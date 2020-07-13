Водителю, совершившему масштабное ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Водителю, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 12 июля 2020 года водитель автомобиля "Mercedes-Benz GL 250D", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, осущетсвил столкновение с автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения , где столкнулся с автомобилем "Hyundai Tucson". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Водитель и двое пассажиров автомобиля "Hyundai Tucson" скончались на месте, еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Состояние второго мальчика - стабильно тяжелое.

По результатам тестирования прибором "DRAGER" содержание алкоголя в организме водителя составляло 1.32 промилле.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter.

