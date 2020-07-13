РУС
Президент Швейцарии Соммаруга на три дня приедет в Украину и посетит с Зеленским Донбасс, - ОП

20-23 июля по приглашению Главы государства Украину с государственным визитом посетит Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко к 2 годам и 4 месяцам за решеткой, - СМИ

