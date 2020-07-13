Четыре дня подряд в Украине количество активных больных COVID-19 меньше, чем количество завершенных случаев, - Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко обнародовал статистические данные о развитии пандемии COVID-19 в Украине за прошедшую неделю.

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев - 51,5%.

Найменьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3, 7) и Запорожской (5,0) областях.

ТОП-5 областей по количеству проведенных лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 на 1 млн населения с начала эпидемии г. Киев - 47 466; Черновицкая - 40 073; Черкасская - 31 929; Тернопольская - 30 825; Ривненская - 29 978.

45% (24379) от всех лиц, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

За весь 2019 год в мире около 690 тыс. человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. На сегодня, а это чуть больше полугода, от COVID-19 умерло уже более 570 тыс. человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые оказывают наибольший вред для здоровья в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярию, убийства и самоубийства.

