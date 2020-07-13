Киевщину отдали "на откуп" Коломойскому и Палице, они будут тут решать свои вопросы, - Сюмар
Нардеп Игорь Палица и олигарх Игорь Коломойский, "играя" в сильных региональных лидеров, хотят получить большинство в облсовете и советах ОТГ Киевщины.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.
По ее словам, сейчас крайне важно не расколоть страну по линии центральная вертикаль власти - местное самоуправление.
"Взять хотя бы историю с мэром Черкасс. Или создание партии мэров, которая тоже возникла не случайно, потому что они видят угрозу и объединяются. Так у нас всегда: объединяются всегда перед угрозой чего-то. И здесь они видят угрозу от центральной власти. Угрозу и для децентрализации, и для полномочий местного самоуправления. ... Я работаю в Киевской области - и такого количества уголовных дел, которые сейчас возбуждаются по мерам городов, имеющих рейтинги (для того, чтобы загнать их в партию "Слуга народа") - я давно не помню. Да что там; они сами не помнят", - объяснила Сюмар.
Отвечая на вопрос, почему же мэры идут в партию власти, нардеп заявила: "Потому что им уже тщательно выбрали партию те, кто реально разыгрывает партитуру. Насколько я понимаю, в Киевской области это делают Коломойский с Палицей, "играя" в сильных региональных лидеров в "Слуге" и в "За майбутнє" - с целью получить большинство в облсовете и советах ОТГ. И это уже позволит им "решать свои вопросы" в регионе. Какие это вопросы - понятно, точно не политического характера. Их приоритеты секрета не составляют; достаточно спросить на Волыни и в Днепропетровской области. Там в курсе детально, что происходит, когда они получают контроль над регионом. И область им откровенно отдали "на откуп"".
Полный текст интервью с нардепом Викторией Сюмар читайте здесь.
если проголосуют избиратели за кого-то другого, то это значит они предатели и выбирают каких-то чужаков!!!
а вот если изберут ПЕСа, то всё нормально... выбрали патриотов...
интересно, так кто же тогда делает раскол в стране?
- Куда мне все: Так: Воспоминания детства - гостиный гарнитур: Помню, игрывал я в гостиной, на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»: Хорошее было время - золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. (с)
Зеленському вже ніхто не вірить.
===== Пепики так старались расколоть страну, что она на них стала валиться ..... о чём вы паскудники раньше думали когда дерьмом на власть бросались?
Вот возьмите Труханова. Каждую неделю в Одессе что-то рушится, горит или взрывается. Людей вытаскивают из-под завалов. Как можно было довести город до такого состояния? Почему бОльшая часть домов в аварийном состоянии? Или возьмите Кличка. С 2013 года ни одной новой станции метро не построили. Наземный транспорт тоже в полной дупе. Мне надо было доехать на проспект Науки, так я 45 минут ждал 11-й тролейбус. 45 минут, Карл!!!! Тротуары убиты. По убитым тротуарам ездят автомобили. Постоянно взрываются трубы и киевлян окатывают горячими гейзерами. А этот жулик мостики оглядови делает. Уверен, что и в большинстве других городов тоже полная дупа. Наши города выглядят ужасно.
Правильно делают, что заводят дела на это ворье. Только надо эти дела до конца доводить.