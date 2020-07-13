На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти полностью заполнены пациентами с COVID-19: область нуждается в кислородных концентраторах, - ОГА
На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти на 90% заполнены пациентами с COVID-19 и срочно нуждаются в значительном количестве кислородных концентраторов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что интенсивный прирост больных коронавирусной инфекцией в Закарпатской области медики фиксируют в течение последних трех недель.
"Например, 10 июля было зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19, вчера - 69, а уже сегодня имеем статистику 79 новых пациентов", - уточнили в пресс-центре.
По информации ОГА, пока область больше всего нуждается в кислородных концентраторах, которые насыщают организм больного кислородом.
"На сегодняшний день 40 таких аппаратов необходимы для медицинских учреждений второй и третьей волны. В среднем 10-литровый кислородный концентратор стоит 40 тыс. грн", - добавили в ОГА.
В пресс-центре также уточнили, что больницы первой волны, а это преимущественно учреждения областного подчинения, на сегодняшний день почти на 100% обеспечены такими аппаратами, их приобрели за средства областного бюджета.
"А больницы второй и третьей волны - преимущественно районного подчинения - должны закупать такие аппараты за свой счет. Пока не все заведения законтрактовали пакет COVID-19 и не имеют денег на приобретение кислородных концентраторов", - добавили в ведомстве.
Областная власть обратилась к волонтерам и меценатам с просьбой помочь в закупке кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.
и вот вдруг ... , а денежки на Covid-19 уже разтренькали ...
Тогда политика власти становится понятной, когда нет 300 миллионов $ на медицыну по борьбе с короновирусом на спасение людей, зато есть 10 миллирд. $ ежегодно на цели не касающиеся народа, а чисто коррупционные на дороги с откатами обязательно, когда в Европе дороги платные, как и любой товар и строит частник, на % которых не одна страна не платит, на обязаловку платить из бюджета за зе э/э, сейчас хотят обложить налогом пайщиков, вместо того, что бы дать им работать , создать условия, а не власть занимается рейдерством и приватизацией, уже не говоря, что как в Европе прежде, чем снимать налоги государство вкладывает в сельское хозяйство, разумные кредиты + 2-3 % уровня девальвации, потому у нас страна будет бедная и рабская.
Потому, что власть безответственна перед народом,они обкрадывают его и ненавидят потому ч о боятся народного суда, крадут все в том числе права и свободы, экономику, мало того это власть авторитарная, ни прислушивается к нуждам населения и оставляет без средств существования.