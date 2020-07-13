В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который пытался продать должность председателя Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что досудебным расследованием установлено, что аферист пытался завладеть денежными средствами гражданина в сумме 3 млн 100 тыс долл. США за якобы содействие в назначении его на должность Председателя Николаевской областной государственной администрации, мотивируя своими связями в Офисе Президента Украины и Кабинете Министров Украины.

25 февраля при получении первой части денежных средств в сумме 350 тыс. долл. США правоохранители его задержали.

Уголовное производство расследовалось по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украина).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

