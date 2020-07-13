РУС
На внеочередном заседании 14 июля Рада рассмотрит законопроект, который позволит уволить Сытника, - нардеп "Голоса" Железняк

На внеочередном заседании 14 июля Рада рассмотрит законопроект, который позволит уволить Сытника, - нардеп

Верховная Рада на внеочередном заседании 14 июля рассмотрит законопроект №3133, который предусматривает дополнительные основания для увольнения директора НАБУ.

Об этом рассказал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Рассмотрят законопроект №3133 от господина Гончаренко из "Европейской Солидарности", которого почему-то резко поддержал господин Дубинский и собрал внеочередное заседание. И завтра будет выноситься этот вопрос, если его принимают, то это дает возможность уволить господина Сытника с занимаемой должности. Против этого законопроекта выступает Европейский Союз, МВФ и, честно говоря, здравый смысл, потому что мы делаем изменения задним числом", - рассказал Железняк.

Нардеп предполагает, что таким образом хотят избавиться главы Национального антикоррупционного бюро и назначить "100% своего председателя НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

"И дальше закрыть определенные вопросы. Например, господину Коломойскому очень будет выгодно, если НАБУ не будет дальше заниматься его работой, как акционера "Приватбанка", - добавил Железняк.

ВР (29385) внеочередное заседание (262) Сытник (958) Железняк Ярослав (459)
Все, что нужно знать про зе и его слуг:
показать весь комментарий
13.07.2020 16:29 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому!
показать весь комментарий
13.07.2020 16:52 Ответить
Сытник Бене как кость в горле.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:31 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 16:33 Ответить
А, ну так это ж лёшик губастый предлагает, да ещё и на пару с дубиной. Эти двое по определению ничего хорошего предложить не могут. Что вместе, что порознь.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:34 Ответить
Могут уволить, а могут и не уволить.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:51 Ответить
 
 