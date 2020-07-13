34% жителей Днепра довольны работой президента Зеленского, 51% - работой мэра Филатова, - опрос
Больше половины (52%) жителей Днепра недовольны работой президента Владимира Зеленского, а противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов.
Об этом говорится в выводах группы Рейтинг социологическому исследованию в городе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Весной 2019 года во втором туре выборов президента за Зеленского в Днепропетровской области проголосовали 87,25% избирателей, за его оппонента, на то время действующего главу государства Петра Порошенко, — 10,81%.
При этом половина опрошенных (51%) заявили, что довольны тем, как работает мэр Борис Филатов. Треть (34%) им недовольна.
Опрос проведен с 20 июня по 4 июля 2020 года среди 1006 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.
Вот это и есть реальный антирейтинг шмаркли -77%
А шо сказали в США про этот фуфель?
Если клоуном довольны процентов 15 населения, работающих на предприятях Коломойского и особо упоротых, это хорошо
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Пускай эти социолухи свою лапшу где-нибудь в другом месте развешивают
И я сейчас не привязываюсь к личности градоначальника, транспорт в Днепре гробили давно и самый лучший мер не в состоянии за 5 лет это все восстановить.
А вот инфраструктура развивать можно или в интересах жителей города, или в интересах перевозчиков. Решения по транспорту принимаемые последний год явно не в интересах горожан, так как теперь они тратят больше времени на проезд, платят в 2-3 раза больше (при неизменной стоимости проезда) и еще не имеют возможности уехать в час пик.