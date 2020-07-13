Зеленский: Законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.
По словам главы МВД, в частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП.
Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, созданных водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также с легкостью избежания ими ответственности.
"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, устроенная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.
не далее как две недели назад....
Зеленскому
иногда частовсегда лучше молчать, чем говорить
водитель был пьян....
Если бы там были не шестерки Килинкаровы, Гордеи Беловы а я то я бы напомнил про съемки крепкой семьи Путиных в гостиничном номере, их развод, слухи о Кабаевой.
А вычитывать то ли лень, то ли некому.
Никакие штрафы не подействуют , только тюрьма и надолго сможет помочь ситуации .
"украинский мудрый нарид" его не поймет
Янелох відмінив кримінальну відповідальність водіям-алкашам. А зараз вже передумав? Тут зебільний троль fnin так відмазував п'яниць за кермом та називав їх просто правопорушниками і шо це все мартишкіна праця виявилася?
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.07.2020 06 ИЮЛЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12:08 Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.
виноват порошенко.
при порошенко не приняли.
порошенко виноват.