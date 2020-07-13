РУС
МВД призывает Раду поддержать законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде

Срочность принятия законопроекта вызвана количеством нарушений и ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В течение 6 месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 ДТП, из которых 11 200 - с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 1 482 человека погибли и 13 909 получили травмы. В указанный период 2 110 ДТП совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В 632 случаях люди пострадали, 50 человек погибли, 857 травмированы", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии данный законопроект вводит админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года, и на других лиц - наложение штрафа в размере 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с возмездным изъятием транспортного средства или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства. Также законопроект увеличивает штрафы за покидание места ДТП и уменьшает возможности виновникам таких аварий избегать ответственности за содеянное.

"Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", - отметил министр внутренних дел.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция в течение выходных закрыла 42 ночных клуба и 101 заведение общепита, нарушавших правила карантина, - МВД. ВИДЕО

Аваков Арсен (3445) ВР (29385) ДТП (7732) законопроект (3272) МВД (9343)
+5
"Министр внутренних дел отметил, что за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии данный законопроект вводит админарест на 10 суток" - - 10 суток Карл!!! Ну теперь действительно все сильно испугаются))) Да 10 лет тюрьмы надо давать, чебурек ты, а не 10 суток!!
13.07.2020 15:14 Ответить
+5
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.07.2020 06 ИЮЛЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12:08 1190Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
13.07.2020 15:16 Ответить
+4
Очередное очковтирание!!
13.07.2020 15:11 Ответить
Очередное очковтирание!!
13.07.2020 15:11 Ответить
Предлагают, предлагают, а зеленым сатанистам это неважно, они ничего не предпринимают. Уроды. Потому что сами пьяными катаются.
13.07.2020 15:16 Ответить
"Министр внутренних дел отметил, что за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии данный законопроект вводит админарест на 10 суток" - - 10 суток Карл!!! Ну теперь действительно все сильно испугаются))) Да 10 лет тюрьмы надо давать, чебурек ты, а не 10 суток!!
13.07.2020 15:14 Ответить
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.07.2020 06 ИЮЛЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12:08 1190Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
13.07.2020 15:16 Ответить
Бо сам не зможе більше їздити в Теслі.)))
13.07.2020 15:18 Ответить
З 72 394 ДТП - 2 110 водіями в нетверезому стані, це 3%. Згідно такої статистики особисто в мене більше питання до тверезих водіїв і чортів у погонах.))
13.07.2020 15:17 Ответить
Вчерашний случай в Киеве на Старообуховской трассе, где погибла на ровном месте почти вся семья, тоже будет наказываться тремя годами лишения прав? Верхи для себя закон пишут, потому что часто сами под шафе ездят? Суки, лишение прав пожизненно и садить на большие сроки.
13.07.2020 15:17 Ответить
Не, это уже создание ДТП с погибшими и отягчающим в виде пьяного состояния - это всегда было и есть уголовная ответственность.

Стаття 286 КК. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом... ч.3 ... якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

А в данному випадку мова про те, коли ніякого ДТП п'яний не скоїв, а просто за рух у нетверезому стані.
13.07.2020 18:30 Ответить
А тет снова "от нуля"? Нарід понятия не меет, что это издевательство. Я сочувствую происшествию, смертям, но уши пухнут от обвинений "нетревзвого водителя с 0,1 промилле в крови". Сделайте с 0,3, как в мире и прекратите эти заработки на крови!!! И потом - хоть расстрел.
Если чего - то я не водитель. И даже прав не имею.
13.07.2020 15:18 Ответить
Абсолютно согласен,но минимум надо поднять до 0,5 как в Германии и в путь,за превышение сажать,а авто с аукциона.Только вот беда,никому не выгодно это,сразу "реформированная полиция" разбежиться!
13.07.2020 15:54 Ответить
С 0.2 унас. Но надо 0.4-0.5 ящетаю.
показать весь комментарий
Потому что если не от нуля,, алкаши начинают считать дозу, а на пьяную голову это плохо получается. В Беларуси просто: если прибор показал больше, чем ошибка, 3 года без прав и после пересдача. Никаких вторых разов.
показать весь комментарий
Так а хто ж прийняв цього року закон про відміну кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді і, таким чином, послабив відповідальність? І хто на початку липня підписав цей закон?
показать весь комментарий
И правильно сделал. Нельзя сажать до совершения ДТП. Но и нельзя отмазывать после... как Зайцеву
показать весь комментарий
Зайцева кажись получила свою десяточку. А Дронов свою - хоть его и отмазывали в полный рост.
показать весь комментарий
Без ДТП ніхто і не саджав! Кримінальна відповідальність саме за водіння в нетверезому стані (без ДТП) полягала в більших штрафах і позбавленні прав на термін до 3 років!
показать весь комментарий
зайцева на курорте, ежедневные солнечные ванны, массажи кунилингусы и лангусты.
показать весь комментарий
Следуя твоей логике, если я взял ствол, и иду кого то убивать, то задерживать и судить (покушение на убийство) меня нельзя, до совершения оного.
показать весь комментарий
Так оно и есть. Носить оружие - право свободного человека
показать весь комментарий
Интересная концепция. Вот я в тебя стреляю, но мажу. Состава преступления нет. Я ведь свободный человек, куда хочу - туда и стреляю. Правильно?
показать весь комментарий
Ошибаетесь. Это будет называться законченное покушение на убийство.

Стаття 15 КК. Замах на кримінальне правопорушення
1. Замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Стаття 68. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті
3. За вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Стаття 115. Умисне вбивство
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Так что в описанном тобой случае ты получишь от 7 до 10 лет.
13.07.2020 18:37 Ответить
Дорогой мой, я это знаю. Ты это Нино объясни.
показать весь комментарий
Хотелось бы услышать мнение петра аликсеича и юрия виталича.
показать весь комментарий
Май терпіння - дочекайся нової порції плівок Деркача.
показать весь комментарий
Порох высказал свое мнение подписав Закон о криминализации "пьянки за рулем", точно так как и клован отменив его.
показать весь комментарий
***, развели панику с бухарями на пустом месте!!!
Посмотрите статистику
из 1480 богибших, 50 в аквариях с бухими
Из 72 000 аварий, 1200 с бухариками
Это же мизер
97% аварий это трезвые
13.07.2020 15:33 Ответить
Я до прочтения этой статьи, до сегодня думал - бухие это ужас и страх..
Но 97% аварий и смертей, это трезвые. Бухие 3% неполных.. С учётом того, что бухих за рулём дохрена - вывод однозначен, ездят они аккуратнее и меньше попадают в аварии
Причина аварийности видно совсем в другом, а не в пьяни...
13.07.2020 15:36 Ответить
Причина - безвідповідальний нарід, і це в усьому - починаючи з їздою і закінчуючи виборами.
показать весь комментарий
Дороги у нас, кстате, очень и очень добавляют. Начиная с двухполосности и заканчивая ямами. Но об этом чойто все гоишники помалкивают.
показать весь комментарий
Статистика річ складна, ви забули про той фактор що багато п'яних які зробили смертельне ДТП на другий день стають тверезими, а ще є такий вид що відразу тікають з місця ДТП а зранку мов напився із страху, сам був свідком такого..
І наш чесний суд признає цей факт, і забуває що він втік з місця ДТП і олені свідки взявши гроші вже нічого не памятають..
Або лікарі які освідчують щось натуплять з аналізами і вже не дійсні і знову в статистику як тверезі
показать весь комментарий
ЛЮДИ! Никогда и нигде в мире усиление наказания не приводило к уменьшению количества преступлений. Это фиговый листок для тех, кто не хочет или не понимает как бороться с преступлениями! А МВД это поддерживает, т.к. чем сильнее наказание - тем "жирнее" порешать.
показать весь комментарий
Читаємо між рядками: такса за "порєшать" значно збільшиться.))
показать весь комментарий
Не несіть пургу, штати тому приклад..
показать весь комментарий
Человек, который сравнивает Украину и США говорит мне про "пургу"? Проспись, болезный!
показать весь комментарий
Алкаші сидіть дома і нех... сідати п'яним за руль і нести пургу, треба взагалі ще в 10 раз збільшити
показать весь комментарий
Странно что ты мовою пишешь. Обычно с такой упоротой и не пробиваемой позицией, русватка зажигает на форумах. Те тоже никого и ничего не слышат и доказывают что 2Х2=5
показать весь комментарий
Не скажите. Вот у нас на авторынке есть один продаван. У него права давно забрали и он теперь ездит бухой и ничего не боится - отбирать уже нечего, денег тоже нет. А посидит разок в буцигарне, на следующий раз еще и заберут машину - перестанет ездить.
показать весь комментарий
Вы полностью подтверждаете мои слова, т.к. налицо полное отсутствие работы полиции. И кстати, могу поспорить, что данный кадр ездить не перестанет. Даже если все отберут, будет пьяный на велике ездить и все-равно где-то встрянет.
показать весь комментарий
Так Рада уже "усилила" ответственность - сняла уголовную ответственность и чуть добавила штрафы!
показать весь комментарий
Це якась повна фігня! За водіння у нетверезому стані має бути кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, як мінімум на 10 років. А свої штрафи, адмінарешти і позбавлення прав, панове провласні дебіли, засуньте собі у дупу! Нетверезий за кермом - потенційний вбивця! І не має значення скоїв він ДТП чи ні. Він має сидіти в буцигарні. Крапка.
показать весь комментарий
кококо, иди проценты пощетай - трезвые убивают 97%

Сел за руль - щетай убивца! Так думает каждый закоренелый пешкодрал.
13.07.2020 16:02 Ответить
З тих 97% не факт що вони були тверезі, з 10 смертельних ДТП з п'яними чиновниками у нас в області, ні один по суду не був признаний в стані алкогольного сп'яніння, і це по резонансних а не по резонансних всі рішають без проблем....
І в статистику вони попадають як тверезі
показать весь комментарий
Так и с тех 3% не факт, что все были пьяные - чо проблема развести клиента? Раз менты с одной стороны не белые и не пушистые, с чего им быть с другой такими?

Паритет, аднака, выходит.
показать весь комментарий
Я вам навів реальну статистику 10:0 а ви мені про 3% ліпите
показать весь комментарий
Шошо, какая ещё реальная статистика? Я рюкзакову верю как себе в этом вопросе, мог бы нарисовать больший процент пьяных детепе - обязательноб нарисовал.
показать весь комментарий
идиоты после этого закона будут ездить бухие с двацаточкой в кармане, гаишникам только на руку.
показать весь комментарий
Хитро!! Сначала наш умник- клоун -президент, отменяет уголовное водителей наказание ( наложил вето) за тяжелое ДТП , повлекшие смерть человека!! А теперь эти клерки из МВД, имитируя бурную деятельность опять обращаются к ВР с ужесточением наказания для водителей -алкоголиков. Так Зеля, опять встанет не стой ноги, и опять наложит вето!! Дурдом какой -то, а не руководители государства!!
показать весь комментарий
а за фальсифікації адмінсправ та порушення з боку мосорилівської козлоти авакінське мУвЕдЕ не збирається посилити відповідальність поліцАйської мерзоти?
показать весь комментарий
ЗЕ сделайте как в Израиле!
показать весь комментарий
то вигляд може й не тверезий , а стан?
показать весь комментарий
https://golos.ua/i/761688

https://socportal.info/ru/news/v-kieve-na-kurenevke-lob-v-lob-stolknulis-dva-tramvaya/ были пьяные, превысыли скорость
показать весь комментарий
пьяными совершается 10% дтп - НО 90% ДТП СОВЕРШАЮТСЯ ТРЕЗВЫМИ
от превышения скорости происходит 30% аварий - НО 70% АВАРИЙ ПРОИСХОДЯТ НА СКОРОСТИ ДО 20 КМ/ЧАС

так может как раз жестко *бать тех, кто совершает аварии трезвыми на малой скорости? и вообще где логика в этой всей *уйне?

решили нашими штрафами наполнить бюджет? а может козлы уберут сначала коррупцию из таможни и налоговой?

президент прячет свою мочу от анализа - а легалайза нет. какое-то королевство кривых зеркал.

если миссия Зеленского взорвать мозг (что не делает дурак, всё он делает не так), то всё он справился, пусть уходит нах
показать весь комментарий
Ставь штраф хотя бы миллион. Почему бы и нет? И надёжно, и надолго
показать весь комментарий
