На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС", - Сюмар

Несмотря на отток голосов Зеленского к "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ, фракции между собой не союзники.

Об этом нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня происходит полярный отток голосов Зеленского.

"На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС"", - отметила Сюмар.

Отвечая на вопрос, могут ли "Евросолидарность" и ОПЗЖ быть ситуативными союзниками, нардеп заявила: "Мы точно не союзники; чтобы это увидеть, достаточно включить каналы Медведчука. Сейчас Медведчук делает флагманом информационного вещания канал "ZiK" - именно потому, что он был популярен в центре и на западе Украины. И если ты включишь "ZiK", ты четко увидишь их установку: все зло – от Порошенко, от Запада, Америки, Европы. Чисто российский политтехнологический дискурс".

"Тем не менее, Зеленского на его каналах не трогают, все время ругая "неудачное окружение", как будто не Зеленский его выбирает… Все "Слуги" на этих каналах в сплошном экстазе с "ручными" экспертами и ОПЗЖ ругают Запад и Порошенко за ""ручное управление" и прочую чушь. Тот же Разумков в этих эфирах…", - отметила Сюмар.

При этом у самой ОПЗЖ, по словам нардепа, все хорошо.

"Они регулярно подголосовывают нужные вопросы, и отыгрывают свои идеологические темы, продолжая откусывать у "Слуг" на востоке. Но никаких расследований криминальных дел не происходит. Видимо, какие то "гении" на Банковой считают, что они упрутся в потолок 20 процентов и никогда не "родят" реального конкурента Зеленскому. Вечная история про то, что пророссийский кандидат якобы не наберет большинство. Забывая, что Медведчук при этом раскалывает "яйца" в разные корзины и не прочь сыграть в игру "парламентская республика". И для него в момент Х главным врагом так или иначе станет именно Зеленский. Просто против него "информационные пушки" обратят уже тогда, когда Зеленский будет слабым", - подчеркнула Сюмар.

