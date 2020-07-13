РУС
Новости Агрессия России против Украины
Зеленский присвоил звание Героя Украины Тарасу Матвииву, погибшему от мины наемников РФ на Донбассе

Зеленский присвоил звание Героя Украины Тарасу Матвииву, погибшему от мины наемников РФ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвииву, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ глава государства подписал 13 июля.

Звание Героя Украины присвоено за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Тарас Матвиив на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это - пример ценностей молодых поколений украинцев, которые создают нашу страну. Вечная память Герою", - сказал Зеленский.

Похороны защитника состоятся в среду.

Напомним, младший лейтенант Тарас Матвиив погиб вечером 10 июля, когда наемники РФ обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, в котором были двое солдат. Тарас Матвиив вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и побратимы инициировали процедуру подачи на нагрждение младшего лейтенанта Тараса Матвиива званияем Героя Украины.

Зеленский Владимир (21647) награда (1841) орден (192) Донбасс (26960) потери (4519) 24 омб имени князя Данила Галицкого (266)
+6
Я все розумію , дуже шкода цього хлопця , але ............
13.07.2020 13:15
+5
Оце "але" легко вживається в головах більшої частини населення.
13.07.2020 13:17
+5
Царство Небесне загиблому...
Героям слава!!!
13.07.2020 15:44
Я все розумію , дуже шкода цього хлопця , але ............
13.07.2020 13:15
Оце "але" легко вживається в головах більшої частини населення.
13.07.2020 13:17
Его маме и папе - нормальную пенсию , его семье - полное обеспечение жены и детей .
13.07.2020 13:16
Виходить, щоб щось отримати - треба комусь загинути? То нехай гинуть ті, від кого залежать пенсії і соціальні виплати.
13.07.2020 13:18
У мене тільки один варіант, ті, хто не відчув війни - повинен її відчути, хто вищав про зубожіння - повинен стати убогим. Якщо щось не доходить через мізки, то повинно дойти через шлунок, руки і ноги. Крачка.
13.07.2020 13:37
Це для того, щоб хлопці знали, що будь що, а рідни будуть у порядку.
Це ж не судді, яких ми содержимо в маслі позна що.
13.07.2020 17:52
Про це просили командири, побратими Тараса Матвіїва. І він дійсно достойна цього звання людина.

"Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и побратимы инициировали процедуру подачи на нагрждение младшего лейтенанта Тараса Матвиива званияем Героя Украины."

Источник: https://censor.net/n3207735

Стаття про його волонтерство, службу, загибель.

"Почалося щось страшне": Загиблий офіцер ЗСУ Тарас Матвіїв під обстрілом виносив побратимів з бліндажа, який загорівся.


https://censor.net/resonance/3207590/pochalosya_schos_strashne_zagibliyi_oftser_zsu_taras_matvv_pd_obstrlom_vinosiv_pobratimv_z_blndaja_yakiyi
13.07.2020 13:49
Ні. Тут вперше (можливо й востаннє) я зі шмарклею згоден повністю. Львівщина знає Тараса як волонтера і воїна. Я особисто знаю з часів Майдану. Для нас всіх це шок. Загинув реальний патріот і дуже порядна людина.
13.07.2020 14:14 Ответить
а не лучше ли зеле дать приказ подавить точки с которых обстреливают, грузовики которые подвозят боеприпасы, захватить стратегические высоты с которых обстреливают, вернуться на оборудованные позиции, чем служить мишенями в тире
13.07.2020 13:21
да к этож " постреливают " .. главное увидеть мир в глазах пукина .. погиб парень - Герой , еще один Сын и настоящий защитник Украины , а звание дает косарь и пародийщик ...
13.07.2020 13:30
а он не делает, как лучше, он поступает, как проще.
13.07.2020 14:19
Золотая звезда героя Украины таким образом примерно равна ордену красной звёзды времён Афгана. Девальвация однако.
13.07.2020 13:23
В Афгане , "Красную" давали за ранение , не царапину , конечно , а посерьёзней . Никакой девальвации , "Герой Украины " - это реально заслуженная , высокая награда и звание соответственно . Когда "Героев" начнут раздавать направо и налево , как при ссср , тогда будет девальвация . СЛАВА УКРАИНЕ и ГЕРОЯМ !!!
13.07.2020 19:28
За тяжёлое ранение и гибель в бою. Это орден за пролитую кровь.
Разница между самоотверженным выполнением воинского долга (орден КЗ) и выдающимся геройским поступком (звезда героя) всё-таки огромная. Погибнуть под арт.обстрелом и получить звезду героя - это бред!! Ни в одной армии мира ни на одной войне такого не может быть. "Поймать" мину, и получить высшую государственную награду. Это почётно, чисто по-житейски можно сказать, что солдат - павший герой, но нужно понимать, что это не ВЫДАЮЩИЙСЯ героизм, как того требует это звание.
13.07.2020 19:39
Согласен с тобой, но не полностью . Ведь речь идет о всём героическом пути этого Воина . Волонтёр , доброволец , вытащил двух братьев , и ещё много , чего мы не знаем . Я , думаю , Lexa D , ты меня поймёшь - есть Героический путь и есть Героический миг . Вот последний кажется более заметнее . Я командир отделения одного из взводов 150 бригады территориальной обороны (резервист) Сумская область . Я думаю , что самоотверженное выполнение воинского долга на протяжении какого-то периода времени , именно боевые заслуги , просьба побратимов и привела к этой награде .
13.07.2020 20:36
Им виднее.
Пусть так и будет.
13.07.2020 20:39
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-dal-zvanie-geroya-ukrainy-pogibshemu-1594635005.html Зеленский дал звание Героя Украины погибшему на Донбассе военному ,я не против этой награды, но если Украинская армия не начнёт освобождать ,то в Украине будет героев больше чем в годы когда воевала ссср
13.07.2020 13:24
так он жеж на контракте...
13.07.2020 13:27
Маршал Маннергейм защитил Финлндию три раза от советского быдла...в 1939 году,в 1941 году,и в 1944 году...наград нет....
13.07.2020 13:27
Зеля и его квартал обсирали Порошенко 6 лет,если вы сейчас посрете на Зелю,сядете в буцыгарню...
13.07.2020 13:38
Блин, и тут пытается откупиться занедорого...
Армия превратилась в мясо, которое сидит в блиндажах, построенных из строительного мусора и побобранного в окрестностях. Сидях в этих барсучьих норках и ждут - то ли приезда волонтеров с вкусненьким, то ли "тяжелого" прилета...
Шесть лет блин - там уже должны железобетонные блиндажи и управляемые огневые модули, как на БТР-4. И ответка автоматом по пеленгу с антиартиллерийского радара.
13.07.2020 13:43
Какие железобетонные блиндажи? Давно пора освободить Донбасс. А не закапываться глубже.
14.07.2020 00:55
На похоронах будет? Или бубочка не хочет аппетит портить?
13.07.2020 13:59
Царство Небесне загиблому...
Героям слава!!!
13.07.2020 15:44
Ну что.....вернем должок стократом? ...К слову Турция разместила возле Аль Джуфры, да да именно той, где кацапосрань согнала Су-27 и Миг -29 ...пауза....украинские комплексы кс-125 Печора(модернизированные). Они купили шесть батарей! Для опытного стрелка это полный хорорр, это охват всей Ливии. Кстати это те комплексы,...единственные в мире!, которые завалили F -117. Надеюсь, все помнят, что они эксперименьироаались и в стрельбе по морским целям.
Ну что, ждем стократа???
13.07.2020 18:47
// //
Мама Тараса Матвеева, воина 24-й бригады ВСУ, погибшего 10 июля написала пронзительное стихотворение, посвященное солдатским матерям.

//
МАТЕРІ ВОЇНА
Одні казали їй: «Пишайся сином!»
А інші: «Нащо він туди пішов…» -
Гірчило їй від слів таких полином,
А часом аж холола в жилах кров…

Ну, як таке ви можете казати
У вічі цим найкращим матерям
Які зростили мужнього солдата,
Що не віддасть Вкраїни ворогам !

Чи ж не бажала б мати йому Долі,
Далекої від клятої війни…?
Щоб він у хаті жив, а не у полі,
Щоб на очах росли його сини!..

Та він обрав собі таку дорогу,
Щоб потім міг сказать своїм синам:
«Я все зробив, сини, для Перемоги,
Аби здобути Долю й Волю вам».

Отож коли лунає сміх дитячий
Поміж щасливих мирних ваших днів -
Згадайте матір, що десь тихо плаче
І молиться за воїнів-синів.

Валентина Матвіїв
///(вклоняюсь цій Матері і Жінці і Українці...співчуваю.... до сліз)
13.07.2020 19:24
Я вражений тим, що Зе таки це зробив... Але чи здатен він нагороджувати достойних ЖИВИХ українців???
13.07.2020 19:26
Хмм, получается, чтобы стать героем достаточно"геройски" подорваться на мине? Какие то интересные "герои"
13.07.2020 19:53
Перечитайте статью ещё раз, будьте любезны.
Мина была выпущена из миномёта.
Звание Героя воин получил, т.к. он отдал свою жизнь, спасая раненых товарищей.
13.07.2020 21:03
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARApKalKHocq8gI7qjigcI7_5BomQr8EKuvnIRowweV2tsiQinKYIySq_N81UNChhOVursxiRjyvr7MP&hc_ref=ARQZhijRU8HoBqOY8LnqAsqvDxIpssrdkRdY_yon72Br1Wi6yuIWJIBSmn6Nw0uwysI&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4290510134322583 Щойно ·

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет.

Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.
Снаряды 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?
Абсолютно критическая для амии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, тепловизионные дальномеры и бинокли - единицы на фронте.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная амия в Киеве полностью оторвалась и наплевательски относится к защите страны. Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор.
13.07.2020 21:08
неужто государством не отслеживаются финансовые потоки вливаемые москвой ?
у нас "окопная" война, значит все эти потоки должны отслеживаться и сразу направляться на спецсчёт и на производство защитных сооружений отлитых из высокопрочного армированного бетона, обустроенных должным образом и установленных амбразурами по направлению к врагу по всей линии обороны и вообще по всей стране...мля у нас люди сидят без работы...слуги вы слышали об этом ?
13.07.2020 21:19
 
 