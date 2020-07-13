РУС
В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора

В суд направлено дело в отношении мошенника,

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который пытался продать должность председателя Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что досудебным расследованием установлено, что аферист пытался завладеть денежными средствами гражданина в сумме 3 млн 100 тыс долл. США за якобы содействие в назначении его на должность Председателя Николаевской областной государственной администрации, мотивируя своими связями в Офисе Президента Украины и Кабинете Министров Украины.

25 февраля при получении первой части денежных средств в сумме 350 тыс. долл. США правоохранители его задержали.

Уголовное производство расследовалось по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украина).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

+9
На брательника Ермака?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:17 Ответить
+3
неужто на самого ермака...
показать весь комментарий
13.07.2020 16:19 Ответить
+2
Кто хочет может позвонить Ермаку. Купить должность.

В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2715
показать весь комментарий
13.07.2020 16:25 Ответить
На брательника Ермака?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:17 Ответить
покажите наконец покупателя места !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 16:27 Ответить
Не, не брательник... Волк-санитар! Идиотов с деньгами отлавливает... Да его беречь надо, а не руки ремнями вязать да в камеру кидать...
показать весь комментарий
13.07.2020 16:36 Ответить
С языка снял.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:08 Ответить
неужто на самого ермака...
показать весь комментарий
13.07.2020 16:19 Ответить
Кто хочет может позвонить Ермаку. Купить должность.

В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2715
показать весь комментарий
13.07.2020 16:25 Ответить
А что, есть такие "пересічні" граждане, которые продают должность главы ОДА? И есть такие, кто готов выложить проходимцу 3. млн. зелени. Фантастика!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 16:25 Ответить
есть и те, кто за умолчание фио получат мзду
показать весь комментарий
14.07.2020 00:45 Ответить
кто знает телефон Брата Ермака ?
хочу запросить прайс-лист на должности
показать весь комментарий
13.07.2020 16:28 Ответить
налоги хай заплатит и дальше продаёт.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:34 Ответить
С мошенником все понятно по определению. А вот личность покупателя, которую "замяли для ясности" очень всем интересна. Но я так понял, что с этим "покупателем" наши доблестные правоохранители уже все полюбовно порешали.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:48 Ответить
Замяли не только покупателя, но и продавца, остался только посредник,войны престолов,вернее продавцов.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:58 Ответить
Продавал какой-то мошенник. Его ФИО ваще не интересна. Очень интересен именно покупатель. Откуда у него такое бабло? (как все догадываются-не последнее). И с какой целью он хотел купить эту должность?
показать весь комментарий
13.07.2020 17:02 Ответить
ну я вам не скажу за всю країну, но на окраинах этими должностями торговали еще при прошлой власти. за 2 млн уходили. при этой - за 3,5. Растет в стране капитализация. Поэтому если в регионе появляется специалист совсем не местный и с прокурорско-милицейским душком то это именно тот, кто вас интересует.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:41 Ответить
"В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора" - мошенник продавал должность главы Николаевской ОГА и занимался мошенничеством, а Ермак честно продавал государственные должности, наверное и сейчас честно продаёт, поэтому в отношении него нет никакого дела в суде.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:54 Ответить
Оперативно прикрыли конкурента брательника. Нечего чужую корову доить.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:02 Ответить
Это Дерьмак от конкурентов избавляется, или его уже настигло правосудие?
показать весь комментарий
13.07.2020 19:30 Ответить
За кого они нас держат?
Кой чел владеющий такими деньгами, знающий всю кухню поведется на такой лохотрон..
Для кого этот спектакль господа зеленые клоуны?
показать весь комментарий
13.07.2020 19:33 Ответить
не понял я...
он продешевил или переплатил?
показать весь комментарий
14.07.2020 00:42 Ответить
Якщо розглядати дане питання у світлі ринкових відносин гроші - товар-гроші, то особисто в мене виникає питання, якщо є люди готові віддати за посаду декілька мільйонів доларів, то за який час вони мають повернутися в кишеню?
показать весь комментарий
14.07.2020 00:55 Ответить
 
 