Украине нужно скорректировать критерии, по которым страны вносят в "красный" и "зеленый" списки, - Кулеба

Необходимо откорректировать критерии, согласно которым Украина относит страны в "красный" и "зеленый" списки по риску распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Мы в МИД проанализировали эту модель "красных" и "зеленых" стран, и буквально в среду я говорил с министром здравоохранения о том, что нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или другой категории, чтобы этот список был более объективным и больше соответствовал реальности, которая существует в Украине", - сказал он в интервью.

Министр отметил, что Украина, как и ЕС, тоже должна привязаться не к конкретной цифре, которая завтра уже может быть не актуальной, а к критериям.

"Например, если в стране "Х" показатель больных на 100 тыс. населения больше, чем в Украине, тогда она относится к красной зоне, а не писать, что любая страна, в которой больше 40 больных на 100 тыс. населения, автоматически попадает в "красный" список. Тогда мы создаем нединамичную ситуацию, и страны будут находиться в "красном" списке несправедливо, а украинские граждане будут терять возможность и возвращаться в Украину без самоизоляции по прибытии", - пояснил Кулеба.

Он отметил, что 8 июля говорил об этом с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым и надеется, что в ближайшее время Минздрав эти критерии скорректирует.