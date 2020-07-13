РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9881 посетитель онлайн
Новости
7 843 40

Киевщину отдали "на откуп" Коломойскому и Палице, они будут тут решать свои вопросы, - Сюмар

Киевщину отдали

Нардеп Игорь Палица и олигарх Игорь Коломойский, "играя" в сильных региональных лидеров, хотят получить большинство в облсовете и советах ОТГ Киевщины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, сейчас крайне важно не расколоть страну по линии центральная вертикаль власти - местное самоуправление.

"Взять хотя бы историю с мэром Черкасс. Или создание партии мэров, которая тоже возникла не случайно, потому что они видят угрозу и объединяются. Так у нас всегда: объединяются всегда перед угрозой чего-то. И здесь они видят угрозу от центральной власти. Угрозу и для децентрализации, и для полномочий местного самоуправления. ... Я работаю в Киевской области - и такого количества уголовных дел, которые сейчас возбуждаются по мерам городов, имеющих рейтинги (для того, чтобы загнать их в партию "Слуга народа") - я давно не помню. Да что там; они сами не помнят", - объяснила Сюмар.

Отвечая на вопрос, почему же мэры идут в партию власти, нардеп заявила: "Потому что им уже тщательно выбрали партию те, кто реально разыгрывает партитуру. Насколько я понимаю, в Киевской области это делают Коломойский с Палицей, "играя" в сильных региональных лидеров в "Слуге" и в "За майбутнє" - с целью получить большинство в облсовете и советах ОТГ. И это уже позволит им "решать свои вопросы" в регионе. Какие это вопросы - понятно, точно не политического характера. Их приоритеты секрета не составляют; достаточно спросить на Волыни и в Днепропетровской области. Там в курсе детально, что происходит, когда они получают контроль над регионом. И область им откровенно отдали "на откуп"".

Полный текст интервью с нардепом Викторией Сюмар читайте здесь.

Читайте также: По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань

Автор: 

Киевская область (4293) Коломойский Игорь (1797) местные выборы (2753) Сюмар Виктория (426) Палица Игорь (66)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Да, вылетать на помойку истории всегда неприятно, ну что ж, терпи.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:39 Ответить
+11
Киевщину отдали "на откуп" Коломойскому и Палице, они будут тут решать свои вопросы, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7616
показать весь комментарий
13.07.2020 16:54 Ответить
+10
Кто там, лоховод Дубинский, глава ячейки партии "Слуга Народа" в Киевской области? Очень "достойный" человечек...
показать весь комментарий
13.07.2020 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, вылетать на помойку истории всегда неприятно, ну что ж, терпи.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:39 Ответить
З рейтингом Слуги Народу йти на місцеві вибори? Ну таке тільки Сюмар могла придумати, а ще турчинов в це міг повірити! Слуга Народу восени буде міняти уряд, а це що один обвал рейтингу і до місцевих виборів у Слуги Народу буде рейтинг як Правого Сектору - на межі статистичної похибки! Тому Коломоський буде заводити своїх депутатів як завгодно тільки не від Слуги Народу! Вигадають партію мерів, серів, перів, х*рів і підуть на місцеві вибори. Он вже партію сісічек-пісічек нам презентували прямо в купальнику -ось це підготовка до місцевих виборів!
показать весь комментарий
13.07.2020 16:46 Ответить
как-то странно у неё получается...
если проголосуют избиратели за кого-то другого, то это значит они предатели и выбирают каких-то чужаков!!!
а вот если изберут ПЕСа, то всё нормально... выбрали патриотов...

интересно, так кто же тогда делает раскол в стране?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:49 Ответить
Как то, путлер конечно, а так-они все белые-пушистые, только сейчас не заметно, ибо болеют. Вообще с интервью знатно посмеялся, врать надо уметь.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:52 Ответить
- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение ...
- Куда мне все: Так: Воспоминания детства - гостиный гарнитур: Помню, игрывал я в гостиной, на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»: Хорошее было время - золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. (с)
показать весь комментарий
13.07.2020 16:56 Ответить
О! в первых рядах комментаторов две помоечные кремлевские шалавы- сом и скрепы. Вы , суки, защищающие бабломойского и ко и разграбление нашей страны ими, твари конченные. Забирайте этих гнид с собой- и дуйте в "благословенный" мордор с ними, там вам самое место, манкурты.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:03 Ответить
Во су....... не хотят защищать порося, вроде и пластик на лице сделало, почти красная девица, а им оно не нравится. Сом и скреп поменяйте там ориентацию.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:29 Ответить
А может их записать в партию сисек, к этой, как её, Клитиной что ли.... Тогда там (в партии если что) будет аж целых два члена.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:34 Ответить
ОЛИГАРХАТ, любого цвета и названия - это злейшее зло Украины и всего мира, потому что служит не своему народу, а мировому сатанинскому правительству. Пора бы уже всем это уяснить. Голосовать за олигархат -это преступление и грех. Это рубить сук, на котором сидишь. Дошли до дна. А осень впереди и Путин бьет копытами на юге. А Зеленский в прострации, ничего не предпринимает, только свою недвижимость в Украине распродал. УЖАС.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:30 Ответить
Откровеня получивших пендель..Они так интересны..
показать весь комментарий
13.07.2020 18:03 Ответить
Как выяснилось-врать тоже надо уметь.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:32 Ответить
Кто там, лоховод Дубинский, глава ячейки партии "Слуга Народа" в Киевской области? Очень "достойный" человечек...
показать весь комментарий
13.07.2020 16:40 Ответить
Конвульсии ПЕСа все смешнее)))
показать весь комментарий
13.07.2020 16:41 Ответить
Вангуить элитная дама по вызову.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:41 Ответить
Сюмар довольна---отдали область Порошенко и Коломойскому. Они давно уже в крепкой спайке трудятся на выем денег из нашей казны. Ну, там, на пару подворовывают. Трудятся.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:42 Ответить
Сюмар довольна---отдали область Порошенко и Коломойскому. Они давно уже в крепкой спайке трудятся на выем денег из нашей казны. Ну, там, на пару подворовывают. Трудятся.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:49 Ответить
Киевщину? На откуп Коломойскому? Да ты дядя оптимист. А как Украину на откуп Коломойше отдали не заметил в прошлом году?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:42 Ответить
она вообще-то, тётя
показать весь комментарий
13.07.2020 16:51 Ответить
Сорян, опечатался. Конечно - тетя. Но сути это не меняет.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:24 Ответить
Пока всьо ідьот по плану. Упопотиє зебіли продолжают вєріть, что в штани ім кладьот Порошенко...
показать весь комментарий
13.07.2020 16:44 Ответить
помиляєтесь.
Зеленському вже ніхто не вірить.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:45 Ответить
Шо, забрали в Кононенка?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:45 Ответить
так из Китая тяжко же контролировать свою вотчину
показать весь комментарий
13.07.2020 16:48 Ответить
По ее словам, сейчас крайне важно не расколоть страну Источник: https://censor.net/n3207798

===== Пепики так старались расколоть страну, что она на них стала валиться ..... о чём вы паскудники раньше думали когда дерьмом на власть бросались?
показать весь комментарий
13.07.2020 16:49 Ответить
Киевщину отдали "на откуп" Коломойскому и Палице, они будут тут решать свои вопросы, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7616
показать весь комментарий
13.07.2020 16:54 Ответить
Бене отдали всю Украину..а не только киевщину
показать весь комментарий
13.07.2020 16:59 Ответить
ти,*****, Палиця вже подав в прокуратуру аяву а твого свиночолого Вирод з приводу згибелі ійців в Іловайську.Дебальцевому,коли хлопаки чекали підмоги а ця Срань ***** ,******* кінчена на всі 32 ржав на Параді !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 17:07 Ответить
На мэров дела заводят? Очень мало заводят. Любого мэра можно после 5 лет его мэрства сразу в тюрьму отправлять.

Вот возьмите Труханова. Каждую неделю в Одессе что-то рушится, горит или взрывается. Людей вытаскивают из-под завалов. Как можно было довести город до такого состояния? Почему бОльшая часть домов в аварийном состоянии? Или возьмите Кличка. С 2013 года ни одной новой станции метро не построили. Наземный транспорт тоже в полной дупе. Мне надо было доехать на проспект Науки, так я 45 минут ждал 11-й тролейбус. 45 минут, Карл!!!! Тротуары убиты. По убитым тротуарам ездят автомобили. Постоянно взрываются трубы и киевлян окатывают горячими гейзерами. А этот жулик мостики оглядови делает. Уверен, что и в большинстве других городов тоже полная дупа. Наши города выглядят ужасно.

Правильно делают, что заводят дела на это ворье. Только надо эти дела до конца доводить.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:33 Ответить
Так возьми умник и посади его! А он зад лижет бабломойскому и айкосу нелоху, и все, будет с ними на дерибане сидеть. Верьте найчестнейшему бубочке! он не ворует (гы-гы) Зеленожопые "поклоннички" совсем не могут сопоставить причины со следствием. Тупизна - их удел
показать весь комментарий
13.07.2020 18:03 Ответить
"Обрізані" будуть "доїти" мудрий український народ!
показать весь комментарий
13.07.2020 18:26 Ответить
Тысячилетиями уже доказано,шо пархатым веры нет.А все равно ведуться на пейсатые сказочки.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:09 Ответить
Это вообще полная χερня в стране творится. Это можно только показательной палей прекратить.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:19 Ответить
Жы..ды як зараза поки не вынещих їх життя не буде
показать весь комментарий
13.07.2020 22:06 Ответить
 
 