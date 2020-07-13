На внеочередном заседании 14 июля Рада рассмотрит законопроект, который позволит уволить Сытника, - нардеп "Голоса" Железняк

Верховная Рада на внеочередном заседании 14 июля рассмотрит законопроект №3133, который предусматривает дополнительные основания для увольнения директора НАБУ.

Об этом рассказал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Рассмотрят законопроект №3133 от господина Гончаренко из "Европейской Солидарности", которого почему-то резко поддержал господин Дубинский и собрал внеочередное заседание. И завтра будет выноситься этот вопрос, если его принимают, то это дает возможность уволить господина Сытника с занимаемой должности. Против этого законопроекта выступает Европейский Союз, МВФ и, честно говоря, здравый смысл, потому что мы делаем изменения задним числом", - рассказал Железняк.

Нардеп предполагает, что таким образом хотят избавиться главы Национального антикоррупционного бюро и назначить "100% своего председателя НАБУ".

"И дальше закрыть определенные вопросы. Например, господину Коломойскому очень будет выгодно, если НАБУ не будет дальше заниматься его работой, как акционера "Приватбанка", - добавил Железняк.