Рада планирует летом провести от трех до пяти внеочередных заседаний - "слуга народа" Качура
Верховная Рада во время летних каникул может провести от трех до пяти внеочередных заседаний.
Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Александр Качура.
"Мы говорили с Давидом Арахамией (председатель фракции "Слуга народа". - Ред.), что это будет от трех до пяти внеочередных заседаний. Мы будем сообщать депутатов ориентировочно за четыре дня о том, что будет проходить внеочередное заседание, чтобы они смогли из разных уголков Украины приехать в Киеве", - сказал Качура.
