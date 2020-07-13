РУС
Рада планирует летом провести от трех до пяти внеочередных заседаний - "слуга народа" Качура

Рада планирует летом провести от трех до пяти внеочередных заседаний -

Верховная Рада во время летних каникул может провести от трех до пяти внеочередных заседаний.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"Мы говорили с Давидом Арахамией (председатель фракции "Слуга народа". - Ред.), что это будет от трех до пяти внеочередных заседаний. Мы будем сообщать депутатов ориентировочно за четыре дня о том, что будет проходить внеочередное заседание, чтобы они смогли из разных уголков Украины приехать в Киеве", - сказал Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

А сколько заседания ОПГ "Враг Народа", проведет по вопросу полнятия иарифов на электроэнергию с 1 августа 2020 года, НАскромных всегото 54%? А вы, ЗеДятлы и их друзья юлькогрицобойкофаны, как думаете?
13.07.2020 16:19 Ответить
смотрите только не перетрудитесь ,и так бедолаги с утра до вечера целый год трудились забыв про себя ,все о Родине и о Родине в заботах .....
13.07.2020 16:20 Ответить
Вот как можно запланировать внеочередное?!)))
13.07.2020 16:22 Ответить
Молодци, мудрий нарід уже ізмучілся в ожиданіі увєлічєнія скорості, с которой слугі іх дєлают.
13.07.2020 16:22 Ответить
КАК МОЖНО ПЛАНИРОВАТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ????????
13.07.2020 17:22 Ответить
Пфффф, да элементарно. Надо ж успеть до осени максимально закрутить гайки и всё украсть.
13.07.2020 17:45 Ответить
 
 