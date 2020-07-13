У 11 сотрудников Львовского областного лабцентра выявили COVID-19, 6 из них госпитализированы, - директор центра Когут

У работников Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины диагностировали коронавирусную инфекцию. Шесть работников госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, еще пятеро на самоизоляции.

Как сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной больницы Наталья Тимко, госпитализированы шестеро работников областного лабораторного центра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня в инфекционной больнице на амбулаторном лечении находится шесть работников областного лабораторного центра. Их состояние - средней тяжести. За предыдущий период у нас фиксировались единичные случаи, в основном ранее на коронавирусную инфекцию болели работники городского отдела Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины. Две работницы, среди которых и заведующая городского отдела, к сожалению, умерли", - отметила Тимко.

Директор Центра Олег Когут отметил, что еще у 5 инфицированных нет симптомов коронавируса и они находятся на самоизоляции.

Когут заверяет, что работники, у которых обнаружили COVID-19 заразились в быту, они не имели отношения ни к отбору проб, ни к проведению ПЦР-исследований.

"Среди тех, кто попал в больницу, к счастью, тяжелых больных нет. Их состояние средней тяжести. Есть и работники, у которых обнаружили коронавирус, но у них нет никаких симптомов. Таких, если не ошибаюсь, пять. Они находятся на самоизоляции. Сегодня снова сдавали биоматериал на ПЦР-исследования. Ждем результатов", - говорит Когут.