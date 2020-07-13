"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко

Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" предлагает Верховной Раде включить в повестку дня законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко 13 июля во время Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От нашей фракции есть просьба: законопроект №2362 - это о переходе русскоязычных школ на украинский язык - обязательно включить в повестку этой недели. Опять же, мы не знаем, сможем ли мы работать в штатном режиме, но есть просьба: он сейчас немного ниже продвинулся, то есть на сентябрь, но в сентябре это уже должно происходить. Законопроект №2362 просим подвинуть на эту неделю ", - сказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Языковой омбудсмен Креминь: Аваков выступает на украинском, но может использовать любой язык. Его "роль очень важна для современной истории" страны

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.