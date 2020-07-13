Рада сегодня не будет рассматривать постановление о назначении местных выборов из-за наличия в нем неконституционных норм, - нардеп "Голоса" Лозинский

Верховная Рада сегодня не будет рассматривать постановление о назначении очередных местных выборов. "Слуги народа" поняли, что постановление о назначении местных выборов неконституционное и перенесли заседание комитета по этому вопросу.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Голоса", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.

"Комитет не состоялся. Его собрали, но не провели, потому что там содержатся неконституционные нормы. "Слуги народа" наконец-то поняли это в своей погоне влиять на избирательные процессы. Они наконец-то поняли, что нормы, которые они предложили - неконституционные. Речь идет о назначении очередных выборов исключительно в областные советы и Киевсовет и делегирование Центральной избирательной комиссии назначать (выборы. – Ред.) в райсоветы и громады. Это наша компетенция, это наша ответственность в соответствии с Конституцией. Любые такие неконституционные голосования ставят под угрозу срыв выборов", - рассказал Лозинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады срочно собрался на заседание для устранения коллизии из проекта постановления о местных выборах

Он рассказал, что заседание профильного комитета ожидают сегодня, или завтра.

"Мы ожидаем, что они все-таки прислушаются к предложению "Голоса". Мы зарегистрировали свое постановление, в котором четко написали, что очередные выборы - по всей стране и во все органы местного самоуправления (громады, районные, областные советы), и также важный пункт о выборах на Донбассе. Мы говорим о том, что нельзя закладывать любые риски реализации минского процесса или российских интересов на выборах на Донбассе", - сказал нардеп.

По его словам, вопрос назначения местных выборов ВР сегодня не будет рассматривать. Проект постановления решили снять с повестки дня.