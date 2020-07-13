Рада сегодня не будет рассматривать постановление о назначении местных выборов из-за наличия в нем неконституционных норм, - нардеп "Голоса" Лозинский
Верховная Рада сегодня не будет рассматривать постановление о назначении очередных местных выборов. "Слуги народа" поняли, что постановление о назначении местных выборов неконституционное и перенесли заседание комитета по этому вопросу.
Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ народный депутат "Голоса", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.
"Комитет не состоялся. Его собрали, но не провели, потому что там содержатся неконституционные нормы. "Слуги народа" наконец-то поняли это в своей погоне влиять на избирательные процессы. Они наконец-то поняли, что нормы, которые они предложили - неконституционные. Речь идет о назначении очередных выборов исключительно в областные советы и Киевсовет и делегирование Центральной избирательной комиссии назначать (выборы. – Ред.) в райсоветы и громады. Это наша компетенция, это наша ответственность в соответствии с Конституцией. Любые такие неконституционные голосования ставят под угрозу срыв выборов", - рассказал Лозинский.
Он рассказал, что заседание профильного комитета ожидают сегодня, или завтра.
"Мы ожидаем, что они все-таки прислушаются к предложению "Голоса". Мы зарегистрировали свое постановление, в котором четко написали, что очередные выборы - по всей стране и во все органы местного самоуправления (громады, районные, областные советы), и также важный пункт о выборах на Донбассе. Мы говорим о том, что нельзя закладывать любые риски реализации минского процесса или российских интересов на выборах на Донбассе", - сказал нардеп.
По его словам, вопрос назначения местных выборов ВР сегодня не будет рассматривать. Проект постановления решили снять с повестки дня.
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1282588026439335937 4 год
в следующий раз, когда кто-то мне будет тыкать благополучием Польши и сравнивать Украину с ними, я, млеать, буду матом объяснять, в чем разница: в том, что там НАЦИЯ выбирает в президенты борца за нацию, мову, веру, а не клоунов и пророссийское дерьмо. Мои поздравления Польше!
"Сьогодні на погоджувальній раді очільник партії "Слуга народу" Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроєкт Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її у четвер, у день 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою Державою!" - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook.
Законопроєкт також розкритикували у партії "Голос".
"Утиснення прав російськомовних", про які говорять деякі депутати "Слуги народу", - це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія розпочала збройну агресію проти нас", - відзначили в партії.
Власть, которая сегодня полностью растоптала государственный суверенитет, права, свободы людей, народовластие... Учитывая действия власти - это крайне цинично.Ваши преступления еще будет разбирать и история, и грядущие поколения.
И ни одно преступление вы не скроете, потому что все задокументировано, - Тимошенко.