МВД призывает Раду поддержать законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде

Срочность принятия законопроекта вызвана количеством нарушений и ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В течение 6 месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 ДТП, из которых 11 200 - с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 1 482 человека погибли и 13 909 получили травмы. В указанный период 2 110 ДТП совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В 632 случаях люди пострадали, 50 человек погибли, 857 травмированы", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии данный законопроект вводит админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года, и на других лиц - наложение штрафа в размере 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с возмездным изъятием транспортного средства или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства. Также законопроект увеличивает штрафы за покидание места ДТП и уменьшает возможности виновникам таких аварий избегать ответственности за содеянное.

"Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", - отметил министр внутренних дел.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен.

