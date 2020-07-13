Фигурантке "дела Шеремета" Дугарь изменили меру пресечения и разрешили снять электронный браслет

Подозреваемой по делу убийства Павла Шеремета Яне Дугарь суд изменил меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

С нее сняли территориальные ограничения и сегодня, 13 июля, снимут электронный браслет.

Дугарь теперь сможет свободно передвигаться без территориальных ограничений.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами.