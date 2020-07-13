Рада планирует летом провести от трех до пяти внеочередных заседаний - "слуга народа" Качура

Верховная Рада во время летних каникул может провести от трех до пяти внеочередных заседаний.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"Мы говорили с Давидом Арахамией (председатель фракции "Слуга народа". - Ред.), что это будет от трех до пяти внеочередных заседаний. Мы будем сообщать депутатов ориентировочно за четыре дня о том, что будет проходить внеочередное заседание, чтобы они смогли из разных уголков Украины приехать в Киеве", - сказал Качура.

