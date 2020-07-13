РУС
Зеленский: Законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.

По словам главы МВД, в частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, созданных водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также с легкостью избежания ими ответственности.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, устроенная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (3445) ДТП (7732) законопроект (3272) Зеленский Владимир (21647)
Топ комментарии
+18
"Надо просто перестать бухать!!" - (с.) Вазелин Шестой.
13.07.2020 13:27 Ответить
+18
13.07.2020 13:38 Ответить
+14
у ішака пєрєдоз, він забув, що сам відмінив уголовну відповідальність за порушення пдд в п'яному стані.
13.07.2020 13:27 Ответить
а он был в состоянии наркотического а не алкогольного опьянения
13.07.2020 13:27 Ответить
Зеленский ветировал закон об уголовной ответственности за вождение в пьяном виде


не далее как две недели назад....

Зеленскому иногда часто всегда лучше молчать, чем говорить
13.07.2020 13:40 Ответить
наш прєкрасний нарід навіть з реально зловісних речей вміє зробити курвий водевіль і бурлеск - Ю. Камаєв
13.07.2020 13:49 Ответить
ОН всегда в состоянии наркотического опьянения, а

водитель был пьян....
13.07.2020 13:41 Ответить
Он смотрю сейчас Скобееву. Там кацапы глотку рвут что Мендель беременна и это не хвейк ...
13.07.2020 13:27 Ответить
Так хай мєндєль поїде і сама ім роскаже
13.07.2020 13:28 Ответить
Та и хрен с той Мендель,хай хоть от Авакова забеременеет или от Нельсон Мандела! Кацапы пусть за Хабаровск переживают!
13.07.2020 13:30 Ответить
Они уверяют что от Вовы, и у Ленки был не коронавирус а нервный срыв, и якобы травилась...
13.07.2020 13:30 Ответить
В двоем травились? Коксом?)))
13.07.2020 13:33 Ответить
Зеля поздно пришел от Мендель и решил отмазаться, что бухал... И Ленка опрометчиво сказала "Ану дыхни!". А Зе не бухал, он курил...
13.07.2020 14:55 Ответить
********* уверяют свое быдло что подобных скандалов в Орде не было после Скуратова.

Если бы там были не шестерки Килинкаровы, Гордеи Беловы а я то я бы напомнил про съемки крепкой семьи Путиных в гостиничном номере, их развод, слухи о Кабаевой.
13.07.2020 13:35 Ответить
А им какая разница? Единственный человек, кого это касается - Елена Зеленская. Был бы Зеля холостой - не было бы проблем вааще никаких.
13.07.2020 13:36 Ответить
Звичайно, вони краще знають, бо Мєндель - це кагебешна Мата Харі.
13.07.2020 14:12 Ответить
у ішака пєрєдоз, він забув, що сам відмінив уголовну відповідальність за порушення пдд в п'яному стані.
13.07.2020 13:27 Ответить
"Надо просто перестать бухать!!" - (с.) Вазелин Шестой.
13.07.2020 13:27 Ответить
штрафы не помогут, когда человек выпил ему пофиг на штрафы. лучше бы сделали дороги с разделителями
13.07.2020 13:28 Ответить
а ещё лучше - для каждой машины свою отдельную дорогу в форме туннеля
13.07.2020 13:53 Ответить
Пока кровью не умоемся или в полном составе члены семей судей ,депутатов,и ТД не станут жертвами пьяных, не начнут шевелится!!!!
13.07.2020 13:29 Ответить
так вислюк совсем недавно заветировал уголовную ответственность за вождение в пьяном виде
13.07.2020 13:29 Ответить
Банальная болтовня.
13.07.2020 13:31 Ответить
Знову він нанюханий......
13.07.2020 13:33 Ответить
вгашений
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 2150
13.07.2020 14:35 Ответить
Редактор дистанційно в Рязані вчився? За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона, це як?
13.07.2020 13:36 Ответить
Гугл-транслейт
А вычитывать то ли лень, то ли некому.
13.07.2020 13:37 Ответить
Нема сечі таке зрозуміти
13.07.2020 13:44 Ответить
13.07.2020 13:38 Ответить
Миша Ефремов перестал читать стихи про Путлерскую банду по простой причине,его пьного затащили в машину из кабака,потом ФСБшник сел за руль и протаранил машину какого то водилы,потом Мишу усадили за руль,кобы Миша завалил чувака...а дальше дело техники...Мише светит 12 лет...
13.07.2020 13:44 Ответить
Штрафи це заробіток для держави, вони ніяк не стимулюють додержання правил окремими особами, ті хто розуміє що це небезпечно, ті не їздять під впливом алкоголю, або наркотиків, але це жила для заробітку поліції, чим більша міра покарання тим більше взятки. Якби система працювала, то і порушників було б менше, але це все комплексне, не може один орган працювати бездоганно, а інший погано.
13.07.2020 13:45 Ответить
По словам главы МВД, в частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности .

Никакие штрафы не подействуют , только тюрьма и надолго сможет помочь ситуации .
13.07.2020 13:52 Ответить
Начинать надо с введения уголовной ответственности за пьяное вождение вообще, даже если никто не погиб и не пострадал. Неужели это властям не понятно?
13.07.2020 13:54 Ответить
да вы что, а рейтинг Зеленского ?

"украинский мудрый нарид" его не поймет
13.07.2020 14:03 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/3/7257995/ Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ 2020

Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 7338
13.07.2020 14:06 Ответить
13.07.2020 14:33 Ответить
Непоняла
Янелох відмінив кримінальну відповідальність водіям-алкашам. А зараз вже передумав? Тут зебільний троль fnin так відмазував п'яниць за кермом та називав їх просто правопорушниками і шо це все мартишкіна праця виявилася?
13.07.2020 14:10 Ответить
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 2765
13.07.2020 14:15 Ответить
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 9449
13.07.2020 14:16 Ответить
Маразм? Так йому лише 42 рочки.Вова, паління айкосів шкідливе для здоров'я.
13.07.2020 14:20 Ответить
На самом деле этим водителям насрать на размер штрафов, вот если оно жрет наркому, садится бухте за руль, там же мозга то нет, какая для них разница - каков размер штрафа.
13.07.2020 14:35 Ответить
Саме тому має бути кримінальне покарання (щоби мав судимість) і бажано з конфіскацією авто. А ДТП у стані сп'яніння, прирівняти по санкції до умисних злочинів. Збив на смерть, значить як за умисне вбивство. Двох? Значить аж до довічного!
13.07.2020 14:40 Ответить
Той випадок коли спочатку скасовуєш кримінальну відповідальність за керування в нетверезому стані, а після подібних трагедій не знаєш що сп#здіти....
13.07.2020 14:35 Ответить
ЭТАПЫ "БУРНОЙ" ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗеЗИДЕНТА
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.07.2020 06 ИЮЛЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12:08 Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.
13.07.2020 14:39 Ответить
оно мне противен.
13.07.2020 14:39 Ответить
Це чмо живе рейтингами. Побачило, що бидлота яка звикла бухими їздити в неті обурюється - скасувало кр.відповідальність. Тепер бачить, що після кожного такого ДТП, його гниду згадують у негативі і знову крутиться, як вуж на пательні...
13.07.2020 14:43 Ответить
Щодо авакова. Звісно, що ти за збільшення адмін.штрафів. За адмінку простіше твоїм підлеглим хабарі брати!
13.07.2020 14:44 Ответить
при порошенко не приняли закон об уголовке за пьяное вождение.
виноват порошенко.
13.07.2020 15:25 Ответить
Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий - Цензор.НЕТ 9024
13.07.2020 16:03 Ответить
брехня. ввёл, приостаовил, теперь снова вводит.
при порошенко не приняли.
порошенко виноват.
13.07.2020 21:27 Ответить
 
 