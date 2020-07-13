РУС
К переселенцам звонят юристы и предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество, - Сюмар

Переселенцам из временно оккупированного Донбасса, которые потеряли свои дома из-за агрессии российско-оккупационных войск, звонят юристы и предлагают подавать иски к пятому президенту Украины Петру Порошенко за потерянное имущество.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

"Сейчас пошел интересный тренд. Вот что нам рассказывают переселенцы, которые вследствие войны потеряли свои дома: им звонят разные юристы, представляются адвокатами и предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество. С требованием компенсации за понесенный ущерб", - отметила нардеп.

Сюмар считает, что это новый масштабный план ФСБ – снять ответственность с России за то, что происходит на востоке Украины и в оккупированном Крыму. И перенести разговор во внутренний украинский дискурс.

"Это же очень прецедентная история. И это толкание общества в дискурс о гражданской войне. Мол, разбирайтесь с этим всем исключительно внутри себя. И это при том, что говорить про российско-украинскую войну у нас до сих пор не принято. ... Вопрос же не только в том, что происходит в Донецкой и Луганской областях и в Крыму. Это огромнейшая экспериментальная гибридная война, когда эксперименты проводят у нас в голове. Их проводят над украинским обществом как таковым", -подчеркнула нардеп.

иск (640) Порошенко Петр (19647) Донбасс (26960) Сюмар Виктория (426) переселенцы (531)
+57
Я здичавіло вибачаюся... тобто це Порох напав кацапсько-окупаційними військами на Бамбасо-Лугіндонію?
13.07.2020 15:26 Ответить
+53
13.07.2020 15:25 Ответить
+39
и найдутся, ведь, идиоты, подавать бесперспективные иски.
13.07.2020 15:26 Ответить
фамилии этих адвокатов и юристов в студию! это не портнов ли часом? вот что я вам скажу потерпевшие, прчему бы вам к путлеру не обратится???
13.07.2020 19:13 Ответить
Надо взять за яйца этих юристов и спросить, не хотят ли они подать иски на виновника потери имущества - Пуйла?
13.07.2020 19:50 Ответить
что за бред? так и я могу подать иск на переселенцев что они мешали передвижению украинской армии по украине, а из за них 6 лет плачу военный сбор
13.07.2020 20:14 Ответить
Ні, таке подання для зебанди не цікаве, треба тільки на Порошенка. В нинішній Україні можна чекати будь-якиго абсурду. І знайдуться коментатори, політологи і т.п., які на повному серйозі підтримають його, аби проти Порошенка.
13.07.2020 20:58 Ответить
ТО ГЭБУХА.
13.07.2020 21:02 Ответить
Решили ****** заспамить Порошенка.
13.07.2020 21:05 Ответить
Вот что нам рассказывают переселенцыhttps://censor.net/n3207778 им звонят разные юристы, представляются адвокатами...

Верю, вот теперь верю ©
14.07.2020 05:32 Ответить
