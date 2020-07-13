Комитет Рады срочно собрался на заседание для устранения коллизии из проекта постановления о местных выборах

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проведет внеочередное заседание для внесения изменений в проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко 13 июля во время Согласительного совета парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно постановления об объявлении выборов, действительно, потому, что у нас изменился немного порядок рассмотрения законопроектов, нам нужно срочно собрать наш комитет, он уже собирается, насколько я понимаю... Нам надо добавить туда выборы в районные советы, потому что они упущены, и действительно могла бы произойти коллизия", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко о подготовке "Слуги народа" к местным выборам: Зеленский - наш духовный лидер, советуемся с ним по кандидатурам в мэры

В свою очередь член профильного комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") в комментарии журналистам уточнил, что срочное заседание комитета состоится за 20 минут до внеочередного заседания парламента, которое начнется в 14:00.

"Что сейчас делают "Слуги народа" - они нашли все же свою неконституционную норму, они поняли, что ошиблись, и не может Верховная Рада не назначить очередных выборов (в райсоветы - ред.). ...И сегодня перед заседанием Верховной Рады срочно, за 20 минут до начала заседания, за 20 минут до начала рассмотрения первого вопроса о назначении выборов, на комитете предлагают изменить постановление о назначении выборов", - отметил Лозинский.

Он обратил внимание, что на сегодняшний дерь в документе о проведении местных выборов были указаны только Киевсовет и облсоветы, таким образом "абсолютно неконституционно делегируя ЦИК полномочия назначать выборы в новых районах, которые еще не созданы, еще не проголосованы, и в громадах, которые также должны назначаться Верховной Радой, а не ЦИК".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении местных выборов

Как сообщалось, на внеочередном заседании 13 июля Рада планирует рассмотреть проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".