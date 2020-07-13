К переселенцам звонят юристы и предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество, - Сюмар

Переселенцам из временно оккупированного Донбасса, которые потеряли свои дома из-за агрессии российско-оккупационных войск, звонят юристы и предлагают подавать иски к пятому президенту Украины Петру Порошенко за потерянное имущество.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

"Сейчас пошел интересный тренд. Вот что нам рассказывают переселенцы, которые вследствие войны потеряли свои дома: им звонят разные юристы, представляются адвокатами и предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество. С требованием компенсации за понесенный ущерб", - отметила нардеп.

Сюмар считает, что это новый масштабный план ФСБ – снять ответственность с России за то, что происходит на востоке Украины и в оккупированном Крыму. И перенести разговор во внутренний украинский дискурс.

"Это же очень прецедентная история. И это толкание общества в дискурс о гражданской войне. Мол, разбирайтесь с этим всем исключительно внутри себя. И это при том, что говорить про российско-украинскую войну у нас до сих пор не принято. ... Вопрос же не только в том, что происходит в Донецкой и Луганской областях и в Крыму. Это огромнейшая экспериментальная гибридная война, когда эксперименты проводят у нас в голове. Их проводят над украинским обществом как таковым", -подчеркнула нардеп.

