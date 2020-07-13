Жильцов старинного дома, у которого накануне сгорела крыша, отселили в детский лагерь и к родственникам, - мэр Одессы Труханов

Двадцать жителей трехэтажного дома на ул. Бунина, 35, в Одессе, где во время воскресного пожара уничтожены кровля и перекрытия третьего этажа, временно поселены в корпусах детского лагеря "Мечта", а остальных 28 человек разместили в своих квартирах родственники.

Об этом рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов на заседании городского оперативного штаба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По предварительному заключению специалистов ГСЧС, источник возгорания, с которого начался масштабный пожар в доме, на балконе квартиры 2-го этажа, откуда огонь перекинулся на перекрытие и кровлю. 20 человек, чьи квартиры получили повреждения от огня, отселены в лагерь "Мечта", который стал своеобразным пристанищем для одесситов, которые потеряли жилье из-за обвалов старых домов или пожара. Остальные 28 пострадавших в результате пожара решили временно поселиться у своих родственников", - отметил Труханов.

Городской голова поручил директору Департамента городского хозяйства Дмитрию Жеману разработать план восстановления дома. Однако сначала предстоит получить официальное заключение экспертов ГСЧС о причинах пожара и владельцах квартиры, где он возник.

Напомним, 12 июля в жилом доме 1814 года постройки на ул. Бунина возник пожар, который через 3 часа удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 кв метров. Спасатели заявляли о необходимости отселения жильцов.