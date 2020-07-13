На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС", - Сюмар
Несмотря на отток голосов Зеленского к "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ, фракции между собой не союзники.
Об этом нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
По ее словам, сегодня происходит полярный отток голосов Зеленского.
"На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС"", - отметила Сюмар.
Отвечая на вопрос, могут ли "Евросолидарность" и ОПЗЖ быть ситуативными союзниками, нардеп заявила: "Мы точно не союзники; чтобы это увидеть, достаточно включить каналы Медведчука. Сейчас Медведчук делает флагманом информационного вещания канал "ZiK" - именно потому, что он был популярен в центре и на западе Украины. И если ты включишь "ZiK", ты четко увидишь их установку: все зло – от Порошенко, от Запада, Америки, Европы. Чисто российский политтехнологический дискурс".
"Тем не менее, Зеленского на его каналах не трогают, все время ругая "неудачное окружение", как будто не Зеленский его выбирает… Все "Слуги" на этих каналах в сплошном экстазе с "ручными" экспертами и ОПЗЖ ругают Запад и Порошенко за ""ручное управление" и прочую чушь. Тот же Разумков в этих эфирах…", - отметила Сюмар.
При этом у самой ОПЗЖ, по словам нардепа, все хорошо.
"Они регулярно подголосовывают нужные вопросы, и отыгрывают свои идеологические темы, продолжая откусывать у "Слуг" на востоке. Но никаких расследований криминальных дел не происходит. Видимо, какие то "гении" на Банковой считают, что они упрутся в потолок 20 процентов и никогда не "родят" реального конкурента Зеленскому. Вечная история про то, что пророссийский кандидат якобы не наберет большинство. Забывая, что Медведчук при этом раскалывает "яйца" в разные корзины и не прочь сыграть в игру "парламентская республика". И для него в момент Х главным врагом так или иначе станет именно Зеленский. Просто против него "информационные пушки" обратят уже тогда, когда Зеленский будет слабым", - подчеркнула Сюмар.
Не хватило Зеленского ?
Урождённый идиотом - таким и помрёт.
Если чел меняет предпочтения с СН на ЕС, то это проукраинский патриот ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на ЗаЖОПу, то это пророссийский гомосос ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на Шария, то это идиот, который не осознал свою ошибку.
Може харе вже шукати усюди харизматичного "вождя"?
Унікальність "Голосу" в політикумі України саме в тому що це - справжня партія, яка має та відпрацьовує програму незалежно від персоналій.
Для розумної людини цього вже достатньо для того щоб підтримати "Голос".
Основна більшість людей, що голосувало за Зеленського, вже усвідомили, що таке Зеленський. кацапи вже побігли від Зеленського, та їх і небагато було. Тому опзж - не конкурент Порошенкові.
На піторашці починається громаданська війна, котра перейду поступово в широкомасштабну війну з Китаєм.
Вже голосувати будуть за того, хто приніс стабільність в Країну.
Стабільність була за часів Порошенка.
Якщо в Рашці почнеться громадянка, то вона розвалиться на шматки. При цьому, південно-східні її шматки самі з задоволенням підуть до Китаю.
Вже демократії з вами не буде.
І все це зробили південь та схід.
Такий недолік у Порошенка був.
тупое стадо, впрочем голосующие за убийц украинцев - ОПЗЖ ни разу не умнее
Вам мало Шариковых?
так може ніяких виборів і не було?
може хтось давав указівки цвк?
В тому його найбільша помилка.
Але, наразі, кращого за Порошенка немає!
На Зеленського вже подивилися?
Такого конченого ідіотізьма влади і при янику не було.
Ну так, БПП-НФ-ЄС збільшив вирубку у західних областях у 2 рази, які за це мають йому подякувати голосуванням. Геніально.
вы на выборах тоже рисовали лузеру 45%,а пролетели на 24%))))
весна покажет кто и где .
Ушлёпок с 14 года поливает говном Украину, а долбодятлы видят в нём мессию.
Страна с таким больным народом должна страдать. Жаль, что мне приходится с ними это делать.
если это действительно так, то в этих частях Украины, похоже, живут вконец упоротые необучаемые идиоты, они же хахлы-малоросСцы.
только вконец упоротые дебилы в состоянии голосовать за зажОп или петуШария.
в гримесо спины