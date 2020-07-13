На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура

Фракция "Слуга народа" на своем заседании сегодня, 13 июля, планирует рассмотреть кандидатов на пост главы Национального банка.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня в 6 вечера состоится заседание фракции в нашем партийном офисе. Мы ожидаем премьер-министра, и возможно также прибудет президент. Мы будем рассматривать кандидатуры руководителей Национального банка Украины, скорее всего Антимонопольного комитета... Не исключаю, что частично будут и предложения относительно назначения министров в тех министерствах, где исполняющие обязанности работают", - сказал нардеп.

По словам Качуры, председателя НБУ планируют назначить до конца этой пленарной неделе.

"Кандидатура, насколько мне известно, уже готова, нам теперь надо на заседании фракции окончательно принять решение", - добавил нардеп.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

