подчеркнула Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует создания временной следственной комиссии относительно фальсификации дел в отношении лидера оппозиции пятого Президента Петра Порошенко и давления на ГБР и другие силовые структуры", - подытожила сопредседатель фракции.

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

