34% жителей Днепра довольны работой президента Зеленского, 51% - работой мэра Филатова, - опрос

Больше половины (52%) жителей Днепра недовольны работой президента Владимира Зеленского, а противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов.

Об этом говорится в выводах группы Рейтинг социологическому исследованию в городе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Весной 2019 года во втором туре выборов президента за Зеленского в Днепропетровской области проголосовали 87,25% избирателей, за его оппонента, на то время действующего главу государства Петра Порошенко, — 10,81%.

При этом половина опрошенных (51%) заявили, что довольны тем, как работает мэр Борис Филатов. Треть (34%) им недовольна.

Опрос проведен с 20 июня по 4 июля 2020 года среди 1006 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.

Днепр (4492) Зеленский Владимир (21647) опрос (2889) Филатов Борис (566)
Топ комментарии
+26
Как можно быть довольным работой осла...если той работы реально нет?? Это наверное особо упоротые зебилы...
13.07.2020 17:14 Ответить
+22
Филатов За Пороха, то есть фактически сейчас даже в главном зебиленде Зеля в пролете
13.07.2020 17:13 Ответить
+16
стадия -неприятие своей ущербности)
13.07.2020 17:16 Ответить
зеля в Днепре пролетает со свистом
13.07.2020 17:24 Ответить
Осел уже везде пролетает со свистом...
13.07.2020 17:25 Ответить
Та він то пофіг. А от Україна...
13.07.2020 17:29 Ответить
Пережили монголо-татарів і це переживем, якщо захочем жити, а не животіти.
13.07.2020 17:48 Ответить
Що, що, а переживати ми вміємо. Ще б, блін, жити навчились, по-людськи...
13.07.2020 17:51 Ответить
Вот поэтому большинство никогда нормально и не жило (и дажн не знает, как это) - постоянно выживали сами или переживали кого-то.
13.07.2020 18:02 Ответить
быстрей бы вообще вылетел с Украины.
26.08.2020 22:32 Ответить
В Дніпрі 34% вати.
13.07.2020 17:26 Ответить
Искусство заголовка
34% жителей Днепра довольны

52% жителей Днепра НЕ довольны
13.07.2020 17:28 Ответить
77% недовольны депутатами, а фактически - зебильным "монобольшинством" из слуг урода)
Вот это и есть реальный антирейтинг шмаркли -77%
13.07.2020 18:32 Ответить
Аби Петю 34% підтримувало, то порохоботи сцяли би від щастя...)
показать весь комментарий
Петю після оприлюднення його улесливих розмов з путіним можуть підтримувати лише корисні кремлю ідіоти або відверті вороги України.
показать весь комментарий
А кто опубликовал?

А шо сказали в США про этот фуфель?
13.07.2020 18:00 Ответить
Это же каким надо быть упоротым зебилом,что бы верить в этот откровенный фуфел
показать весь комментарий
Ну я вірю своїм вухам і власній логіці, а не примітивним схлипуванням "це все фейк" від секти порохоботів.
показать весь комментарий
Вчера показали,как за пять минут,в телефоне,в доступной программе сделать любую речь *****. На любую тему. Если хочется очень верить,то вам никто не запрещает. Как и мне никто не запретит таких ,,верующих,, считать идиотами
показать весь комментарий
Та ні, я бачу і чую різницю між монотонною "рєччю" за допомогою комп'ютерної програми без правильної інтонації, налогосів і емоцій - і улесливою російською говіркою Порошенка зі *********** і поздоровленнями.
показать весь комментарий
Тобто і зеленського після улесливих розмов з пуйлом і новорічних поздоровлень,по твоїй логіці,підтримують лише корисні кремлю ідіоти і відверті вороги України?Так от хто ви такі,зебіли!
показать весь комментарий
34% -- работники подконтрольные клану Коломойского и К
показать весь комментарий
Откуда вообще эти дикие цифры?
Если клоуном довольны процентов 15 населения, работающих на предприятях Коломойского и особо упоротых, это хорошо
13.07.2020 17:40 Ответить
Люди не цікавляться політикою, тому і задоволені. А знали б реальні справи в державі, то був би інший результат. Тим не меньш рейтинг у Зєлі здувся відчутно. Думаю, що Зєля цієї осені втече. Бо він вже продає нерухомість в Україні.
13.07.2020 17:45 Ответить
Там щось і з італійською нерухомістю
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
13.07.2020 18:53 Ответить
Як в Росії маружно жити. Російське видання, а майже половину новин про Україну.
показать весь комментарий
Доволен выбором? Со следующим говнокандидатом определился?
показать весь комментарий
34% жителей Днепра - конченые дауны.
показать весь комментарий
Та же таблица в той же статье, говорит, что 52 % жителей Днепра не довольны деятельностью преЗЕденты. Тогда почему такой заголовок? Свое не воняет?
показать весь комментарий
НЕ ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ Зеленского 95 % !!!!!!
показать весь комментарий
Интересно где, эти так называемые "социологи" проводили опрос. То что не в Днепре, так это 100%. Получить цифру в 42% довольных работой транспорта на фоне отмены популярных маршрутов, фактического повышения стоимости проезда в 2-3 раза, сокращения времени работы транспорта, переноса тупиков лишения возможности жителей районов вообще воспользоваться транспортом в час пик...

Пускай эти социолухи свою лапшу где-нибудь в другом месте развешивают
показать весь комментарий
вы всегда уровень жизни и достижения в развитии инфраструктуры города привыкли измерять исключительно по количеству маршруток и расположению их конечных остановок?
показать весь комментарий
В "опросе" был конкретный вопрос: транспорт. И явно фейковый результат оценки работы транспорта.

И я сейчас не привязываюсь к личности градоначальника, транспорт в Днепре гробили давно и самый лучший мер не в состоянии за 5 лет это все восстановить.

А вот инфраструктура развивать можно или в интересах жителей города, или в интересах перевозчиков. Решения по транспорту принимаемые последний год явно не в интересах горожан, так как теперь они тратят больше времени на проезд, платят в 2-3 раза больше (при неизменной стоимости проезда) и еще не имеют возможности уехать в час пик.
14.07.2020 11:26 Ответить
ну вот хоть один из этих 34% объясните мне, темному человеку, в чем они увидели победы зели и чем они довольны? может я чего то недопонимаю, может жизнь при зеле намного ярче чем кажется на первый взгляд?))
показать весь комментарий
Будут до последнего шептать обоссанными губами,,порохапосадит,,. Смысл существования зебуинов.
показать весь комментарий
это бред собачий
показать весь комментарий
зебилы должны понимать своими крошечными MOZGAMI, что своим тупым и бездумным выбором в 2019 году они усугубили положение всей страны и своё собственное ровно на 73 % . тчк
показать весь комментарий
словосочетание "работа президента" при Зеле утратило свой первоначальный смысл и у притомных людей вызывает только недобрый для клоуна смех.. чтобы не плакать - "мужчины не плачут - мужчины огорчаются"(с)
показать весь комментарий
И откуда берутся те 34%, что довольны зелёнкой этой, им могут быть довольны только олигархи, которые "доят" нашу страну, а простой народ, просто презирает его, брехло он самое настоящее.
показать весь комментарий
Народ из Днепра вы там, что все 34% ё№нулись что ли головой
показать весь комментарий
А саме цікаве те, що спитай будь-кого із "довольнихЗЕ" - за що саме ти "довольний", жоден із них не надасть відповіді!
показать весь комментарий
Дніпро довів, що їм "какая разница", а я був кращої думки.
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 