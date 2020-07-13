ВР перенаправила почти 1,3 млрд грн из Фонда по борьбе с коронавирусом на проведение выборов

Народные депутаты на внеочередном заседании ВР 13 июля поддержали законопроект о перенаправлении почти 1,3 миллиарда гривен на проведение местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"В повестку дня для принятия решения были включены проекты закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов №3712 и №3712-1. Председатель подкомитета Комитета по вопросам бюджета Орест Саламаха доложил решение комитета, который рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №3712. По результатам голосования законопроект 332 голосами был принят за основу и 330 голосами - в целом", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что законом внесены изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которым в общий фонд государственного бюджета за счет уменьшения бюджетных назначений Министерства финансов Украины по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2, и ее последствиями" (код 3511380) на 1 263 954,1 тыс. грн. увеличивается объем бюджетных назначений Центральной избирательной комиссии, включая общегосударственные расходы и кредитование.

