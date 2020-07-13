РУС
756 2

Наемники РФ с начала суток 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции воинов операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

После 05.00 противник вел огонь из АГС и стрелкового оружия по защитникам Каменки.

С 06.50 защитники Луганского зафиксировали разрывы 12 вражеских мин калибра 120 мм. Оккупанты вели обстрел от н.п. Нижнее Лозовое.

После 08.15 от оккупированного села Смелое враг выпустил 10 мин 120-го калибра по позициям украинских воинов в районе Крымского.

С 09.45 более часа шли боевые действия в районе поселка Славное. Оккупанты нарушили здесь режим тишины от села Луганское Марьинского района, применяя по нашим позициям гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

После 10.15 враг выпустил от н.п. Верхнешироковское 9 мин калибра 82 мм по защитникам Пищевика.

Также читайте: Два украинских воина погибли с начала суток в зоне ООС, - пресс-центр

Автор: 

вже передали, що у нас зранку - двоє двохсотих...
13.07.2020 13:24 Ответить
Все равно...нужно ждать! Шок? Нет, минские умышленно не выполняются, причем с начала. Но разбаланс в Рассее идет полный. Нужно еще чуть чуть протянуть, разговорами, какими то особыми статусами(козлу понятно, что это для дураков). Неплохо еще сильнее внести санкции, штрафы через суды, арбитражи. Уменьшить еще сильнее импорт с России, в идеале полностью заменить.
Нужно еще время. Время кремлоидов режет по полной....
13.07.2020 18:23 Ответить
 
 