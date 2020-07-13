Наемники РФ с начала суток 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны
Российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции воинов операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
После 05.00 противник вел огонь из АГС и стрелкового оружия по защитникам Каменки.
С 06.50 защитники Луганского зафиксировали разрывы 12 вражеских мин калибра 120 мм. Оккупанты вели обстрел от н.п. Нижнее Лозовое.
После 08.15 от оккупированного села Смелое враг выпустил 10 мин 120-го калибра по позициям украинских воинов в районе Крымского.
С 09.45 более часа шли боевые действия в районе поселка Славное. Оккупанты нарушили здесь режим тишины от села Луганское Марьинского района, применяя по нашим позициям гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
После 10.15 враг выпустил от н.п. Верхнешироковское 9 мин калибра 82 мм по защитникам Пищевика.
Нужно еще время. Время кремлоидов режет по полной....