Зеленский присвоил звание Героя Украины Тарасу Матвииву, погибшему от мины наемников РФ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвииву, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ глава государства подписал 13 июля.

Звание Героя Украины присвоено за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Тарас Матвиив на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это - пример ценностей молодых поколений украинцев, которые создают нашу страну. Вечная память Герою", - сказал Зеленский.

Похороны защитника состоятся в среду.

Напомним, младший лейтенант Тарас Матвиив погиб вечером 10 июля, когда наемники РФ обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, в котором были двое солдат. Тарас Матвиив вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и побратимы инициировали процедуру подачи на нагрждение младшего лейтенанта Тараса Матвиива званияем Героя Украины.

