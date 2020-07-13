Зеленский: Законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.

По словам главы МВД, в частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, созданных водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также с легкостью избежания ими ответственности.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, устроенная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.

