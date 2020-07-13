РУС
"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко

Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" предлагает Верховной Раде включить в повестку дня законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко 13 июля во время Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От нашей фракции есть просьба: законопроект №2362 - это о переходе русскоязычных школ на украинский язык - обязательно включить в повестку этой недели. Опять же, мы не знаем, сможем ли мы работать в штатном режиме, но есть просьба: он сейчас немного ниже продвинулся, то есть на сентябрь, но в сентябре это уже должно происходить. Законопроект №2362 просим подвинуть на эту неделю ", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

+36
срані слуги хочуть достроково завершити свою каденцію в ростові
13.07.2020 13:24 Ответить
+23
"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6260
13.07.2020 13:35 Ответить
+20
падаль.
13.07.2020 13:30 Ответить
срані слуги хочуть достроково завершити свою каденцію в ростові
13.07.2020 13:24 Ответить
и что делать будешь? соевое меньшинство кроме гавкания и проклёнов украинскому народу больше ни на что не способно
13.07.2020 13:28 Ответить
спроси мамок четырех кацапских жмуров, которые вчера домой поехали, свинособака )
13.07.2020 13:33 Ответить
Вы малоросы докукарекатиесь и расколите страну, потом в Киев по визам ездить будете.
13.07.2020 13:39 Ответить
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1485
13.07.2020 14:24 Ответить
Кому вони там потрібні, використаний виріб утилізують.
13.07.2020 14:10 Ответить
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6097
13.07.2020 14:25 Ответить
Що, перед смертю - "райська насолода"?
13.07.2020 17:53 Ответить
Тобто ці вилупки впевненні, що його приймуть...



"От нашей фракции есть просьба: законопроект №2362 - это о переходе русскоязычных школ на https://www.ukrinform.ru/tag-ukrainska-mova украинский язык - обязательно включить в повестку этой недели... но в сентябре это уже должно происходить. Законопроект №2362 просим подвинуть на эту неделю ", - сказал Корниенко.
Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях". Источник: https://censor.net/n3207738
13.07.2020 13:27 Ответить
Ну, і не скажіть після цього, що слуги уродів - суціль риги і зажопи?

До речі, в'ю голови комітету Потураєва: https://www.5.ua/polityka/pro-ideiu-prosto-perestaty-striliaty-i-pro-zelenskoho-sluha-mykyta-poturaiev-u-randevu-219191.html Про ідею "просто перестати стріляти" і про Зеленського - "слуга" Микита Потураєв у "Рандеву" Яніни Соколової. Там він заспокоює, бреше, про цей проект; мовляв, Рада не прийме...
13.07.2020 13:29 Ответить
"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9462
13.07.2020 13:30 Ответить
Це не родич казнокрада Яши...Таку ж дурню пише
13.07.2020 13:31 Ответить
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9068
13.07.2020 14:26 Ответить
ты не с камнем, ты с говном в голове.
13.07.2020 14:56 Ответить
падаль.
13.07.2020 13:30 Ответить
"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6260
13.07.2020 13:35 Ответить
"Законопроект Бужанского" - АУЕ-шник переросток подал законопроект, а "Баба-да" его продвигает...
13.07.2020 13:37 Ответить
У Порошенка в Вікіпедії є національність. У Бужанського в Вікіпедії нема національності. Я колись чув буквально таке - какіє украінци?! уже чістих нєма, уже всє русскіє!
13.07.2020 13:44 Ответить
«Методичка Кремля»: Рада рассмотрит языковый законопроект Бужанского, «Голос» и волонтеры негодуют

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1902https://inforesist.org/ua/metodichka-kremlya-rada-rozglyane-movnij-zakonopro%d1%94kt-buzhanskogo-golos-i-volonteri-oburyuyutsya/ Читать материал на украинском

https://inforesist.org/tag/verhovna-rada/ Верховная Рада рассмотрит в четверг, 16 июля, законопроект №2362, который переносит на более поздний срок переход русскоязычных школ на https://inforesist.org/tag/ukrainskij-yazyk/ украинский язык обучения. Об этом в ходе согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.
С просьбой об ускорении рассмотрения законопроекта выступил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
«Законопроект №2362 относительно перехода русскоязычных школ на украинский язык сдвигается на сентябрь, поэтому целесообразно ускорить его рассмотрение и включить в повестку дня на эту неделю», - заявил он.
На рассмотрение законопроекта о внесении изменений в законы о языке и образовании отреагировала фракция «Голос».
««Ущемление прав русскоязычных», о которых говорят некоторые депутаты «Слуги народа», - это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас», - говорится в https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/561765254491649?__xts__%5B0%5D=68.ARCRWDPvlbHizXZwZO9IAnA5DR_tF4TQbwVaydkdYRgW0aAFy1-EiiuYW8AGr45PMDc53Ymq7QQ3Dic0NEqsVDKp1kuECZAWD2LH2Bim78rLTWZNH2EJt8hbZadyUWcO2g5XvAnHeTn2n2aOEKjLRKFh1fBNRS-3vNOCbXqbaALdheYpXtp8DfXhyYX1C1L1Gs1uzTMoRcO6RSW8MZDIRJ20NnSg4uz3eY4a1mDiaMwciSLRMNz7DKIy_TSvGHSDtJXF4fcbYneHyah9dCVOgvkJQvmKSxvaC1gn2BoMYZ1fji1ZCjAbR3vbXeCiqXgHoQ17dGGYZ7P4jeGVQCd8gA4 сообщении фракции в Facebook.
Волонтер и военнослужащий Мирослав Гай на своей странице в соцсети https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10157023998427163 призвал всех небезразличных собираться у здания Верховной Рады на митинг против законопроекта.
«Глава ВР Разумков поручил поставить в расписание заседания парламента на четверг антиукраинский законопроект №2362 «слуги народа» Бужанского, цель которого - тотальная русификация украинского образования», - утверждает Гай.
13.07.2020 13:45 Ответить
сдаётся мне, под Радой будет много мусорных баков и шин...
13.07.2020 14:01 Ответить
Закон скорее всего не примут, просто собакам нужно кинуть кость, не все так однозначно я думаю.
13.07.2020 13:45 Ответить
В целом закон не отменят, но нехорошие поправки могут внести.
13.07.2020 17:50 Ответить
Русифікація - це Геноцид будь якої нації. Русифікована людина стає дегенератом.
13.07.2020 13:47 Ответить
****, чому цей вилупок досі живий?
13.07.2020 13:55 Ответить
Бажано б перенести замість законопроекта.
13.07.2020 14:06 Ответить
Фото на заставке неправильное!
Должно быть:
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8122
13.07.2020 14:02 Ответить
Бояться кацапи нашої мови. Бо як тільки з першого класу будуть вчити діти українську, то через 50 років і духу московії в Україні не буде.
13.07.2020 14:05 Ответить
"Щойно з подачі фракції "Слуга народу" голова ВР Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на четвер антиукраїнський законопроєкт 2362 "слуги народу" Бужанського, мета якого - тотальна русифікація української освіти", - йдеться в заяві В'ятровича.

За словами колишнього очільника Інституту національної пам'яті, законопроєкт Бужанського, який вносить зміни в закони про мову і про освіту - найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича.

Він зазначив, що в разі його ухвалення перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.

"Більше того, в будь-яких школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати "декілька навчальних предметів" російською мовою. Це - шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити", - підкреслив Володимир В'ятрович.
13.07.2020 14:08 Ответить
Неймется зеленым слугам айкосов, хотят языкового Майдана.
13.07.2020 14:10 Ответить
13.07.2020 14:12 Ответить
"Вельмишановні" "слуги народу" та інші обзжопники, зробіть нарешті щось корисне для громадян України. Втопіться, наприклад. Ну дійсно, задовбали вже.
13.07.2020 14:15 Ответить
хм.. бужанскому и Ко -- Українська мова роз'єднує Україну тільки з КАЦАПАМИ !!! КРАПКА !!!
13.07.2020 14:17 Ответить
Треба називати речі своїми іменами... статус російської мови в Україні - це статус державної мови Російської Федерації в Україні і тоді вже воно виглядає дещо по іншому відносно, скажімо, статусу кримськотатарської мови в Україні.
13.07.2020 14:23 Ответить
Я проти вивчення яких би то не було предметів російською мовою. Але за вивчення російської мови як окремого предмету, однак за однієї умови - в програму має входити допит живого кацапа)
13.07.2020 14:38 Ответить
Ти не правий. Допит кацапа має відбуватися українською мовою, бо найліпші для нього тортури.
13.07.2020 15:36 Ответить
нигде больше и только в Украине каждый раз возникает вопрос о языке.
13.07.2020 14:38 Ответить
А экономикой кто нибудь заниматься будет,шестой год языки меряют,скоро до обрезания дойдут.
13.07.2020 14:43 Ответить
Какая разница в действии

https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1282618844897583104 1 ч

П*ята колона при владі зовсім не париться наслідками.Це треба зупиняти.Єдина держава-єдина мова.Крапка.А у можновладців,мова,як і вишиванка-спецодяг "на роботі".Малороси в душі,не розуміють,що вони для русні-Другий сорт,особливо,подібні до Бужанський/Дубинський/Кива тощо.
13.07.2020 14:48 Ответить
Зеленский постоянно квакал, что надо экономикой заниматься, а не языком, что патриоты отвлекают языковым вопросом от зубожиння и раскалывают народ. А сам что? Почему язык вдруг стал актуальным вместо экономики? Почему раскалывает народ? Ведь говорил же, что "какая разница". А если нет разницы, зачем вносить этот законопроект?
13.07.2020 14:49 Ответить
Мало о чём шмаркля врал ? А сейчас он по заданию у Путлера.
13.07.2020 15:07 Ответить
Цілком згоден. І Кучма, і янек могбли зробити російську другою державною. Мали певний час більшість у ВР. Але не зробили. Чому? А як ще бовдурів на вибори збирати? Ото й довбаються з тією російською. А мовної проблеми в Україні взагалі нема. У моїй російськомовній родині усі вільно володіють мовою. Включно із сином 13 років, донечкою 5 років і дружиною напівросіянкою. Тільки повний йолоп нездатний вивчити українську.
13.07.2020 14:50 Ответить
Авторов пересмотра закона про мову - просто от..здить или посадить лет на 10 за раскольническую антигосударственную работу. Придурки долбанные не понимают, что такое гос. язык? Прекрасно понимают, но, пилять, хотят прославиться и отрвать кусок в корыте пожирнее... Догадайтесь, кто платит...
13.07.2020 14:54 Ответить
слуги, ваша Зеля может и успеет сбежать в Северную Корею или в Чечню, развлекать Кадырова.. но вы в основном "в Париж отъехать" не сможете..
мову, зебилы, не трогайте..
13.07.2020 15:01 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1282634640382136323 52 мин

Наміри Зеленського скасувати вимогу про обов'язкове викладання в школах не менш ніж 80% предметів українською мовою - це остаточне переоформлення ідеологічно аморфної «Слуги народу» у політсилу з виразно проросійським вектором... Голобородько одяг російський кокошник.
13.07.2020 15:08 Ответить
Какая разніца між хохлокацапами Шуфричем,Медведчуком та жидокацапом Бужанським і кацапчиком Разумковим?
13.07.2020 15:46 Ответить
Мертвечук - таки да по маме...
13.07.2020 15:55 Ответить
Гниды бенины продолжают саботировать, вставлять палки в работу ВР, а блазень не реагирует, наоборот, молча поддерживает беню.
13.07.2020 15:48 Ответить
https://twitter.com/compdemon
https://twitter.com/compdemon @compdemon

А є вже заява мовного обмудка щодо законопроекту Бужанського, який оперативно внесли на розгляд?
13.07.2020 15:54 Ответить
Когда граждане поймут, какое зло несли, несут и будут нести маланские стране -
ОНА ВОЗРОДИТСЯ...
13.07.2020 15:58 Ответить
Не найдётся кто -нибудь грохнуть этого Бужанского!! Надоел своими визгами и писками про ватную русню!!
13.07.2020 16:37 Ответить
Ворогів України треба знищувати.Досить їх терпіти на шиї народу.
13.07.2020 16:37 Ответить
Этим кухработникам, бездомным, сторожам и просто дебилам от слуг народа, что больше нечем заняться????
13.07.2020 16:47 Ответить
Протягивание Разумковым изменений в языковый закон - это его первый согласованный проект с ОПЗЖ и частью депутатов "от Коломойского", которые видя его следующим кандидатом на президентский пост. Начинает вскрываться вся эта комбинация задуманная Коломойским.
13.07.2020 17:42 Ответить
Корниенко с Арой и другими слугами айкосов деваться некуда -их властелин Путин дал приказ.
13.07.2020 18:15 Ответить
 
 