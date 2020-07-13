РУС
На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС", - Сюмар

Несмотря на отток голосов Зеленского к "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ, фракции между собой не союзники.

Об этом нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня происходит полярный отток голосов Зеленского.

"На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС"", - отметила Сюмар.

Отвечая на вопрос, могут ли "Евросолидарность" и ОПЗЖ быть ситуативными союзниками, нардеп заявила: "Мы точно не союзники; чтобы это увидеть, достаточно включить каналы Медведчука. Сейчас Медведчук делает флагманом информационного вещания канал "ZiK" - именно потому, что он был популярен в центре и на западе Украины. И если ты включишь "ZiK", ты четко увидишь их установку: все зло – от Порошенко, от Запада, Америки, Европы. Чисто российский политтехнологический дискурс".

"Тем не менее, Зеленского на его каналах не трогают, все время ругая "неудачное окружение", как будто не Зеленский его выбирает… Все "Слуги" на этих каналах в сплошном экстазе с "ручными" экспертами и ОПЗЖ ругают Запад и Порошенко за ""ручное управление" и прочую чушь. Тот же Разумков в этих эфирах…", - отметила Сюмар.

Читайте также: Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий

При этом у самой ОПЗЖ, по словам нардепа, все хорошо.

"Они регулярно подголосовывают нужные вопросы, и отыгрывают свои идеологические темы, продолжая откусывать у "Слуг" на востоке. Но никаких расследований криминальных дел не происходит. Видимо, какие то "гении" на Банковой считают, что они упрутся в потолок 20 процентов и никогда не "родят" реального конкурента Зеленскому. Вечная история про то, что пророссийский кандидат якобы не наберет большинство. Забывая, что Медведчук при этом раскалывает "яйца" в разные корзины и не прочь сыграть в игру "парламентская республика". И для него в момент Х главным врагом так или иначе станет именно Зеленский. Просто против него "информационные пушки" обратят уже тогда, когда Зеленский будет слабым", - подчеркнула Сюмар.

Полный текст интервью с нардепом "Европейской Солидарности" Викторией Сюмар читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К переселенцам звонят юристы и предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество, - Сюмар

Зеленский Владимир (21647) Сюмар Виктория (426) Шарий Анатолий (228) Европейская Солидарность (1076) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
+22
Ой дибіли южно-восточні!!!!!
13.07.2020 15:59 Ответить
+22
13.07.2020 16:32 Ответить
+22
Такое ощущение, что живу в утопии какой то су..ка. Какой бл..ть Шарий - люди вы **...улись?
Вам мало Шариковых?
13.07.2020 16:51 Ответить
ти нігеру облизав вже копита!?а ну на відлизун здриснув нах!
13.07.2020 17:03 Ответить
К Шарию
Не хватило Зеленского ?
Урождённый идиотом - таким и помрёт.
13.07.2020 16:14 Ответить
Ну вот так все становится явным:
Если чел меняет предпочтения с СН на ЕС, то это проукраинский патриот ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на ЗаЖОПу, то это пророссийский гомосос ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на Шария, то это идиот, который не осознал свою ошибку.
17.07.2020 13:48 Ответить
В очередной раз в лужу пер.ула, сейчас набирает темп единственная, настоящая украинская партия "Голос", и к тому времени от Голоса будут зависеть результаты.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:17 Ответить
Хороший юмор.
13.07.2020 16:20 Ответить
єто тебе только кажется, кацапа
показать весь комментарий
13.07.2020 16:20 Ответить
не самая худшая партия но такими темпами как они набирают от них ничего зависеть в обозримом будущем не будет
показать весь комментарий
13.07.2020 16:56 Ответить
Дай Боже вашому теляті вовка з'їсти. Ваш "Голос" -- ні риба, ні м'ясо, і втік вже другий раз, бо то "...не твоя війна"...
показать весь комментарий
14.07.2020 07:38 Ответить
Лише неграмотна людина пов'язує партію "Голос" з особою Вакарчука.
Може харе вже шукати усюди харизматичного "вождя"?
Унікальність "Голосу" в політикумі України саме в тому що це - справжня партія, яка має та відпрацьовує програму незалежно від персоналій.
Для розумної людини цього вже достатньо для того щоб підтримати "Голос".
17.07.2020 13:51 Ответить
" На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС", - Сюмар...."- чого ви так успішно і добиваєтеся, пані Сюмар. Надієтеся на те, що ОПЗЖ , в разі приходу до влади, врахує ваші зусилля в розшатуванні ситуації в Україні?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:20 Ответить
так це ти кажеш, а не Сюмар.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:21 Ответить
Загнула она с петушарием на юге, а с рыгами все верно
показать весь комментарий
13.07.2020 16:21 Ответить
Вона тільки прогнозує.
Основна більшість людей, що голосувало за Зеленського, вже усвідомили, що таке Зеленський. кацапи вже побігли від Зеленського, та їх і небагато було. Тому опзж - не конкурент Порошенкові.

На піторашці починається громаданська війна, котра перейду поступово в широкомасштабну війну з Китаєм.
Вже голосувати будуть за того, хто приніс стабільність в Країну.

Стабільність була за часів Порошенка.
13.07.2020 16:27 Ответить
Не буде в Рашці ніякої війни з Китаєм.
Якщо в Рашці почнеться громадянка, то вона розвалиться на шматки. При цьому, південно-східні її шматки самі з задоволенням підуть до Китаю.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:52 Ответить
Ці голоси зелєнскава ще довго будуть тіліпатися, як гівно у прорубі.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:31 Ответить
Слово,,как,,лишнее
показать весь комментарий
13.07.2020 22:13 Ответить
это какой то шыкаладный бред.
13.07.2020 16:23 Ответить
Ти це в унітазі побачив і написав? Сходи до лікаря.
показать весь комментарий
Мирославе, з кацаботами сперечатись марно. Одразу в спам їх
показать весь комментарий
вірно. Тільки чого ти пропускаєш такого кацабота, як https://censor.net/user/472499?
показать весь комментарий
Ждём коммент Петра Петровича Гарина...
показать весь комментарий
та не нервуй так, кацапа.
Вже демократії з вами не буде.
показать весь комментарий
Великий Павлов утверждал, - чем далее на юг и восток, тем меньше извилин у человека и меньше способностей мыслить. Видимо он таки прав.
показать весь комментарий
Це ми і спостерігаємо вже двічі: 2010 рік і 2019 р.
І все це зробили південь та схід.
показать весь комментарий
Якщо виберуть Бойка -- пиши пропало.
показать весь комментарий
даунбац и кримнаш згинули, а це майже 10 млн імбецилів, такщо, вже не виберуть.
показать весь комментарий
какккой все таки ужас у сои вызывает только мысль об их ответственности за преступления ( мыролюбность и реформизм).
показать весь комментарий
Они обычно кидаются в панику, крайности и начинают сперепугу быковать.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:32 Ответить
незрозуміло, Зеленський вже БАРИГА?
показать весь комментарий
ще бугус з такачем розкриють офшори... буде барика.
показать весь комментарий
у зелебобиков спроси
показать весь комментарий
Він був мародером на крові і офшорником ще з Майдану.
показать весь комментарий
Процент ЗАЖОПа это заслуга Пепиков на 100% ... впирод робяты, лучше старайтесь
показать весь комментарий
Вот они и рисуют себе псевдо-опросы с процентами повыше. Сами себя так успокаивают, что-то вроде дурдома.
показать весь комментарий
погоджуюсь.
Такий недолік у Порошенка був.
показать весь комментарий
ОПЗЖ, Шарий?! Это просто **@нутый народ, в полной мере заслуживающий говнокомандуючую ЗеСоплю. У меня к Пороху очень много претензий, рыльце там еще в каком пушку, но остальные это же просто жопа мягко говоря.
показать весь комментарий
блин, ну не учит ничего наш народ. уже ведь голосовали за виртуальную партию зелебобы и? и все скрипят, мол ошиблись, тупанули...понеслась на юге и востоке за шария...это полное дно) почему дно? потому что в добавок к виртуальности шария сам он тоже не в Украине, зелебородько хоть сидел в Киеве и видосики пилил, а этот из Испании качает)
тупое стадо, впрочем голосующие за убийц украинцев - ОПЗЖ ни разу не умнее
показать весь комментарий
Юго-восток населен Шариковыми.
показать весь комментарий
ты дурак или парубий? юго восток Украины это Запорожская область.
показать весь комментарий
Берега попутал, клоун.
показать весь комментарий
Нема ніяких Зєелених-ОПЗЖ-ЄС. Є Юліна партія і абинеюлькі. Тільки одна Юля за українців бореться, а всі інші знають, що Юля не дає красти, тому її до влади і не пускають.
показать весь комментарий
На надоело косу сосать? На рейтинг своей воровки посмотри.
показать весь комментарий
Він не смокче, він лиже. А жуля його підгодовує.
показать весь комментарий
Подумайте о лубимой поговорке сталина-путина: главное не как голосут, а как считают. И всё встанет на свои места. У изберкома нет ресурсов следить за всеми участками, списками и подсчётами - вот и результат. Я уверен, что результаты голосований на добрых 30-40 процентов были ряженые прошлый раз и будут тем более в этот раз, когда у власти рыги и остальная бандитская шваль.
показать весь комментарий
это у тебя на изгойной засрашке такое. В Украине этого нет.
показать весь комментарий
Да, да, и ФСБ в Украине тоже нет, и войны никакой наверное тоже нет, умник
показать весь комментарий
А авакян, який зрадив Пороха і Народний фронт, контролював центральний виборчком.
показать весь комментарий
Такое ощущение, что живу в утопии какой то су..ка. Какой бл..ть Шарий - люди вы **...улись?
Вам мало Шариковых?
показать весь комментарий
ооо, хтось починає прозрівати.
так може ніяких виборів і не було?
може хтось давав указівки цвк?
показать весь комментарий
Не только в Одессе.
показать весь комментарий
Сюмар, шо ви зробили, щоб цього не було? Точніше, ви все зробили, аби так було
показать весь комментарий
ну десь так. Порох Медведчука не спромігся закрити.
В тому його найбільша помилка.
показать весь комментарий
Крук крукові око не виклює, - так, здається, народна мудрість говорить
показать весь комментарий
Він його і не тільки не намагався закрити, а усіляко допомогав знову повернутись в українську політику.
показать весь комментарий
Бойка за вишки було закрити, Медведчука закрити за зраду державних інтересів, журнашльондру Бігуса посадити за розповсюдження військової державної таємниці... А може, Порошенко разом з ними, і тільки удає ображеного? Черговий раз плюнули в душу українського народу, -- після Помаранчевої тепер і після Революції гідності...
показать весь комментарий
Нормальний Президент відразу б заборонив і цей неприпустимий, провокаційний серіал "Слуга народа".
показать весь комментарий
Порошенко не янгол, помилки були, суттєві.
Але, наразі, кращого за Порошенка немає!
На Зеленського вже подивилися?
Такого конченого ідіотізьма влади і при янику не було.
показать весь комментарий
Интересно сколько и кому отбашлял Шмарий чтобы зарегестрировать свою свою типа партию. А может не Шмарий. Может быть Рабинович или Упырчук.
показать весь комментарий
Порохоботи чергують і відправляють у спам усе, що проти Сюмар. Навіть фактологічний матеріал з цензора.
Ну так, БПП-НФ-ЄС збільшив вирубку у західних областях у 2 рази, які за це мають йому подякувати голосуванням. Геніально.

Що відомо про контрабанду лісу з України під виглядом дров
https://biz.censor.net.ua/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_
Син Луценка має лісопилки, а держлісгоспи друга Луценка постачають найбільше «дров» для виробників меблів у ЄС
http://nashigroshi.org/2018/10/02/syn-lutsenka-maje-lisopylky-a-derzhlishospy-druha-lutsenka-postachayut-najbilshe-drov-dlya-vyrobnykiv-mebliv-u-es/
показать весь комментарий
страшная дура...она радуется,что голоса ЗЕ уходят к жоппыблоку???....а ну да,они же партнеры с пЭцей.
вы на выборах тоже рисовали лузеру 45%,а пролетели на 24%))))
весна покажет кто и где .
показать весь комментарий
а де ти бачиш, що вона радіє?
показать весь комментарий
Мертветчук стал олигархом при кучме, а вот из нафталина кацапы его вытянули телеканалы он скупил именно при шоколадке, который надеялся протянут во второй тур себя любимого и откровенную вату, типа бойка или того же самого мертветчука, ну а на угрозу стране шоколадному патриоты панамы конечно же было как всегда плевать.
показать весь комментарий
идиотам зели мало, еще шмария хотят. придурки отсталые
показать весь комментарий
Ну так за то, что мертветчук скупил телеканалы мы должны благодарить шоколадного патриота панамы, но разве об это Сюмар расскажет.
показать весь комментарий
Петушарий - это вообще сюр какой-то.

Ушлёпок с 14 года поливает говном Украину, а долбодятлы видят в нём мессию.

Страна с таким больным народом должна страдать. Жаль, что мне приходится с ними это делать.
показать весь комментарий
На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию



если это действительно так, то в этих частях Украины, похоже, живут вконец упоротые необучаемые идиоты, они же хахлы-малоросСцы.
только вконец упоротые дебилы в состоянии голосовать за зажОп или петуШария.
показать весь комментарий
да, кстати, кроме того, что это дебилы, это еще и особи начисто лишенные человеческого достоинства, ибо только говноеды, лишенные достоинства, могут голосовать за говноеда петуШария, поливающего Украину, а значит и их самих, избирателей, говном на протяжении уже семи лет по крайней мере.
показать весь комментарий
І всі ці голоса є кончені дебіли і на Сході, і на півночі і на Заході і на Півдні.
показать весь комментарий
дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
Таке враження що депутат не розуміє що говорить ,невже хтось серйозно на Півдні сприймає шарія ,чи вам так хочется ? щось подібне відбувалось на президенських виборах,політтехнологи пророкували Порошенку вихід в другий тур з Бойком ,отже останього ніхто не чіпав ,а завдання мочити Юлю і Гриценка.Що з того вийшло всі добре знають, олігархи і їхні канали розкрутили Зелю як нове обличчя і на це тодішня влада не звернула увагу,ось і маємо теперішнє непорозуміння.
показать весь комментарий
Типовий пропагандистський прийом- "Є наша ЄС і кругом вороги, які набирають силу".
показать весь комментарий
Когда эти совки вымрут? Лет через 60, тогда можно и возвращаться в Украину
показать весь комментарий
а ты здесь нужен будешь?))) вот там и сиди тихонько
показать весь комментарий
Господа цензорнетовцы! Неужели вы всерьез воспринимаете прогнозы этой страшилки индейской Сюмар? Или вам только повод дать обосрать великий украинский народ?
показать весь комментарий
ты, рашистский народ, валил бы отсюда))
показать весь комментарий
Ты , дибилоид мусульманский. отлжи лучше у этой индейки! Только не давай ей с неделю принимать душ и просто подмываться для острого кайфа. Тебе это понравится! Благодарить не надо.
показать весь комментарий
Зачем в Украине твои кацапские скрепы?
показать весь комментарий
Харьков 92% за Зе. Страшно подумать, сколько там будет за жопоблок.
показать весь комментарий
юго- восток такой совково-коммуняцкий был всегда, молодежь там уже другая
показать весь комментарий
Какой ужас и маразм Шарий и опзж((((
показать весь комментарий
Люди не умнеют.Сначала зеленский,теперь шариков.Все хотят сразу все и нашару.Опять из-за этих дебилов страна окажется в глубокой заднице.
показать весь комментарий
Юг за петуШария это вы загнули.ваты здесь хватает но хто такой этот петуШарий тут никто толком не знает.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ну ладно за рыгов и откровенную вату совкодрочеры откровенно топят... Это еще можно понять-ненавидят Украину полукацапские гниды. Но за тупое чмо педошарикова кто топит-лоботомированные???
показать весь комментарий
Вы кто? Я не узнаю вас в гриме со спины

показать весь комментарий
Лукавит Сюмар, на Западе к "ЕС" уходят голоса не Зеленского, а голоса того, хто не здався без бою (вже в друге). Те, кто голосовал за Зеленского, никогда не проголосуют за ОПГ ПОПа. Тому, що голосували не за Зеленського, а проти мародера мальдівського.
показать весь комментарий
Так оказывается Ротердам +плюс, это благо для украинской экономики!!! Оказывается и зеленский и его Зедебильная команда год назад, читать не умели и сегодня не умеют!! У них всё, что против коломойского, всё плохо!! Ну , а подсчёт голосов, на западе и востоке, это туфта ещё та.. Как советское ЦСУ. Враньё высшей пробы!!
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 