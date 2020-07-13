Индия передала Украине 50 тыс. капсул препарата для борьбы с COVID-19, - Минздрав

Украина, в качестве гуманитарной помощи, получила от Индии партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тыс. пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это средство внесено в отечественный протокол лечения и наши больницы, которые признаны опорными в борьбе с COVID-19, очень заинтересованы в том, чтобы его получить. Этой партии хватит для того, чтобы пролечить около 5 тыс. пациентов", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Посол Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи отметил, что в случае необходимости могут быть дополнительные поставки этого средства.

"Вопрос здравоохранения - вопрос национальной безопасности. Когда мы получили запрос от Украины, то решили помочь. Если он (препарат. - Ред.) Вам пригодится, то мы готовы помогать еще", - отметил Сатпатхи.

Также читайте: Индия заняла третье место в мире по числу заболевших COVID-19, опередив Россию