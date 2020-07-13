РУС
Представление на назначение Уруского вице-премьером опять внесут в Раду в случае положительного решения фракции "Слуги народа", - нардеп Кравчук

Представление на назначение Уруского вице-премьером опять внесут в Раду в случае положительного решения фракции

Кабинет Министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии "Слуга народа" по этому вопросу. Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, комментируя причины отзыва соответствующего проекта, передает Цензор.НЕТ.

"Вышла некоторая процедурная накладка: все же сначала должно быть решение фракции, а затем внесение постановления. Думаю, если будет положительная реакция фракции относительно этого кандидата, то это постановление перевнесут, а далее его рассмотрит профильный комитет и его вынесут в зал", - объяснила депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин отозвал представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

По ее словам, встречу с Уруским фракция планирует провести на своем заседании вечером в понедельник, 13 июля.

*бнулись слуги....
13.07.2020 17:48 Ответить
Есть две адекватные кандидатуры: Сиренко и Немилостивый. Сиренко до последнего боролся за сохранение Минпромполитики и агентства по вопросам ОПК, потом был вынужден принимать участие в создании ДК Укроборонпром. Немилостивый работал Зам. Министра - все время занимался ОПК. Выбирайте среди этих двух. Панаиотиди - очень хочет, но она левая тетка "ни о чем".
13.07.2020 18:01 Ответить
 
 