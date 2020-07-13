РУС
Минэнергетики игнорирует позицию CNBM относительно снижения "зеленых тарифов", - глава правления CNBM International Corp Джанг

Минэнергетики игнорирует позицию CNBM относительно снижения

Министерство энергетики Украины игнорирует мнение одного из ключевых игроков на рынке солнечной энергетики - китайской государственной корпорации CNBM - относительно ситуации, которая сложилась вокруг повторного снижения "зеленых" тарифов для ее предприятий в стране.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава правления CNBM International Corp Джейсон Джанг, пишет Обозреватель.

По его словам, несмотря на тот факт, что CNBM управляет 10 солнечными электростанциями общей мощностью 267 МВт, компанию не приглашали для участия в обсуждении меморандума с участниками рынка ВИЭ, а ее попытки предложить свое видение стратегии государства на снижение "зеленых" тарифов были проигнорированы.

"В нашей практике мы, пожалуй, впервые сталкиваемся со столь настойчивым и бескомпромиссным игнорированием одного из ключевых игроков на рынке возобновляемой энергетики Украины. Нас не приглашали ни на предварительные встречи, ни на подготовительные переговоры уже по финальному тексту меморандума. При этом наши собственные инициативы также почти всегда заканчивались тишиной со стороны правительства и профильного министерства", – отметил Джанг.

По его словам, письма компании в министерство остались без ответа, а организованные с большим трудом встречи с представителями министерства, на которых компания донесла свою позицию относительно неправомерного и дискриминационного снижения тарифов – тоже оказались безрезультатными.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3658, который основан на меморандуме с некоторыми участниками рынка ВИЭ, и согласно которому предполагается провести снижение на 15% тарифа для всех солнечных электростанций мощностью свыше 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 2020 года.

При этом для компании CNBM в 2015 году тариф уже один раз был снижен на 44% по политическим мотивам. Кроме того, мотивацией снижения тарифа является неконтролируемый рост генерации ВИЭ в 2018-2019 гг., в то время как CNBM не увеличивала мощностей с 2013 года. Такой подход в компании считают несправедливым.

Джанг также добавил, что в министерстве не ответили на вопрос компании, почему проблемы рынка правительство пытается решать за счет тех предприятий, которые не имеют отношения к созданию этих проблем.

Он также добавил, что такое положение дел ставит под вопрос в целом стратегическое сотрудничество CNBM с Украиной. "Компания инвестировала в Украину несколько сотен миллионов долларов США в виде оборудования и товарных кредитов, но еще несколько лет назад готова была вложить еще $2 млрд., при чем не только в ВИЭ, но и в угольную отрасль и энергетическое машиностроение. Но сначала мы получили волюнтаристское решение о снижении тарифа на 44%, затем были попытки рейдерского захвата наших объектов, теперь мы видим новую инициативу об уменьшении тарифов в то время как инвесторам обещали их неизменность до 2029 года. Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла", - сказал он.

По словам Джанга, если компромисс не будет найден, и инициатива министерства энергетики будет окончательно поддержана и вступит в силу как закон – компания намерена защищать свои законные интересы в международных арбитражных инстанциях. "Мы большая государственная корпорация и у нас есть достаточно времени и ресурсов чтобы довести этот процесс до логичного завершения", - резюмировал он.

Зеленый тариф (78) Минэнерго (375)
+4
Уважаемый господин Джанг! Господин Ахметов не для вас лоббировал зеленый тариф в 5 раз выше чем в Европе. То что вы этим воспользовались и построили 10 электростанций, вовсе не означает, что у вас есть право голоса. Вы понимали в какую страну инвестировали деньги. А если не понимали, то, как говорится "кто вам доктор?". Вы же прекрасно понимали, что самый высокий зеленый тариф в Европе, в самой бедной стране Европы - это как-то не очень нормально (мягко говоря). А теперь, когда этот "мыльный пузырь" лопнул - спасите, помогите?
13.07.2020 17:20 Ответить
+3
Да, я вот тоже не знаю государственных солнечных электростанций. С кем договаривался господин Джанг и сколько он за это дал на лапу? А теперь хочет, чтобы государство возместило ему взятку. Воистину, чудны дела твои, Господи.
13.07.2020 17:32 Ответить
+2
Вы нам еще за Коронавирус ответите
13.07.2020 17:12 Ответить
Китайцы купили у братьев Клюевых построенные при Януковиче солнечные электростанции... и думали будут доить украинцев по- полной.
Но не получилось! Обидна, да?

--

Пусть китайцы дурачка не включают, никто в Украине в 5 раз дороже их электроэнергию покупать не будет - пусть в Европу продают, там люди богаче. Или везут в карманах в Китай - будет чем бороться с Коронавирусом!
Міненергетики ігнорує позицію CNBM щодо зниження "зелених тарифів", - глава правління CNBM International Corp Джанг - Цензор.НЕТ 2793
13.07.2020 19:14 Ответить
Я так понимаю, что это новые владельцы клюевских станций, которые были построены на кредитные деньги, и с попустительства Пороха проданы клюевыми китайцам, а кредиты так и не возвращены
13.07.2020 17:14 Ответить
100%
Эхо времен Януковича и Пеци...
Но, с другой стороны никто из украинцев не обязан покупать в 5 раз дороже рынка у этих дурбелыков?
показать весь комментарий
13.07.2020 19:18 Ответить
«В октябре 2019 года генеральный директор «Силовых машин» Тимур Липатов заявил, что в стране более 20 лет доводится до рабочего состояния газовая турбина ГТД-110М. «И нам приходится преодолевать цинизм, который сложился в отрасли за это время. По сути, каждый энергетик считает, что все, чего российские руки коснутся в газовой турбине, автоматически превращается в тыкву», - отмечал руководитель.
(Украина в 2014 прекратила поставку газовых турбин в Россию
13.07.2020 17:15 Ответить
и так тарифы заоблачные
13.07.2020 17:22 Ответить
Вы за няню заплатили?
13.07.2020 17:33 Ответить
управляет 10 солнечными электростанциями общей мощностью 267 МВ /"На 31 декабря 2016 установленная мощность электростанций ОЭС Украины составляет 55 331 МВт"./Проблема зелёной энергетики для Коломойского и Ахметова в том, что она безугольная.
13.07.2020 17:47 Ответить
Всех игроков НАХ, учитывается мнение инвесторов.
13.07.2020 18:14 Ответить
"...компания намерена защищать свои законные интересы в международных арбитражных инстанциях..."

Ніколи не зв'язуйтесь з китайцями! Цим на все наплювати лиш би бабло отримати.
13.07.2020 18:18 Ответить
Порошенко прогибался перед Ренатом Ахметовым когда принимал высокий тариф по зелёной энергетике. Китайцам уже тогда надо было подумать, о том что это дело пахнет керасином (smells a rat). Барыга то им ничего не был должен. Шмаркля не должен китайцам тоже, хотя хотел бы дать Ренату в подарок пару миллиардов долларов из бюджета страны.
13.07.2020 19:45 Ответить
тарифов/ В пьесе Б.Шоу во всех четырёх действиях обсуждается главный герой, который вот-вот появится , но который так и и не появился.Тарифы на электроэнергию в 2020 году: Тариф за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц-1,68 грн. за 1 кВт⋅час, с НДС /Зелёный тариф с НДС на 2020 г. найти не удалось. 2016 г. Размер «зеленого» тарифа, 6 грн. за 1 кВт•ч (в том числе НДС). -Работаем с «зеленым» тарифом: что в учете? Алешкина Наталья, налоговый эксперт Налоги & бухучет Октябрь, 2016/№ 83
13.07.2020 21:26 Ответить
 
 