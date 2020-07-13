Комитет Рады срочно собрался на заседание для устранения коллизии из проекта постановления о местных выборах
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проведет внеочередное заседание для внесения изменений в проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".
Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко 13 июля во время Согласительного совета парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно постановления об объявлении выборов, действительно, потому, что у нас изменился немного порядок рассмотрения законопроектов, нам нужно срочно собрать наш комитет, он уже собирается, насколько я понимаю... Нам надо добавить туда выборы в районные советы, потому что они упущены, и действительно могла бы произойти коллизия", - сказал он.
В свою очередь член профильного комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") в комментарии журналистам уточнил, что срочное заседание комитета состоится за 20 минут до внеочередного заседания парламента, которое начнется в 14:00.
"Что сейчас делают "Слуги народа" - они нашли все же свою неконституционную норму, они поняли, что ошиблись, и не может Верховная Рада не назначить очередных выборов (в райсоветы - ред.). ...И сегодня перед заседанием Верховной Рады срочно, за 20 минут до начала заседания, за 20 минут до начала рассмотрения первого вопроса о назначении выборов, на комитете предлагают изменить постановление о назначении выборов", - отметил Лозинский.
Он обратил внимание, что на сегодняшний дерь в документе о проведении местных выборов были указаны только Киевсовет и облсоветы, таким образом "абсолютно неконституционно делегируя ЦИК полномочия назначать выборы в новых районах, которые еще не созданы, еще не проголосованы, и в громадах, которые также должны назначаться Верховной Радой, а не ЦИК".
Как сообщалось, на внеочередном заседании 13 июля Рада планирует рассмотреть проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".
Речь идет лишь об одном, самом важном: о восстановлении доверия. Сумеет ли Владимир Александрович Зеленский восстановить доверие к себе? Миллионы украинских граждан всё еще надеются. Захочет ли он это сделать?
Возможно ли это? Думаю, возможно. Цена - высокая. Окружить себя не комплиментарными людьми, известными народу не по участию в спектаклях «Квартала 95».
Легко быть президентом в стране традиционно существующей диктатуры. Где страх перед властью и категорическое послушание - гражданская доблесть. И очень трудно, тяжело быть президентом в стране, где предшественники оставили развалины государственности и экономики. Но - возможно. Поскольку Украина богата умными, честными профессионалами, не взыскующими президентской ласки. Готовыми служить отечеству, а не президентской рати.
Есть ли у нас шансы быть понятыми нашим избранником? По-видимому, уже нет. Помните у Беранже: «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» Увы, ни дороги, ни сладких сновидений. Сценический образ киношного президента исчерпан. Остался актер, уставший, не уверенный в себе, раздражающийся от критических замечаний. Избегающий общаться с теми, кто совсем недавно были его благодарными зрителями.
Когда-то, в свои молодые тюремные годы я написал стихотворение «Протагонист». В переводе на французский оно вышло в антологию мировой поэзии.
Так сыро и промозгло В этом акте. Слезятся декорации, Но длится действо, Где я протагонист. Моя маска тревожит Впадинами глазниц, Опавшим ртом, Белизной. Заворожены люди Моей игрой, Голосом, Жестами, Искренностью Протагониста. Эллины! Стенайте, Проливайте наземь вино, Ужасайтесь: Я играю себя самого, Одинокую Ио Под слепящим жалом судьбы, Весь театр Вашей унылой жизни. Не бойтесь сочувствовать Добру - Это только театр, Катарсис. Закончится действо - И вы вернетесь В сегодня, К обыденному реквизиту Повседневности. И только тогда Оставшись один, Я признаюсь себе В слабости, В том, Что протагонисту Не нужна маска. Я нарушил правила: Это было лицо.
Текст 1976 года. Там же в лагере, его редактировал Иван Алексеевич Свитлычный. Понимаю, я пережил самого себя. Не было тогда ни Украины, ни ее президентов.
И вообще, текст не о Зеленском. О его антиподе. О том Зеленском, который, к сожалению, Протагонистом не станет.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572876970076629&set=a.240538336643829&type=3 Семен ГЛУЗМАН
