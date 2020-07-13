РУС
Рада сегодня не будет рассматривать постановление о назначении местных выборов из-за наличия в нем неконституционных норм, - нардеп "Голоса" Лозинский

Верховная Рада сегодня не будет рассматривать постановление о назначении очередных местных выборов. "Слуги народа" поняли, что постановление о назначении местных выборов неконституционное и перенесли заседание комитета по этому вопросу.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Голоса", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.

"Комитет не состоялся. Его собрали, но не провели, потому что там содержатся неконституционные нормы. "Слуги народа" наконец-то поняли это в своей погоне влиять на избирательные процессы. Они наконец-то поняли, что нормы, которые они предложили - неконституционные. Речь идет о назначении очередных выборов исключительно в областные советы и Киевсовет и делегирование Центральной избирательной комиссии назначать (выборы. – Ред.) в райсоветы и громады. Это наша компетенция, это наша ответственность в соответствии с Конституцией. Любые такие неконституционные голосования ставят под угрозу срыв выборов", - рассказал Лозинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады срочно собрался на заседание для устранения коллизии из проекта постановления о местных выборах

Он рассказал, что заседание профильного комитета ожидают сегодня, или завтра.

"Мы ожидаем, что они все-таки прислушаются к предложению "Голоса". Мы зарегистрировали свое постановление, в котором четко написали, что очередные выборы - по всей стране и во все органы местного самоуправления (громады, районные, областные советы), и также важный пункт о выборах на Донбассе. Мы говорим о том, что нельзя закладывать любые риски реализации минского процесса или российских интересов на выборах на Донбассе", - сказал нардеп.

По его словам, вопрос назначения местных выборов ВР сегодня не будет рассматривать. Проект постановления решили снять с повестки дня.


+7
Я співчуваю наступній раді, їй прийдеться працювати на гнійниках після турборежиму трускавецьких випускників.

13.07.2020 15:36 Ответить
+7
Сьогодні розглянути постанову про місцеві вибори не можуть, бо конституція не дозволяє. Значить треба "підрихтувати" конституцію.

13.07.2020 15:40 Ответить
Я співчуваю наступній раді, їй прийдеться працювати на гнійниках після турборежиму трускавецьких випускників.
13.07.2020 15:36 Ответить

Чому не рідна, солов'їна мова?

13.07.2020 15:43 Ответить
У Верховній Раді розглянуть законопроєкт нардепа від монобільшості Максима Бужанського щодо зміни мовної частини закону про освіту.
"Сьогодні на погоджувальній раді очільник партії "Слуга народу" Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроєкт Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її у четвер, у день 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою Державою!" - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook.
Законопроєкт також розкритикували у партії "Голос".
"Утиснення прав російськомовних", про які говорять деякі депутати "Слуги народу", - це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія розпочала збройну агресію проти нас", - відзначили в партії.

13.07.2020 15:54 Ответить
Сьогодні розглянути постанову про місцеві вибори не можуть, бо конституція не дозволяє. Значить треба "підрихтувати" конституцію.

13.07.2020 15:40 Ответить
Мені привиділось "відтрахкати". Проклятий Фройд!

13.07.2020 15:42 Ответить
Зеленский и Ко ответят за преступления против украинского народа - Тимошенко.
Власть, которая сегодня полностью растоптала государственный суверенитет, права, свободы людей, народовластие... Учитывая действия власти - это крайне цинично.Ваши преступления еще будет разбирать и история, и грядущие поколения.
И ни одно преступление вы не скроете, потому что все задокументировано, - Тимошенко.

13.07.2020 15:41 Ответить
Тимошенко підтримала Зеленського на виборах - задокументовано.

13.07.2020 15:43 Ответить
брехня...

13.07.2020 16:34 Ответить
Да они вішли чтоб снять себе ограничения по зарплате и накидали разного ифо шумом им 40 тісяч мало следите за руками

13.07.2020 15:44 Ответить
 
 