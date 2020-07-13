РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9886 посетителей онлайн
Новости
1 863 1

У "Укртатнафты" нет шансов ввести пошлину на импорт нефтепродуктов, - Куюн

У

Шансы "Укртатнафта" добиться введения спецпошлины на импорт нефтепродуктов невысоки.

Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в Facebook, комментируя обращение ПАО "Укртатнафта" к и.о. министра энергетики Ольге Буславец с предложением ввести спецпошлины на испорт дизельного топлива и сжиженного газа из России с 1 августа.

"На самом деле такой путь введения пошлины - через спецпошлину - является самым простым, и я не мог понять, на кой ляд "Привату" сдалось это антисубсидиционное расследование. Правда, здесь шансов тоже немного", - написал Куюн.

По его словам, группа "Приват" перенасытила рынок нефтепродуктами, в надежде заработать, поэтому сейчас добивается введения спецпошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа.

"Приват" неизвестно зачем привез три танкера суммарно на 90 тыс. т дизтоплива, которые лежат теперь мертвым грузом в Одессе. Всего на крупнейшего игрока оценочно приходится до трети всех скопившихся в стране объемов нефтепродуктов. Понятно, хотели заработать на растущем рынке, но другие ж тоже не дураки, продукта везде было много. Ожидаем, что в июле-августе рынок распродаст запасы и придет в нормальную форму", - отметил Куюн.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.

Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину, соответствующее решение комиссии было опубликовано 25 июня в издании "Урядовый курьер".

Автор: 

Укртатнафта (78) Сергей Куюн (18)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трындец какой-то, мы во время войны с кацапами продолжаем зависеть от поставок их бензина и дизтоплива, при этом мы не только спонсируем оккупантов и их армию, но еще и стоим перед угрозой в любой момент оказаться без топлива для армии. Про налоги, рабочие места и простаивающие нефтеперерабатывающие заводы и я вообще молчу.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:47 Ответить
 
 