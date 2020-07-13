Президент Швейцарии Соммаруга на три дня приедет в Украину и посетит с Зеленским Донбасс, - ОП
20-23 июля по приглашению Главы государства Украину с государственным визитом посетит Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.
Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
Топ комментарии
+9 Петр Петрович Гарин
показать весь комментарий13.07.2020 16:47 Ответить Ссылка
+4 Оксана Евтухова
показать весь комментарий13.07.2020 16:45 Ответить Ссылка
+3 Vladimir T #345501
показать весь комментарий13.07.2020 16:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так припини істерику.
хто сказав, що ви здорові?
потім я його і кацапє гаплик.
Замість неї, зайва хромосома.
я натиснув на кнопочку "спам" - і немає кацапа.
що ти тому дегенерату хочеш довести?
воно кацап і розуму кацапам Бог не дав.
Ти не зовсім правий.
От хай глядачі 1+1 і «Сватов», дивляться, що то за «русскіє браття», не в телевізорі, а тут, в реалі.
Так шо, не поспішай.
Это так, чисто шоб поржать)))
приїдуть на запрошення ідіота, а зустрічатися будуть з Порохом.
нічого нового. Так в 2019-2020 завжди і було.
Жгиисчо))))
там і сиди, там твоє місце
Скоро в аптеках и эпицентрах страны!