На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура

На фракции

Фракция "Слуга народа" на своем заседании сегодня, 13 июля, планирует рассмотреть кандидатов на пост главы Национального банка.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня в 6 вечера состоится заседание фракции в нашем партийном офисе. Мы ожидаем премьер-министра, и возможно также прибудет президент. Мы будем рассматривать кандидатуры руководителей Национального банка Украины, скорее всего Антимонопольного комитета... Не исключаю, что частично будут и предложения относительно назначения министров в тех министерствах, где исполняющие обязанности работают", - сказал нардеп.

По словам Качуры, председателя НБУ планируют назначить до конца этой пленарной неделе.

"Кандидатура, насколько мне известно, уже готова, нам теперь надо на заседании фракции окончательно принять решение", - добавил нардеп.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

+3
хочєшъ доллар па 8?
13.07.2020 16:07 Ответить
+3
Банкуй, Зеленый, банкуй! Кому много дано, с того много и спросится
13.07.2020 16:09 Ответить
+2
у этого качуры морда полнейшего идиота вечно...
13.07.2020 16:05 Ответить
А что там с курсом доллара?Смолия уже неделю как нет, ну и?
13.07.2020 16:05 Ответить
хочєшъ доллар па 8?
13.07.2020 16:07 Ответить
Хочу шампанского в нумера. Или хотя бы пива.
13.07.2020 16:11 Ответить
Процитувати Г.Москаля?
13.07.2020 16:14 Ответить
Не заставляй меня в ответ цитировать Ляшко)))
13.07.2020 16:15 Ответить
русскім тока баяришнік
13.07.2020 16:45 Ответить
Дякую тобi боже, шо я не москаль
13.07.2020 16:46 Ответить
Головою НБУ потрібно призначити Олександр Савченка, екс директора ****, екс заступника Голови НБУ, який створював НБУ в 90-х роках і потім пішов на міжнародну роботу в ****. Олександр Савченко найбільш досвідчений і титулований український банкір, економіст та фінансіст, який має цілу стратегію виходу української економіки з кризи і економічного прориву в найближчі роки!
13.07.2020 16:07 Ответить
А Алєксандр Савчєнка від пулу Коломойскага? Чи може Азмжтова? Чи може бухгалтер/касир 95 Кварталу? Якщо ні, то пролітає. Не для того Смолія вижили, щоб НБУ гнув незалежну політику.
13.07.2020 16:13 Ответить
Олександр Савченко від народу України, на минулих виборах Президента України був в команді Гриценка як кандидат на Голову НБУ і тоді команду Гриценка з Савченком на чолі, називали командою української мрії - найкращою командою професіоналів які коли небудь призначались на керівні посади в Україні!
13.07.2020 16:33 Ответить
Це Гриценко в команді української мрії? Це той, ставленик якого знайшов в українській армії надлишкове майно? Прохвесіанал! 😁
13.07.2020 17:32 Ответить
так зеля еще не доломал, но старается очень )
" як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите яка у нас", - сказав Зеленський під час зустрічі з представниками місцевого бізнесу у Чернівецькій області.
13.07.2020 16:08 Ответить
Як,як...Живём же))))и они проживут, никуда не денутся.
13.07.2020 16:10 Ответить
Шмаклі просто не пояснили, що рішення в НБУ приймаються колегіально і треба міняти зразу всіх. Але хто тоді залишиться на сцені квартал-95?
13.07.2020 16:17 Ответить
Для того что бы иметь доступ к документам коллегиальность не требуется.
13.07.2020 17:47 Ответить
Еще не вечер. Посмотрим, например, завтра сколько и под какой процент разместит минфин долларовых ОВГЗ . Посмотрим из каких ресурсов минфин выполнит платежи второй половины года по госдолгу. В любом случае, шоу начнется уже скоро. Музыканты уже заняли места, настраивают инструменты. Кондуктор вот-вот появится.
13.07.2020 16:09 Ответить
Галёрка застыла, тщательно внимая, партер тоже ждёт.
13.07.2020 16:12 Ответить
нет, нет! В этот момент публика еще сопит и вошкается. Все замрет, когда кондуктор поднимет руки с палочкой.
13.07.2020 16:16 Ответить
Значит подожду ещё, торопиться некуда, ещё почти 4 года впереди.
13.07.2020 16:20 Ответить
не факт!
13.07.2020 16:59 Ответить
Да, не факт, но априори можно предположить. Тем более других вариантов пока нет.
13.07.2020 17:04 Ответить
ну почему же нет??? Посмотрим на местные выборы. По их итогам с высокой степенью вероятности встанет вопрос о досрочных парламентских.
13.07.2020 17:09 Ответить
Скоро по 100 (с)
13.07.2020 16:12 Ответить
Жму руку!
13.07.2020 16:13 Ответить
Сейчас это выражение матюки.
Аккуратней в выражениях))
13.07.2020 16:17 Ответить
Тогда просто обнимаю))
13.07.2020 16:19 Ответить
Это тоже сейчас нецензурщина)))
13.07.2020 16:22 Ответить
...... ....... ......(подставить нужные слова)
13.07.2020 16:28 Ответить
Parodist (с)
13.07.2020 16:18 Ответить
Кандидатура Каломойского безальтернативна !
Кандидатура Каломойского безальтернативна !
13.07.2020 16:22 Ответить
у этого качуры морда полнейшего идиота вечно...
13.07.2020 16:05 Ответить
Ничего хорошего от зе и пастуха ихнего стада я не жду...
Ничего хорошего от зе и пастуха ихнего стада я не жду...
13.07.2020 16:06 Ответить
На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура - Цензор.НЕТ 1418
показать весь комментарий
Банкуй, Зеленый, банкуй! Кому много дано, с того много и спросится
13.07.2020 16:09 Ответить
На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура - Цензор.НЕТ 6327
13.07.2020 16:11 Ответить
убоЗЕство...
13.07.2020 16:24 Ответить
дубилета назначат....или тигипко
13.07.2020 16:32 Ответить
Скучно.Сплошная интрига.Схемы Бигус и другие не отследили,не доложили обчеству заранее все подробности кулуарного назначения антиукраинского главы Нацбанка и Антимонопольного комитета..Теперь сиди ,и чеши зуд.
13.07.2020 16:40 Ответить
Ваша фракция все равно ничего не решает, к чему эти понты?
13.07.2020 17:00 Ответить
 
 