ВР перенаправила почти 1,3 млрд грн из Фонда по борьбе с коронавирусом на проведение выборов

Народные депутаты на внеочередном заседании ВР 13 июля поддержали законопроект о перенаправлении почти 1,3 миллиарда гривен на проведение местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"В повестку дня для принятия решения были включены проекты закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов №3712 и №3712-1. Председатель подкомитета Комитета по вопросам бюджета Орест Саламаха доложил решение комитета, который рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №3712. По результатам голосования законопроект 332 голосами был принят за основу и 330 голосами - в целом", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что законом внесены изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которым в общий фонд государственного бюджета за счет уменьшения бюджетных назначений Министерства финансов Украины по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2, и ее последствиями" (код 3511380) на 1 263 954,1 тыс. грн. увеличивается объем бюджетных назначений Центральной избирательной комиссии, включая общегосударственные расходы и кредитование.

ВР (29385) госбюджет (1192) карантин (16729) местные выборы (2753) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
вирус злорадно усмехается ,все бабло потратили на лево , ссуки народа у бас мозги есть? Вы не бессмертные в общей больничке ,личной для вас отдельно не будет , может она пойти дорогой дома профсоюзов вместе с вами если разозлите народ
а шо с вирус уже победили ?
Вбити мало скотобазизє.
Всім 36.6 !
Звіздець. Гроші розікрали і просра.и. Час економити на здорв'ї і житті населенІя. Хоча минулої неділі пліснявий міністр економіки заявляв, що "кріза минула !!!" Ага, бачимо
Отак ,потихеньку, той фонд і поборимо.
А ВР, те кто голосовали нельзя разве отдать под суд за нецелевое использование этого фонда?
В принципе правильно. Выборщиков становится меньше, а будет - еще меньше. Нах на них - мертвых - деньги тратить. Давайте потратим на гречку для выживших бабулек. Они являют собой костяк электората. Правда работают только за гречку.
ЗЕшобла вже перемогла COVID?
А в тому фонді хоча б щось лишилось для боротьби з вірусом?
Это ЗЕгениально: забрать деньги из фонда борьбы с короновирусом для того чтобы их распилить. А потом не спрашивайте почему на 6-м месяце пандемии, украинские врачи стирают (!) одноразовые перчатки и защитные костюмы, а пенсионеры должны платить по 2000 гривен за какгбы бесплатный тест на короновирус
