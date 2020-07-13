"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко
Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" предлагает Верховной Раде включить в повестку дня законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко 13 июля во время Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"От нашей фракции есть просьба: законопроект №2362 - это о переходе русскоязычных школ на украинский язык - обязательно включить в повестку этой недели. Опять же, мы не знаем, сможем ли мы работать в штатном режиме, но есть просьба: он сейчас немного ниже продвинулся, то есть на сентябрь, но в сентябре это уже должно происходить. Законопроект №2362 просим подвинуть на эту неделю ", - сказал Корниенко.
Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"От нашей фракции есть просьба: законопроект №2362 - это о переходе русскоязычных школ на https://www.ukrinform.ru/tag-ukrainska-mova украинский язык - обязательно включить в повестку этой недели... но в сентябре это уже должно происходить. Законопроект №2362 просим подвинуть на эту неделю ", - сказал Корниенко.
Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях". Источник: https://censor.net/n3207738
До речі, в'ю голови комітету Потураєва: https://www.5.ua/polityka/pro-ideiu-prosto-perestaty-striliaty-i-pro-zelenskoho-sluha-mykyta-poturaiev-u-randevu-219191.html Про ідею "просто перестати стріляти" і про Зеленського - "слуга" Микита Потураєв у "Рандеву" Яніни Соколової. Там він заспокоює, бреше, про цей проект; мовляв, Рада не прийме...
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/ua/metodichka-kremlya-rada-rozglyane-movnij-zakonopro%d1%94kt-buzhanskogo-golos-i-volonteri-oburyuyutsya/ Читать материал на украинском
https://inforesist.org/tag/verhovna-rada/ Верховная Рада рассмотрит в четверг, 16 июля, законопроект №2362, который переносит на более поздний срок переход русскоязычных школ на https://inforesist.org/tag/ukrainskij-yazyk/ украинский язык обучения. Об этом в ходе согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.
С просьбой об ускорении рассмотрения законопроекта выступил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
«Законопроект №2362 относительно перехода русскоязычных школ на украинский язык сдвигается на сентябрь, поэтому целесообразно ускорить его рассмотрение и включить в повестку дня на эту неделю», - заявил он.
На рассмотрение законопроекта о внесении изменений в законы о языке и образовании отреагировала фракция «Голос».
««Ущемление прав русскоязычных», о которых говорят некоторые депутаты «Слуги народа», - это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас», - говорится в https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/561765254491649?__xts__%5B0%5D=68.ARCRWDPvlbHizXZwZO9IAnA5DR_tF4TQbwVaydkdYRgW0aAFy1-EiiuYW8AGr45PMDc53Ymq7QQ3Dic0NEqsVDKp1kuECZAWD2LH2Bim78rLTWZNH2EJt8hbZadyUWcO2g5XvAnHeTn2n2aOEKjLRKFh1fBNRS-3vNOCbXqbaALdheYpXtp8DfXhyYX1C1L1Gs1uzTMoRcO6RSW8MZDIRJ20NnSg4uz3eY4a1mDiaMwciSLRMNz7DKIy_TSvGHSDtJXF4fcbYneHyah9dCVOgvkJQvmKSxvaC1gn2BoMYZ1fji1ZCjAbR3vbXeCiqXgHoQ17dGGYZ7P4jeGVQCd8gA4 сообщении фракции в Facebook.
Волонтер и военнослужащий Мирослав Гай на своей странице в соцсети https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10157023998427163 призвал всех небезразличных собираться у здания Верховной Рады на митинг против законопроекта.
«Глава ВР Разумков поручил поставить в расписание заседания парламента на четверг антиукраинский законопроект №2362 «слуги народа» Бужанского, цель которого - тотальная русификация украинского образования», - утверждает Гай.
Должно быть:
За словами колишнього очільника Інституту національної пам'яті, законопроєкт Бужанського, який вносить зміни в закони про мову і про освіту - найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича.
Він зазначив, що в разі його ухвалення перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.
"Більше того, в будь-яких школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати "декілька навчальних предметів" російською мовою. Це - шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити", - підкреслив Володимир В'ятрович.
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1282627824587874305 23 мин
Это не просто попытка понравиться Путину,а ,суто,для того,чтобы вернуть ватный электорат,накануне местных выборов,понимая,что Пуй отсосут везде,по всей стране.Только они,тупые,не догоняют,что % за них вырастет на десятые его доли."Социологи" их на.....али-пусть сворачивают лавочку!
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1282618844897583104 1 ч
П*ята колона при владі зовсім не париться наслідками.Це треба зупиняти.Єдина держава-єдина мова.Крапка.А у можновладців,мова,як і вишиванка-спецодяг "на роботі".Малороси в душі,не розуміють,що вони для русні-Другий сорт,особливо,подібні до Бужанський/Дубинський/Кива тощо.
мову, зебилы, не трогайте..
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1282634640382136323 52 мин
Наміри Зеленського скасувати вимогу про обов'язкове викладання в школах не менш ніж 80% предметів українською мовою - це остаточне переоформлення ідеологічно аморфної «Слуги народу» у політсилу з виразно проросійським вектором... Голобородько одяг російський кокошник.
https://twitter.com/compdemon @compdemon
А є вже заява мовного обмудка щодо законопроекту Бужанського, який оперативно внесли на розгляд?
ОНА ВОЗРОДИТСЯ...