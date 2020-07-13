Минэнергетики игнорирует позицию CNBM относительно снижения "зеленых тарифов", - глава правления CNBM International Corp Джанг

Министерство энергетики Украины игнорирует мнение одного из ключевых игроков на рынке солнечной энергетики - китайской государственной корпорации CNBM - относительно ситуации, которая сложилась вокруг повторного снижения "зеленых" тарифов для ее предприятий в стране.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава правления CNBM International Corp Джейсон Джанг, пишет Обозреватель.

По его словам, несмотря на тот факт, что CNBM управляет 10 солнечными электростанциями общей мощностью 267 МВт, компанию не приглашали для участия в обсуждении меморандума с участниками рынка ВИЭ, а ее попытки предложить свое видение стратегии государства на снижение "зеленых" тарифов были проигнорированы.

"В нашей практике мы, пожалуй, впервые сталкиваемся со столь настойчивым и бескомпромиссным игнорированием одного из ключевых игроков на рынке возобновляемой энергетики Украины. Нас не приглашали ни на предварительные встречи, ни на подготовительные переговоры уже по финальному тексту меморандума. При этом наши собственные инициативы также почти всегда заканчивались тишиной со стороны правительства и профильного министерства", – отметил Джанг.

По его словам, письма компании в министерство остались без ответа, а организованные с большим трудом встречи с представителями министерства, на которых компания донесла свою позицию относительно неправомерного и дискриминационного снижения тарифов – тоже оказались безрезультатными.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3658, который основан на меморандуме с некоторыми участниками рынка ВИЭ, и согласно которому предполагается провести снижение на 15% тарифа для всех солнечных электростанций мощностью свыше 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 2020 года.

При этом для компании CNBM в 2015 году тариф уже один раз был снижен на 44% по политическим мотивам. Кроме того, мотивацией снижения тарифа является неконтролируемый рост генерации ВИЭ в 2018-2019 гг., в то время как CNBM не увеличивала мощностей с 2013 года. Такой подход в компании считают несправедливым.

Джанг также добавил, что в министерстве не ответили на вопрос компании, почему проблемы рынка правительство пытается решать за счет тех предприятий, которые не имеют отношения к созданию этих проблем.

Он также добавил, что такое положение дел ставит под вопрос в целом стратегическое сотрудничество CNBM с Украиной. "Компания инвестировала в Украину несколько сотен миллионов долларов США в виде оборудования и товарных кредитов, но еще несколько лет назад готова была вложить еще $2 млрд., при чем не только в ВИЭ, но и в угольную отрасль и энергетическое машиностроение. Но сначала мы получили волюнтаристское решение о снижении тарифа на 44%, затем были попытки рейдерского захвата наших объектов, теперь мы видим новую инициативу об уменьшении тарифов в то время как инвесторам обещали их неизменность до 2029 года. Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла", - сказал он.

По словам Джанга, если компромисс не будет найден, и инициатива министерства энергетики будет окончательно поддержана и вступит в силу как закон – компания намерена защищать свои законные интересы в международных арбитражных инстанциях. "Мы большая государственная корпорация и у нас есть достаточно времени и ресурсов чтобы довести этот процесс до логичного завершения", - резюмировал он.