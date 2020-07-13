РУС
Водителю, совершившему масштабное ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Водителю, совершившему масштабное ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Водителю, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 12 июля 2020 года водитель автомобиля "Mercedes-Benz GL 250D", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, осущетсвил столкновение с автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения , где столкнулся с автомобилем "Hyundai Tucson". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Водитель и двое пассажиров автомобиля "Hyundai Tucson" скончались на месте, еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Состояние второго мальчика - стабильно тяжелое.

По результатам тестирования прибором "DRAGER" содержание алкоголя в организме водителя составляло 1.32 промилле.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. 

+14
Этого бухого урода надо было забить камнями.... Такое не должно жить без перебитого позвоночника и с целой печенью.... Только суды Линча смогут остановить подобные массовые убийства....
13.07.2020 17:13 Ответить
+10
100% єтот голосовали за зєлєнскіх
13.07.2020 17:06 Ответить
+9
генотип титульний, мацковцкай.
13.07.2020 17:18 Ответить
давайте його під домашній арешт,він же нєуіноват,виродки мусоро-судійські!!! коли вас ****,вішати почнуть,*****.
13.07.2020 17:05 Ответить
Он тоже президент, бо ми усі презідєнти, і це істи на, так бубачька сказаль...
13.07.2020 17:07 Ответить
100% єтот голосовали за зєлєнскіх
13.07.2020 17:06 Ответить
так і було.
13.07.2020 17:17 Ответить
Как можно писать "за 20 минут после..."?
Может "за 20 минут до..." или "через 20 минут после..."?
13.07.2020 17:09 Ответить
Я уже начал привыкать.
13.07.2020 17:20 Ответить
Этого бухого урода надо было забить камнями.... Такое не должно жить без перебитого позвоночника и с целой печенью.... Только суды Линча смогут остановить подобные массовые убийства....
13.07.2020 17:13 Ответить
Цього убивцю наш "суд" посадить чи ні - ще невідомо.
А от за нанесення побоїв злочинцю мусора-прокурвори-судді посадять точно.
13.07.2020 17:38 Ответить
Цього посадять. Його вже тричі садили. А от якби був міністр, прокурор чи судя, то навряд чи.
13.07.2020 17:57 Ответить
Падлу пропустити через суд лінча.
13.07.2020 17:15 Ответить
Зараз хвеміда будєт рассматрівать стєпєнь віни впередіідущєго автомобіля. Скорєє всєво ето імєнно он спровоцировал аварію, нє прєдоставів пріорітєт в двіженіі для бухого ананаса.
13.07.2020 17:15 Ответить
В Харкові так і було із Дроновим, який потрапив під угашену зайчиху.
13.07.2020 17:35 Ответить
Так саме цей випадок я і маю на увазі. І адвокати цього шмата лайна цим скоріш за все спробують скористатися.
13.07.2020 17:38 Ответить
Как жеж вы уже задрали с неувиноватым! Стартуйте на зелёный и садить вас не будут!
14.07.2020 09:42 Ответить
Кстаті єтот штрих чем то на валуева похож мордой лица. Титульньій кацап походу с отсутвующим интедектом...
13.07.2020 17:16 Ответить
генотип титульний, мацковцкай.
13.07.2020 17:18 Ответить
На пітуха Паніна він схожий. Таке ж мерзенне створіння.
13.07.2020 17:22 Ответить
Треба ще перевірити чи власники авто давали йому ключі від машини. Якщо буде доведено,що це чмо сіло за кермо машини за згодою власників,то їх також притягнути до відповідальності у якості співучастників смертельного ДТП.
13.07.2020 17:20 Ответить
а как же, у хозяев таких вот меринов, живущих на дачах по Обуховской трассе принято раздавать свои мерина покататься пьяным строителям которые у них шабашат.
Водієві, який скоїв масштабну ДТП з чотирма загиблими на Столичному шосе, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8868
13.07.2020 17:32 Ответить
За інформацією ЗМІ, він їхав дорогою на «Мерседесі», який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль був оголошений у розшук за 20 хвилин після ДТП.
Ось факт викрав чи отримав також треба встановити.
13.07.2020 18:17 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3207814/019214d6-78a7-73f9-9d1a-69a172f02337 думаю, что дело было так...

И еще очень часто бухой хозяин отправляет водилу проспаться или в этот день пить не разрешает...но водила видет что хозяин бухой пренебрегает запретом...и накатывает 150-200, а затем идет часика 2-3 поспать...
13.07.2020 21:12 Ответить
Послали за водочкой...
14.07.2020 00:13 Ответить
расстрел и на дыбу инкивизиции и тачка чужая еще
13.07.2020 17:25 Ответить
жесть ..какая туксончик красивый но опасный . ичто теперь все погибли а это писдец и даже если выжевет мальчик как жить..шо это
13.07.2020 17:26 Ответить
обычно таких ребят-сирот родственники забирают и воспитывают. В детдоме не окажется. У меня таких двое знакомых - одноклассник (родители погибли в ДТП, воспитывали дядя с тетей) и подруга воспитывает племянника - сестра погибла (изнасиловали и убили).
13.07.2020 17:33 Ответить
Да неужели что то поможет.
13.07.2020 17:33 Ответить
Кто бы мне объяснил, как понимать фразу: "За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона". То есть, произошло это до или уже после угона?
13.07.2020 17:37 Ответить
Скорее всего не раз подвозил бухих хозяев...а тут видать скорее всего предупредили и сказали в таком состоянии не ездить иначе подадим на угон...и угадали..
13.07.2020 21:08 Ответить
Клоун отменил уголовную ответственность за пьяное вождение, что еще можно ожидать - никакие штрафы не помогут
13.07.2020 17:48 Ответить
Я уже два раза сказал - это туловище, сдыхает как животное в течении ближайшей недели..
13.07.2020 17:49 Ответить
Повністю підтримую Олександра Харченка - таких тварюк треба на місці вбивати. А взагалі-то, поки не почнеться масовий відстріл або ліквідація подібних виродків силами добровольців (скажімо Робін Гудів), то ладу не буде в цьому питанні. Бо наше законодавство та наші суди - вони начебто з іншої планети...Тому тільки страх може трохи навести лад на дорогах.
13.07.2020 19:28 Ответить
Я себе ясно представляю. Сидит это чмо, убитое в хлам, в разбитой машине, по дороге валяются трупы, а к нему вежливо подходит мент, и спрашивает: "А не вы ли, случайно, убили всех этих людей? Мы что-то подозреваем...". Так глупо звучит, вручили подозрение.
13.07.2020 19:35 Ответить
шото того "вадітєля" витягнули не з водітєльського крісла
13.07.2020 20:14 Ответить
не купуйте тушкан, купіть мерін, хай навіть б.в.
13.07.2020 20:20 Ответить
неужели эта мразь ещё и "водитель"??? может ещё скажете что у этой пьяни -права есть???
13.07.2020 20:53 Ответить
 
 