5 393 28

Фигурантке "дела Шеремета" Дугарь изменили меру пресечения и разрешили снять электронный браслет

Фигурантке

Подозреваемой по делу убийства Павла Шеремета Яне Дугарь суд изменил меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

С нее сняли территориальные ограничения и сегодня, 13 июля, снимут электронный браслет.

Дугарь теперь сможет свободно передвигаться без территориальных ограничений.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также читайте: Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами.

суд (25195) электронный браслет (21) Дугарь Яна (126)
Топ комментарии
+31
снять ограничения и браслет, т.е. факитчески - подтвердить ее невиновность..
а как шмаркля и прочая власть, да и зебилы орали в прошлом году, обвиняя её в "убийстве"
показать весь комментарий
13.07.2020 14:45 Ответить
+28
а теперь в ЕСПЧ на нарушение прав и свобод. Продержали просто так потому что кто то захотел.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:42 Ответить
+26
Фігурантці "справи Шеремета" Дугарь змінили запобіжний захід і дозволили зняти електронний браслет - Цензор.НЕТ 4939
показать весь комментарий
13.07.2020 15:13 Ответить
а теперь в ЕСПЧ на нарушение прав и свобод. Продержали просто так потому что кто то захотел.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:42 Ответить
де прапорець загубив , га ?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:47 Ответить
к тебе прапорець приклеился
показать весь комментарий
13.07.2020 15:11 Ответить
кремлеботик , давай додому . Нумо хутенько.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:14 Ответить
ты так возбудился кацап, что освободили Дугарь?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:15 Ответить
де прапорець , падло , га
показать весь комментарий
13.07.2020 15:17 Ответить
ошибок наделало кацапа
показать весь комментарий
13.07.2020 15:19 Ответить
Ти тут не бикуй. Людина вірно сказала. У тебе є якісь претензії по тексту?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:21 Ответить
кремлеботiк , як справи
показать весь комментарий
13.07.2020 15:25 Ответить
Вспомнило как зовут твоего фюрера, руснявое?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:36 Ответить
Слава Богу😊 ли
показать весь комментарий
13.07.2020 14:48 Ответить
А вот теперь иск в ЕСПЧ - хай зесрань платит высокой коммуналкой за зрелище)ну не зебени же заплатят
показать весь комментарий
13.07.2020 14:50 Ответить
Вітаю Яну
показать весь комментарий
13.07.2020 14:56 Ответить
включили передачу "все взад"
показать весь комментарий
13.07.2020 15:00 Ответить
Потихоньку начинают сливаться..
показать весь комментарий
13.07.2020 15:01 Ответить
Чи надовго ....А хто відповість за безпідставні обвинувачення ?
Поки синок авакяна гуляє по клубах під охороною поліції, патріотів по тюрмах совають.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:05 Ответить
Винуватці - це препіздєнт Зеленський і ахкакойміністр Аваков.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:08 Ответить
Не айкакойміністр, а постать в ******** історії України. Сам мовний омбудсмен Кремінь це сказав, не я. І не просто постать, а видатна. Гордитись треба.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:22 Ответить
Треба додавлювати цю зелену нечисть!
показать весь комментарий
13.07.2020 15:06 Ответить
Браслет перецепит Авакову и содрать с него компенсацию в несколько миллионов!
показать весь комментарий
13.07.2020 15:06 Ответить
Ну там ж неозброєним оком видно, що на відео інша жінка - вона товстіша за Дугар і не має величезного татуювання на руці!
показать весь комментарий
13.07.2020 15:09 Ответить
Ця худіша, той вищий, не с права а якесь варево баби Йожки.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:25 Ответить
Дугар 100% невинувата але ж система мучить її до сьогоднішнього дня!! Хто буде відповідати ?? Слідчі Аваков чи ЗЕнаркоша??
показать весь комментарий
13.07.2020 15:23 Ответить
При Союзі ЗЕнаркоша міг би відповідати зща дармоїдство.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:28 Ответить
за дармоїдство.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:30 Ответить
Поздравляю!
показать весь комментарий
13.07.2020 21:07 Ответить
 
 