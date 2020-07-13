Киевщину отдали "на откуп" Коломойскому и Палице, они будут тут решать свои вопросы, - Сюмар

Нардеп Игорь Палица и олигарх Игорь Коломойский, "играя" в сильных региональных лидеров, хотят получить большинство в облсовете и советах ОТГ Киевщины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, сейчас крайне важно не расколоть страну по линии центральная вертикаль власти - местное самоуправление.

"Взять хотя бы историю с мэром Черкасс. Или создание партии мэров, которая тоже возникла не случайно, потому что они видят угрозу и объединяются. Так у нас всегда: объединяются всегда перед угрозой чего-то. И здесь они видят угрозу от центральной власти. Угрозу и для децентрализации, и для полномочий местного самоуправления. ... Я работаю в Киевской области - и такого количества уголовных дел, которые сейчас возбуждаются по мерам городов, имеющих рейтинги (для того, чтобы загнать их в партию "Слуга народа") - я давно не помню. Да что там; они сами не помнят", - объяснила Сюмар.

Отвечая на вопрос, почему же мэры идут в партию власти, нардеп заявила: "Потому что им уже тщательно выбрали партию те, кто реально разыгрывает партитуру. Насколько я понимаю, в Киевской области это делают Коломойский с Палицей, "играя" в сильных региональных лидеров в "Слуге" и в "За майбутнє" - с целью получить большинство в облсовете и советах ОТГ. И это уже позволит им "решать свои вопросы" в регионе. Какие это вопросы - понятно, точно не политического характера. Их приоритеты секрета не составляют; достаточно спросить на Волыни и в Днепропетровской области. Там в курсе детально, что происходит, когда они получают контроль над регионом. И область им откровенно отдали "на откуп"".

Полный текст интервью с нардепом Викторией Сюмар читайте здесь.

