РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 347 6

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных COVID-19 меньше, чем количество завершенных случаев, - Ляшко

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных COVID-19 меньше, чем количество завершенных случаев, - Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко обнародовал статистические данные о развитии пандемии COVID-19 в Украине за прошедшую неделю.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук чиновника.

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев - 51,5%.

Найменьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3, 7) и Запорожской (5,0) областях.

ТОП-5 областей по количеству проведенных лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 на 1 млн населения с начала эпидемии г. Киев - 47 466; Черновицкая - 40 073; Черкасская - 31 929; Тернопольская - 30 825; Ривненская - 29 978.

45% (24379) от всех лиц, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина встретит возможную вторую волну COVID-19 с другим материально-техническим обеспечением, - Ляшко. ВИДЕО

За весь 2019 год в мире около 690 тыс. человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. На сегодня, а это чуть больше полугода, от COVID-19 умерло уже более 570 тыс. человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые оказывают наибольший вред для здоровья в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярию, убийства и самоубийства.

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных COVID-19 меньше, чем количество завершенных случаев, - Ляшко 01

Также читайте: Ляшко о работе школ с 1 сентября: Спрогнозировать эпидситуацию почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, и к полному возвращению детей в школы


Четыре дня подряд в Украине количество активных больных COVID-19 меньше, чем количество завершенных случаев, - Ляшко 02

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что значит завершенные случаи? можно говорить нормальным языком ?
показать весь комментарий
13.07.2020 17:10 Ответить
Шо непонятно? Для этих людей болезнь завершилась: здоров или труп.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:23 Ответить
Завершенный случай..это закопали???
показать весь комментарий
13.07.2020 17:11 Ответить
либо выздоровел, либо уже "всё", но не успели закопать
показать весь комментарий
13.07.2020 18:01 Ответить
Значит вы считаете дни...часы ....и минуты. Суровые медицинские парни. А если код чуть чуть поменяется....прогером? Вы кстати в курсе, что бесцветное органическое соединение алкалоида пуринового ряда...точь в точь напоминает коронавирус? Нет оно не опасно..это кофеин, вы его хлебаете днями. Но совпадение настораживает....
И в будущем вы не будете считать...секунды? А может все таки займетесь..прогером?..????
показать весь комментарий
13.07.2020 18:09 Ответить
Никто даже точно сказать не может, откуда праймеры. Но, если даже в Израиль китайские тест-системы завезли, то у нас - 100% они же, и вообще непонятно, шо ищут и даже находят. Да, и еще - отравление аэрозолем рицина очень похоже на респираторные симптомы ковида, лечится иммуноглобулинами.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:50 Ответить
 
 