Убийство Гандзюк: суд ограничил до 24 июля защите Мангера и Левина ознакомление с материалами дела

Печерский районный суд Киева ограничил до 24 июля возможность ознакомления с материалами уголовного дела адвокатам подозреваемых в организации и заказе нападения на Гандзюк - Алексея Левина и Владислава Мангера. Это значит, что, вероятно, дело окажется в суде уже в этом месяце.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк и адвокаты подозреваемых Максим Стригун и Дмитрий Ильченко, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор Андрей Синюк обратился в суд с соответствующим ходатайством, подчеркивая, что сторона защиты злоупотребляет своим правом на ознакомление с документами. По его словам, ознакомление продолжалось с 24 апреля по 11 июня и с 24 июня по сегодняшний день.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина до 24 августа. ВИДЕО

"Подавляющее большинство представителей стороны защиты вообще игнорирует эту процедуру. А поскольку ознакомления не является обязанностью стороны защиты, а ее правом, суд установил, что в этом случае сторона защиты своим правом злоупотребляет и таким образом затягивает момент передачи уголовного производства в суд. Поэтому, после 24 июля мы можем составлять обвинительный акт, вручать его сторонам и направлять уголовное производство в суд", - рассказал Андрей Синюк. Он добавил, что, вероятно, уже в этом месяце дело окажется в суде. Впрочем вопрос подсудности пока еще решается, поскольку следствие четко не указывает, где происходило вероятное общение Мангера и Левина относительно Екатерины Гандзюк.

Адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко в комментарии сообщил, что решением суда они довольны, поскольку, по его словам, это дает основания считать любой приговор суда неправомерным и обращаться в Европейский суд по правам человека. "В материалах дела есть 10 000 фотографий и 200 часов видеозаписей. То есть, по мнению суда, адвокаты должн просматривать это видео 24 часа в сутки, чтобы успеть до 24.07. Но на самом деле я благодарен суду за такое решение, поскольку сегодня суд уже заведомо признал любой приговор Мангеру незаконным", - сказал Дмитрий Ильченко и добавил, что они не затягивали процесс ознакомления, а знакомились в своем темпе.

"Адвокаты не могут знакомиться с материалами в то время, когда знакомятся потерпевшие, или другие защитники. Нам следователь предлагал знакомиться частями, например. Но это невозможно, так не знакомятся с делом" , - добавил Ильченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: прокуратура завершила расследование по делу Мангера и Левина

Однако, по словам прокурора Синюка, подозреваемые по делу подписали документ об ознакомлении с материалами: Мангер - со всеми томами, Левин - только с 50-ю без дополнительных.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу и через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.