Водителю, совершившему масштабное ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
Водителю, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, 12 июля 2020 года водитель автомобиля "Mercedes-Benz GL 250D", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, осущетсвил столкновение с автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения , где столкнулся с автомобилем "Hyundai Tucson". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Водитель и двое пассажиров автомобиля "Hyundai Tucson" скончались на месте, еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Состояние второго мальчика - стабильно тяжелое.
По результатам тестирования прибором "DRAGER" содержание алкоголя в организме водителя составляло 1.32 промилле.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter.
Может "за 20 минут до..." или "через 20 минут после..."?
А от за нанесення побоїв злочинцю мусора-прокурвори-судді посадять точно.
Ось факт викрав чи отримав також треба встановити.
И еще очень часто бухой хозяин отправляет водилу проспаться или в этот день пить не разрешает...но водила видет что хозяин бухой пренебрегает запретом...и накатывает 150-200, а затем идет часика 2-3 поспать...