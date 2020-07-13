РУС
Индия передала Украине 50 тыс. капсул препарата для борьбы с COVID-19, - Минздрав

Украина, в качестве гуманитарной помощи, получила от Индии партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тыс. пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это средство внесено в отечественный протокол лечения и наши больницы, которые признаны опорными в борьбе с COVID-19, очень заинтересованы в том, чтобы его получить. Этой партии хватит для того, чтобы пролечить около 5 тыс. пациентов", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Посол Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи отметил, что в случае необходимости могут быть дополнительные поставки этого средства.

"Вопрос здравоохранения - вопрос национальной безопасности. Когда мы получили запрос от Украины, то решили помочь. Если он (препарат. - Ред.) Вам пригодится, то мы готовы помогать еще", - отметил Сатпатхи.

+3
Цей препарат вже можна купити в Епіцентрі?))
показать весь комментарий
13.07.2020 13:41 Ответить
+2
это и есть тамифлю
показать весь комментарий
13.07.2020 13:41 Ответить
+1
Сильнее Тамифлю?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:39 Ответить
Да, действительно. Залежи с 2009-го до сих пор распихивают?
13.07.2020 15:56
показать весь комментарий
13.07.2020 15:56 Ответить
по чем будет стоить?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:45 Ответить
Боже сохрани ... я бы не советовала использовать никакие препараты или защитные средства из Индии ...
во-первых, у них огромное количество инфицированных и больных, во-вторых, там такая антисанитария !!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 13:54 Ответить
Тем не менее Индия экспортирует очень много лекарств. Мне уже раза 3 назначали курсы Индийских антибиотиков. почему то мощные антибиотики производят там.
13.07.2020 16:06
показать весь комментарий
13.07.2020 16:06 Ответить
Коли сама Індія стрімко зайняла третє місце в світі по захворюваності
13.07.2020 13:57
показать весь комментарий
13.07.2020 13:57 Ответить
Індія передала Україні 50 тис. капсул препарату для боротьби з COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4626
13.07.2020 13:59
показать весь комментарий
13.07.2020 13:59 Ответить
Дивлячись які таблетки передала. Якщо фіолетові з білим, то вони гарно від всього допомогають. А якщо знов зелененькі як минулого разу, то це таке.
13.07.2020 13:59
показать весь комментарий
13.07.2020 13:59 Ответить
дожились...уже индия нам помагает...
13.07.2020 14:08
показать весь комментарий
13.07.2020 14:08 Ответить
Хм... США Україні допомога, чому тебе так напрягла допомога Індії? США по ВВП (по паритету покупательной способности (ВВП по ППС)) на першому місці, Індія на 3-му.. Одна із великих держав оже собі дозволити допомогу "середнячку".
13.07.2020 19:21
показать весь комментарий
13.07.2020 19:21 Ответить
на душу населения там, в Индии, такой ВВП, что до Украины в реальности им еще очень далеко. Большинство в Индии бы завидовало условиям жизни в Украине, так что нечего бiдкатись(национальная болезнь большинства украинцев вечно плакаться и ныть о своей тяжелой судьбе, болезнь не очень симпатичная, мягко говоря), знаю о чем пишу.
13.07.2020 21:27
показать весь комментарий
13.07.2020 21:27 Ответить
я не бідкаюсь... це порохоботи завжди в "...упі"
13.07.2020 22:28
показать весь комментарий
13.07.2020 22:28 Ответить
Надо на моносброде опробовать сначала
13.07.2020 14:34
показать весь комментарий
13.07.2020 14:34 Ответить
Потрібно поекспериментувати на країні "третього світу"....
13.07.2020 15:16
показать весь комментарий
13.07.2020 15:16 Ответить
Это тамифлю, на нас уже испытан.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:57 Ответить
Обычный тамифлю, в Беларуси, например, производится под торговой маркой «Флустоп».
13.07.2020 21:24
показать весь комментарий
13.07.2020 21:24 Ответить
 
 