МВД призывает Раду поддержать законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде
Срочность принятия законопроекта вызвана количеством нарушений и ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В течение 6 месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 ДТП, из которых 11 200 - с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 1 482 человека погибли и 13 909 получили травмы. В указанный период 2 110 ДТП совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В 632 случаях люди пострадали, 50 человек погибли, 857 травмированы", - сказал глава МВД Арсен Аваков.
Министр внутренних дел отметил, что за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии данный законопроект вводит админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года, и на других лиц - наложение штрафа в размере 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с возмездным изъятием транспортного средства или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства. Также законопроект увеличивает штрафы за покидание места ДТП и уменьшает возможности виновникам таких аварий избегать ответственности за содеянное.
"Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", - отметил министр внутренних дел.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен.
Стаття 286 КК. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом... ч.3 ... якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
А в данному випадку мова про те, коли ніякого ДТП п'яний не скоїв, а просто за рух у нетверезому стані.
Если чего - то я не водитель. И даже прав не имею.
Стаття 15 КК. Замах на кримінальне правопорушення
1. Замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
Стаття 68. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті
3. За вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Стаття 115. Умисне вбивство
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Так что в описанном тобой случае ты получишь от 7 до 10 лет.
Посмотрите статистику
из 1480 богибших, 50 в аквариях с бухими
Из 72 000 аварий, 1200 с бухариками
Это же мизер
97% аварий это трезвые
Но 97% аварий и смертей, это трезвые. Бухие 3% неполных.. С учётом того, что бухих за рулём дохрена - вывод однозначен, ездят они аккуратнее и меньше попадают в аварии
Причина аварийности видно совсем в другом, а не в пьяни...
І наш чесний суд признає цей факт, і забуває що він втік з місця ДТП і олені свідки взявши гроші вже нічого не памятають..
Або лікарі які освідчують щось натуплять з аналізами і вже не дійсні і знову в статистику як тверезі
Сел за руль - щетай убивца! Так думает каждый закоренелый пешкодрал.
І в статистику вони попадають як тверезі
Паритет, аднака, выходит.
https://socportal.info/ru/news/v-kieve-na-kurenevke-lob-v-lob-stolknulis-dva-tramvaya/ были пьяные, превысыли скорость
от превышения скорости происходит 30% аварий - НО 70% АВАРИЙ ПРОИСХОДЯТ НА СКОРОСТИ ДО 20 КМ/ЧАС
так может как раз жестко *бать тех, кто совершает аварии трезвыми на малой скорости? и вообще где логика в этой всей *уйне?
решили нашими штрафами наполнить бюджет? а может козлы уберут сначала коррупцию из таможни и налоговой?
президент прячет свою мочу от анализа - а легалайза нет. какое-то королевство кривых зеркал.
если миссия Зеленского взорвать мозг (что не делает дурак, всё он делает не так), то всё он справился, пусть уходит нах